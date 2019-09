Chiều nay (20/9), ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị đã công bố và trao quyết định chuẩn y giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Nguyễn Xuân Ký.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao quyết định chuẩn y chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Nguyễn Xuân Ký.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định chuẩn y ông Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khẳng định, ông Nguyễn Xuân Ký là cán bộ trẻ, đã thể hiện được vai trò là người cán bộ gương mẫu, có ý chí, bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết đoán, dám chịu trách nhiệm. Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh trưởng thành qua nhiều thử thách, luôn chủ động, sáng tạo trong công việc, nhận được tín nhiệm cao và tạo được dấu ấn cá nhân trong quá trình công tác.

Nhấn mạnh Quảng Ninh là địa phương đang có sự chuyển biến mạnh mẽ, là điển hình trong cả nước về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, ông Phạm Minh Chính đề nghị ông Nguyễn Xuân Ký cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục cùng tập thể cán bộ chủ chốt của Quảng Ninh nỗ lực, đoàn kết, phát huy nội lực, tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm để đưa Quảng Ninh phát triển, đặc biệt trong việc đổi mới, sáng tạo các mô hình, cách làm hay.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký khẳng định sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với chuyển đổi phương thức phát triển từ ”nâu” sang “xanh”; đẩy mạnh huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển; quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển toàn diện con người Quảng Ninh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; giữ vững an ninh chính trị, an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội.

Trước đó, được sự đồng ý của Bộ Chính trị cho thực hiện kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh ngày 6/9, các đại biểu đã giới thiệu để bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đối với ông Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Ông Nguyễn Xuân Ký đã trúng cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với 100% phiếu đồng ý.

Trong buổi lễ chiều 20/9, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cũng trao quyết định của Ban Bí thư về việc nghỉ hưu theo chế độ đối với ông Nguyễn Văn Đọc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh, đồng thời trao tặng Huân chương Độc Lập hạng Ba của Chủ tịch nước, ghi nhận những công lao, thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, cũng như sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh Quảng Ninh của ông Nguyễn Văn Đọc trong thời gian qua.

Cũng trong chiều 20/9, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp của tỉnh Quảng Ninh; công tác tổ chức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp sắp tới./.