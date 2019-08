Xin bỏ qua cho xe vi phạm, Phó chánh Thanh tra Sở GTVT bị kỷ luật

Chiều 18/8, ông Huỳnh Quốc Thái - Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ký quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Vũ Văn Nhượng - Phó chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang vì vi phạm các quy định của cán bộ, đảng viên trong thi hành công vụ.

Ông Vũ Văn Nhượng, Phó chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

Theo đó, trong lúc cán bộ Đội Thanh tra Giao thông huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đang xử lý xe ô tô chở khách vi phạm đậu, rước khách không đúng quy định, ông Vũ Văn Nhượng đã gọi điện “yêu cầu” cấp dưới không xử lý xe ô tô chở khách này vì đây là xe của “người quen” của ông Nhượng.



Không những thế, trong lúc nói chuyện qua điện thoại, ông Nhượng còn có thái độ “dọa nạt” anh em trong Đội Thanh tra giao thông huyện Châu Thành đang làm nhiệm vụ nên bị “thuộc cấp” gửi đơn khiếu nại lên Sở Giao thông Vận tải và Đảng ủy Khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh An Giang.



Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Việt Trí - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang xác nhận vụ việc nói trên; đồng thời cho biết, sự việc này Sở đã họp và thống nhất xử lý kỷ luật ông Vũ Văn Nhượng bằng hình thức khiển trách cách đây gần 1 tháng. Nhưng sau đó, Đảng ủy Khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh An Giang không đồng ý với hình thức kỷ luật này và sau khi xem xét, tổ chức này quyết định kỷ luật ông Vũ Văn Nhượng bằng hình thức cảnh cáo.

Ngay sau khi nhận được quyết định xử lý kỷ luật này, Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang đã có văn bản xin ý kiến Sở Nội vụ tỉnh An Giang về việc điều chuyển, bố trí công việc khác đối với ông Nhượng.

Hiện nay, Sở đang chờ ý kiến của Sở Nội vụ, sẽ bố trí công việc khác và quyết định ông Nhượng không được làm Phó chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang nữa./.

Vụ công ty SAGRI: Kỷ luật cảnh cáo Phó giám đốc Sở NN&PTNT TPHCM VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 2 đảng viên. Vụ đám cưới rình rang ở Sóc Trăng: Kiểm điểm các cá nhân, đơn vị VOV.VN -Các cán bộ và đơn vị sử dụng xe công sai mục đích cũng đã thấy được cái sai và nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.