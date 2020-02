Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng và Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 196/QĐ-TTg, bổ nhiệm ông Nguyễn Tường Văn, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tân Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn. (Ảnh: Báo Xây dựng)

Tiến sỹ Nguyễn Tường Văn sinh ngày 18/7/1971; quê quán TP Hải Phòng đã có hơn 20 năm công tác trong ngành Xây dựng. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Cục trưởng, Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng; Phó Bí thư Chi bộ Cục Hạ tầng kỹ thuật, Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật (Hàm Vụ trưởng), kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển Hạ tầng kỹ thuật; Phó Bí thư Đảng ủy Cục Phát triển đô thị, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng.

Thủ tướng cũng ký Quyết định số 198/QĐ-TTg, điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016 - 2021, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh - tân Thứ trưởng Bộ Tư pháp. (Ảnh: VGP)

Ông Nguyễn Thanh Tịnh sinh năm 1970; quê quán tỉnh Nam Định. Ông Nguyễn Thanh Tịnh từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp; Thư ký Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại Quyết định số 199/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Linh, hàm Vụ trưởng, Thư ký ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh./.