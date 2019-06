Ngày 11/4/2019, thay mặt tỉnh ủy An Giang, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy kiêm Giám đốc Sở Nội vụ An Giang - Ngô Hồng Yến đã công bố Quyết định số 397/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 cho ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021.