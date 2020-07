Xem xét miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND Quảng Ngãi với ông Trần Ngọc Căng

Sáng nay (20/7), khai mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII. Khác với các kỳ họp trước đây, HĐND tỉnh Quảng Ngãi không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn. Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Ngãi sẽ xem xét miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Ngọc Căng và cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND theo quy định đối với Đại tá Nguyễn Thanh Trang, Nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Khai mạc Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII.

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt hơn 26.250 tỷ đồng, chỉ tăng 0,72% so với cùng kỳ năm 2019. Tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, kết quả đạt thấp so với kế hoạch đề ra, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, gây lãng phí nguồn lực và bức xúc cho nhân dân.



Nhiều chỉ số phản ánh môi trường đầu tư kinh doanh đứng thứ hạng thấp so với cả nước. Một số hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra tại các kỳ họp trước đến nay vẫn chưa được giải quyết, nhất là tình trạng nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động của một số doanh nghiệp; nợ đọng thuế tại một số dự án có sử dụng đất; ô nhiễm môi trường trên địa bàn… Đáng nói, nhiều hạn chế, yếu kém đã kéo dài trong nhiều năm.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu khai mạc kỳ họp.