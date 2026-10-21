Bentley Torcal EV ra mắt toàn cầu vào tháng 9, giá hơn 8 tỷ đồng

Sau màn ra mắt toàn cầu vào tháng 9/2026, Bentley Torcal tiếp tục được giới thiệu tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương thông qua sự kiện ra mắt tại Seoul, Hàn Quốc. Đây là mẫu xe thuần điện thương mại đầu tiên của thương hiệu xe sang Anh quốc, đồng thời bổ sung dòng sản phẩm thứ tư bên cạnh Bentayga, Flying Spur và Continental GT.

Tại Malaysia, Bentley Torcal dự kiến mở bán trong nửa đầu năm 2027 với giá khởi điểm 1,328 triệu Ringgit, tương đương khoảng 8,4 tỷ đồng. Mức giá này đã bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bán hàng ước tính, nhưng chưa bao gồm bảo hiểm, thuế đường bộ, phí xử lý và đăng ký xe.

Theo kế hoạch, những chiếc Bentley Torcal đầu tiên dự kiến được bàn giao cho khách hàng Malaysia vào cuối năm 2027.

Tại Malaysia, Bentley Torcal dự kiến mở bán trong nửa đầu năm 2027 với giá khởi điểm 1,328 triệu Ringgit, tương đương khoảng 8,4 tỷ đồng.

Bentley Torcal có hai phiên bản, mạnh tối đa 888 PS

Bentley Torcal được phân phối với hai phiên bản chính gồm bản tiêu chuẩn và Torcal S. Cả hai đều sử dụng hệ truyền động thuần điện với hai mô-tơ điện, dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Ở phiên bản tiêu chuẩn, hệ truyền động sản sinh công suất tối đa 821 PS và mô-men xoắn cực đại 1.194 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,4 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 250 km/h.

Trong khi đó, Bentley Torcal S sở hữu công suất 888 PS và mô-men xoắn cực đại 1.350 Nm. Theo công bố của hãng, đây là mức mô-men xoắn cao nhất từng được trang bị trên một mẫu xe Bentley. Phiên bản này có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,9 giây và đạt tốc độ tối đa 260 km/h.

Cả hai phiên bản đều sử dụng hộp số một cấp cho mỗi mô-tơ điện, kết hợp bộ vi sai cầu sau điều khiển điện tử nhằm cải thiện khả năng phân bổ lực kéo.

Cung cấp năng lượng cho hệ truyền động là bộ pin lithium-ion dung lượng tổng 113,3 kWh, trong đó dung lượng sử dụng được là 108,7 kWh. Phạm vi hoạt động tối đa theo tiêu chuẩn WLTP đạt khoảng 600 km.

Bentley Torcal hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa 400 kW. Theo nhà sản xuất, xe có thể sạc pin từ 10% lên 80% trong khoảng 20 phút trong điều kiện phù hợp. Hãng cũng cho biết chỉ cần khoảng 7 phút sạc để bổ sung phạm vi di chuyển tương đương 161 km.

SUV điện Bentley Torcal sở hữu hệ thống treo chủ động hoàn toàn

Bentley Torcal có chiều dài 5.008 mm, rộng 2.025 mm và cao 1.677 mm. Chiều dài cơ sở đạt 3.023 mm, trong khi trọng lượng không tải ở mức 2.795 kg.

Dù có kích thước nhỏ hơn Bentayga bản trục cơ sở tiêu chuẩn, Torcal vẫn được thiết kế nhằm mang lại không gian nội thất rộng rãi. Khoang hành lý phía sau có dung tích 460 lít, bên cạnh ngăn chứa đồ phía trước dung tích 90 lít. Khả năng kéo tải của xe đạt 2.700 kg.

Khung thân xe sử dụng kết cấu liền khối kết hợp thép và nhôm. Hệ thống treo trước dạng tay đòn kép, trong khi phía sau sử dụng cấu hình đa liên kết, đi kèm lò xo khí nén một buồng ở cả hai cầu.

