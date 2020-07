Tỉnh Thừa Thiên-Huế có Giám đốc Công an mới

Chiều nay (31/7), Bộ Công an công bố quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.



Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao quá trình phấn đấu, nỗ lực của Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, năm nay 44 tuổi, quê ở Thanh Hóa, được đào tạo bài bản, rèn luyện, thử thách qua nhiều môi trường công tác, luôn thể hiện phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn cao, khả năng quản lý, lãnh đạo sâu sát.



Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn hứa tiếp tục học tập, rèn luyện, chủ động, sáng tạo, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, kế thừa kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước, đặc biệt là những người tiền nhiệm, nỗ lực cùng toàn lực lượng xây dựng Công an Thừa Thiên Huế trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, bảo đảm tốt tình hình an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.



Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc chuyển ngành của Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh đến nhận công tác tại Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. Trước đó, ông Nguyễn Quốc Đoàn được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế./.