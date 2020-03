Ủy ban TVQH công bố các Nghị quyết về công tác cán bộ

Nghị quyết số 916 về việc Tiếp nhận biệt phái và phê chuẩn Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV đối với bà Nguyễn Thị Xuân, Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an, đại biểu Quốc hội khóa XIV. Bà Nguyễn Thị Xuân biệt phái về công tác tại Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và phê chuẩn giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV, kể từ ngày 1/4/2020.



Nghị quyết số 917 về việc Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Hồ Quang Điệp, kể từ ngày 9/3/2020.



Nghị quyết số 918 về việc Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hương, kể từ ngày 17/3/2020.



Nghị quyết số 919 về việc Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Công Huấn, kể từ ngày 17/3/2020.



Nghị quyết số 922 về việc Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với bà Huỳnh Thị Hằng, kể từ ngày 23/3/2020./.