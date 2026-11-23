Benelli TRK 702X 2027 có giá khoảng 225 triệu đồng

Benelli TRK 702X 2027 đã có mặt tại thị trường Malaysia với mức giá 35.888 Ringgit (khoảng 225 triệu đồng), chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và phí đăng ký. Xe có hai tùy chọn màu sắc là Active Black và Stealth Green.

Benelli TRK 702X 2027 thiết kế khỏe khoắn.

Thuộc phân khúc Adventure Touring, TRK 702X sở hữu thiết kế đặc trưng với phần đầu xe cao, kính chắn gió lớn, bảo vệ tay lái và khung bảo vệ thân xe. Mẫu mô tô hướng đến những người yêu thích các chuyến đi đường dài, đồng thời có khả năng vận hành trên nhiều dạng địa hình.

Một trong những điểm đáng chú ý là xe được trang bị tiêu chuẩn bộ ba thùng hành lý, gồm một thùng phía sau và hai thùng bên hông. Trang bị này giúp tăng khả năng chứa đồ, đáp ứng nhu cầu di chuyển và du lịch dài ngày.

Động cơ hai xi-lanh 698cc, công suất 70 mã lực

Benelli TRK 702X 2027 sử dụng động cơ hai xi-lanh song song, dung tích 698cc, làm mát bằng dung dịch, DOHC, 8 van.

Khối động cơ sản sinh công suất tối đa 70 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 70 Nm tại 6.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp và hệ dẫn động bằng xích.

Xe có bình nhiên liệu dung tích 20 lít, trọng lượng 222 kg và chiều cao yên 830 mm. Khoảng sáng gầm đạt 210 mm, phù hợp với đặc tính của một mẫu adventure touring.

Hệ thống treo phía trước sử dụng phuộc hành trình ngược USD với hành trình 140 mm, kết hợp giảm xóc đơn phía sau. Hệ thống phanh gồm hai đĩa trước đường kính 320 mm với cùm phanh 4 piston và đĩa sau 260 mm.

TRK 702X sử dụng bộ vành nan hoa kích thước 19 inch phía trước và 17 inch phía sau, đi kèm lốp Metzeler có thông số lần lượt 110/80 R19 và 150/70 R17.

Trang bị công nghệ và an toàn trên Benelli TRK 702X 2027

Về công nghệ, Benelli TRK 702X 2027 được trang bị màn hình TFT màu 5 inch hỗ trợ kết nối Bluetooth, hệ thống chiếu sáng LED toàn phần cùng hai cổng sạc USB Type-A và Type-C.

Các tính năng hỗ trợ vận hành đáng chú ý gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh của Bosch, kiểm soát lực kéo có thể bật/tắt và hai chế độ lái Road, Off-Road. Những trang bị này giúp người lái chủ động hơn khi di chuyển trên đường nhựa hoặc các cung đường địa hình.

Ngoài ra, xe còn có kính chắn gió, bảo vệ tay lái và khung bảo vệ thân xe. Bộ ba thùng hành lý tiêu chuẩn gồm một thùng sau và hai thùng bên hông, tăng tính thực dụng cho những chuyến touring dài ngày.

Tại Malaysia, Benelli áp dụng chính sách bảo hành 2 năm hoặc 20.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Đối với các bộ phận động cơ, hãng tiếp tục duy trì chế độ bảo hành không giới hạn số km trong thời gian bảo hành còn lại sau khi xe vượt mốc 20.000 km.

Với mức giá 35.888 Ringgit (khoảng 225 triệu đồng), động cơ 698cc cùng loạt trang bị phục vụ touring, Benelli TRK 702X 2027 là lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc Adventure tầm trung tại Malaysia.