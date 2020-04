Trao quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Công an

Ngày 29/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Thiếu tướng Lê Quốc Hùng và Thiếu tướng Lê Tấn Tới. (Ảnh: Bộ Công an)

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với hai Thiếu tướng.

Chúc mừng 2 Thiếu tướng được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, trên cương vị mới của mình, hai tân Thứ trưởng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, là những người lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc, là tấm gương và chỗ dựa tin cậy để cán bộ, chiến sỹ học tập và noi theo. Đoàn kết cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy “Phải trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị, gần gũi quần chúng và gương mẫu về mọi mặt. Dù ở cương vị nào, chúng ta cũng đều phải cố gắng để xứng đáng là người đầy tớ trung thành và tận tụy của nhân dân”...

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng sinh năm 1966, quê ở Thừa Thiên - Huế, tốt nghiệp Đại học Cảnh sát Nhân dân, có bằng cử nhân Lý luận chính trị. Từ tháng 8/2015, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.



Sau hơn 3 năm giữ chức vụ này, Bộ trưởng Bộ Công an điều động ông về công tác tại Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, sau đó, được bầu làm Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đến nay. Năm 2019, ông được thăng quân hàm Thiếu tướng.



Thiếu tướng Lê Tấn Tới sinh năm 1969, quê quán xã Tân Thành, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Trình độ học vấn: Đại học Cảnh sát nhân dân; Tiến sĩ Luật.



Thiếu tướng Lê Tấn Tới từng trải qua nhiều chức vụ khác nhau: Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng Công an TP. Bạc Liêu, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Phó Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.

Tháng 10/2019, ông được điều động đến nhận công tác, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an). Cũng trong năm này, ông được thăng quân hàm Thiếu tướng. Ông là Đại biểu Quốc hội khóa XIV, từng giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu.



Như vậy, đến nay Bộ Công an có 8 Thứ trưởng gồm: Lê Quý Vương, Bùi Văn Nam, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Sơn, Lương Tam Quang, Nguyễn Duy Ngọc, Lê Quốc Hùng và Lê Tấn Tới./.