Đáng chú ý, Torcal là mẫu Bentley đầu tiên được trang bị hệ thống treo chủ động hoàn toàn, sử dụng giảm chấn thích ứng hai van và khả năng kiểm soát độ nghiêng thân xe. Công nghệ này cho phép xe kiểm soát chuyển động thân xe mà không cần sử dụng thanh cân bằng chống lật truyền thống.

Hệ thống đánh lái bánh sau cũng được trang bị tiêu chuẩn, với góc đánh lái tối đa của bánh sau lên tới 5 độ. Trang bị này hỗ trợ cải thiện khả năng xoay trở ở tốc độ thấp và tăng độ ổn định khi vận hành ở tốc độ cao.

Hệ thống phanh tiêu chuẩn gồm cùm phanh 10 piston phía trước và 4 piston phía sau, kết hợp đĩa phanh đường kính lần lượt 420 mm và 370 mm. Khách hàng có thể lựa chọn đĩa phanh carbon silicon carbide với đường kính 440 mm phía trước và 410 mm phía sau. Xe sử dụng bộ vành 21 inch hoặc 22 inch, tùy cấu hình trang bị.

Nội thất Bentley Torcal kết hợp công nghệ số và vật liệu cao cấp

Khoang cabin của Bentley Torcal được thiết kế theo hướng kết hợp giữa sự sang trọng truyền thống và công nghệ hiện đại. Bảng táp-lô tích hợp màn hình đồng hồ kỹ thuật số cùng màn hình giải trí trung tâm dạng cong, trong khi màn hình hiển thị thông tin trên kính lái hỗ trợ thực tế tăng cường AR có khả năng trình chiếu dữ liệu dẫn đường và thông tin từ các hệ thống hỗ trợ lái.

Xe còn được trang bị công nghệ nhận diện khuôn mặt để xác định người lái và tự động áp dụng các thiết lập cá nhân, bao gồm vị trí ghế, vô-lăng và tùy chọn hệ thống hỗ trợ lái. Điện thoại thông minh cũng có thể được thiết lập làm chìa khóa xe.

Bentley Torcal cung cấp bốn chế độ trải nghiệm gồm Bentley Mode, Comfort, Sport và Refresh. Mỗi chế độ không chỉ thay đổi đặc tính vận hành của hệ truyền động và khung gầm mà còn điều chỉnh ánh sáng, âm thanh, điều hòa và cách hiển thị thông tin trong cabin.

Do không sử dụng động cơ đốt trong, Bentley phát triển hệ thống âm thanh mô phỏng mang tên Bentley Dynamic Symphony. Âm thanh được xây dựng từ các nhạc cụ thực như trống, viola và guitar bass, nhằm tạo phản hồi âm thanh tương ứng với quá trình vận hành. Âm lượng có thể tăng lên ở chế độ Sport hoặc được tắt hoàn toàn theo nhu cầu người dùng.

Hệ thống âm thanh tiêu chuẩn có công suất 620 W với 16 loa. Khách hàng cũng có thể lựa chọn hệ thống cao cấp do Naim phát triển, công suất 1.780 W với 28 loa, hỗ trợ Dolby Atmos 7.1, kết hợp loa tích hợp tại tựa đầu ghế trước và các bộ rung tạo cảm giác âm thanh qua ghế ngồi.

Về cá nhân hóa, Bentley Torcal có 7 màu sơn tiêu chuẩn cùng 88 tùy chọn màu sơn tính phí. Khách hàng cũng có thể đặt màu sơn riêng. Nội thất cung cấp nhiều lựa chọn da, vật liệu bọc len và 19 tùy chọn ốp trang trí.

Với Torcal, Bentley chính thức bước vào phân khúc SUV thuần điện hạng sang, kết hợp hiệu năng mạnh mẽ, phạm vi hoạt động dài và loạt công nghệ khung gầm mới. Mẫu xe dự kiến mở bán tại Malaysia trong nửa đầu năm 2027, hiện chưa có thông tin xác nhận thời điểm phân phối chính thức tại Việt Nam.