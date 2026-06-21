BMW giới thiệu loạt xe bọc thép mới, chống đạn, chống nổ, đạt tốc độ hơn 200km/h

BMW tiếp tục phát triển dòng xe Protection dành cho khách hàng đặc biệt

Trong khi phần lớn khách hàng tìm kiếm sự sang trọng và hiệu suất, BMW vẫn duy trì một phân khúc riêng dành cho nguyên thủ quốc gia, doanh nhân cấp cao và những người cần mức độ bảo vệ đặc biệt. Các mẫu xe Protection của hãng được phát triển trực tiếp tại nhà máy BMW thay vì được nâng cấp bởi bên thứ ba, giúp đảm bảo khả năng bảo vệ và độ bền theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt.

Danh mục hiện tại bao gồm các phiên bản bọc thép của BMW X5 Protection VR6, BMW X7 Protection VR6 cùng mẫu sedan đầu bảng BMW 7 Series Protection. Những chiếc xe này được trang bị khung gia cường đặc biệt, kính chống đạn nhiều lớp và hệ thống bảo vệ toàn diện chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài. Theo BMW, các mẫu xe đều đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ quốc tế VR6 hoặc cao hơn tùy từng phiên bản.

Khả năng chống đạn và chống nổ đạt tiêu chuẩn quân sự

Điểm nổi bật nhất của các mẫu BMW Protection nằm ở hệ thống giáp bảo vệ tích hợp ngay từ giai đoạn sản xuất. Thân xe sử dụng thép cường lực chuyên dụng kết hợp vật liệu composite giúp chống lại các loại đạn tấn công phổ biến cũng như mảnh văng từ thiết bị nổ.

Kính xe được chế tạo từ nhiều lớp vật liệu đặc biệt với độ dày lớn, có khả năng chịu được các phát bắn trực tiếp. BMW cũng trang bị lốp run-flat cho phép xe tiếp tục di chuyển ngay cả khi bị thủng hoặc hư hại trong quá trình tẩu thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Ngoài ra, một số tùy chọn đặc biệt còn bao gồm hệ thống liên lạc khẩn cấp, đèn tín hiệu an ninh, bình chữa cháy tích hợp và các giải pháp hỗ trợ thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp.

Hiện tại, BMW đang cung cấp các phiên bản tăng cường của dòng 7-Series và X5, và tháng trước, hãng đã mời 67 khách hàng từ tám quốc gia châu Âu thử nghiệm những chiếc xe này.

Những người tham gia có cơ hội trải nghiệm khả năng phanh khẩn cấp khi vào cua của các mẫu xe, đồng thời các khu vực địa hình chuyên dụng được sử dụng để kiểm tra giới hạn của X5 . Sự kiện được tổ chức tại trung tâm phát triển của BMW ở Sokolov và có sự tham gia của các giảng viên được đào tạo bài bản đến từ Đức và Cộng hòa Séc.

Hiệu suất mạnh mẽ dù trọng lượng tăng đáng kể

Việc bổ sung lớp giáp bảo vệ khiến trọng lượng xe tăng thêm hàng tấn so với phiên bản tiêu chuẩn. Tuy nhiên, BMW vẫn trang bị các động cơ hiệu suất cao để đảm bảo khả năng vận hành.

BMW X5 Protection VR6 sử dụng động cơ V8 tăng áp kép công suất 523 mã lực, trong khi BMW X7 Protection VR6 cũng sở hữu sức mạnh tương đương. Mẫu BMW 7 Series Protection cao cấp hơn được trang bị hệ truyền động mạnh mẽ cho phép duy trì khả năng tăng tốc và vận hành ổn định dù phải mang theo hệ thống bảo vệ phức tạp.

Theo BMW, các mẫu xe bọc thép của hãng vẫn có thể đạt tốc độ tối đa trên 200 km/h, mang lại khả năng di chuyển nhanh chóng trong những tình huống khẩn cấp mà không làm ảnh hưởng đến độ an toàn của hành khách. Việc tiếp tục đầu tư vào dòng xe Protection cho thấy BMW vẫn xem đây là một thị trường quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu về phương tiện an ninh cá nhân ngày càng gia tăng trên toàn cầu.