Tiền Giang: Cách chức, khai trừ Đảng một trung tá, phó công an phường

Liên quan đến vụ Trung tá Đinh Vĩnh Triều, nguyên Phó trưởng Công an phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang có nhiều sai phạm, Đảng ủy - UBND phường Nhị Mỹ cho biết, các cơ quan có thẩm quyền đã cách chức Phó trưởng công an phường, Phó Bí thư Chi bộ công an phường và khai trừ ra khỏi Đảng đối với cán bộ này.

Trụ sở các cơ quan phường Nhị Mỹ - nơi trung tá Đinh Vĩnh Triều đã từng công tác (Ảnh: NT)

Theo đó, trung tá Đinh Vĩnh Triều khi công tác ở phường Nhị Mỹ đã có vi phạm nghiêm trọng những điều Đảng viên không được làm; ảnh hưởng uy tín của người đảng viên và tổ chức Đảng.

Qua kết quả kiểm tra, xác minh của các ngành chức năng ở thị xã Cai Lậy và tỉnh Tiền Giang cho biết, từ năm 2012-2016, cơ sở tái chế nhựa Tú Trinh, tại ấp Hậu Vinh, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè (Tiền Giang), do Trung tá Đinh Vĩnh Triều làm chủ đã gây ô nhiễm môi trường trầm trọng, bị chính quyền và ngành chức năng xử phạt nhiều lần nhưng vẫn tái phạm.

Ngoài ra, trong thời gian hoạt động, cơ sở không tự giác đăng ký thuế, không nộp thuế đúng quy định; làm sổ hộ khẩu giả để đăng ký địa chỉ và hộ khẩu trong giấy phép kinh doanh không đúng với địa chỉ thực tế. Từ ngày 1/12/2016, mặc dù cơ sở Tú Trinh bị rút giấy phép kinh doanh, bị đình chỉ hoạt động nhưng vẫn tiếp tục hoạt động, gây ô nhiễm môi trường. Khi đoàn kiểm tra huyện Cái Bè đến làm việc, các thành viên trong cơ sở có biểu hiện chống đối.

Những vi phạm này là nghiêm trọng, làm mất uy tín bản thân và của ngành công an, cũng như tổ chức Đảng nơi ông Triều công tác. Điều đáng nói, trong quá trình xác minh, xử lý sai phạm của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương, trung tá Đinh Vĩnh Triều không thành khẩn nhận trách nhiệm, sai phạm mà có đơn khiếu nại lên cấp trên.

Mới đây, ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang ký Quyết định số 836, giữ nguyên hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với trung tá Đinh Vĩnh Triều như Quyết định của Ban thường vụ Thị ủy Cai Lậy trước đó. Hiện nay, trung tá Đinh Vĩnh Triều được chuyển về làm cán bộ Đội quản lý hành chính của Công an Thị xã Cai Lậy./.

