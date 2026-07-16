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BMW triệu hồi gần 30.000 xe Hybrid vì nguy cơ cháy, khuyến cáo không đỗ trong gara

Thứ Năm, 19:04, 16/07/2026
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VOV.VN - BMW vừa phát động đợt triệu hồi 29.119 xe Plug-in Hybrid (PHEV) tại Mỹ do lỗi bộ đề khởi động có thể gây đoản mạch và cháy xe. Hãng khuyến cáo chủ xe tạm thời đỗ xe ngoài trời, tránh xa nhà ở và các công trình cho đến khi hoàn tất sửa chữa.

BMW triệu hồi hơn 29.000 xe PHEV vì nguy cơ cháy từ bộ đề khởi động

BMW đang triển khai một đợt triệu hồi mới tại thị trường Mỹ, ảnh hưởng đến 29.119 xe Plug-in Hybrid sau khi phát hiện nguy cơ cháy xuất phát từ bộ đề khởi động (engine starter). Theo Cơ quan An toàn Giao thông đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA), rơ-le điện bên trong bộ đề có thể bị nước xâm nhập dẫn đến ăn mòn. Khi tình trạng này xảy ra, rơ-le có thể quá nhiệt và bị đoản mạch, gây khó khởi động động cơ, đồng thời làm tăng nguy cơ cháy xe ngay cả khi xe đang vận hành hoặc đã tắt máy và đỗ.

bmw trieu hoi gan 30.000 xe hybrid vi nguy co chay, khuyen cao khong do trong gara hinh anh 1
BMW đang triển khai một đợt triệu hồi mới tại thị trường Mỹ, ảnh hưởng đến 29.119 xe Plug-in Hybrid sau khi phát hiện nguy cơ cháy xuất phát từ bộ đề khởi động.

Những mẫu xe nằm trong diện ảnh hưởng gồm: BMW 330e iPerformance đời 2016-2018, BMW 530e iPerformance đời 2018-2020, BMW 530e xDrive đời 2018-2020 và BMW 740Le xDrive iPerformance đời 2017-2019. Đây đều là các mẫu sedan Hybrid sạc điện từng được BMW phân phối tại nhiều thị trường.

Đáng chú ý, NHTSA khuyến cáo chủ xe nên đỗ xe ngoài trời và tránh xa nhà ở hoặc các công trình cho đến khi xe được sửa chữa hoàn tất nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra hỏa hoạn. 

BMW thay miễn phí bộ đề, đợt triệu hồi nối tiếp chiến dịch trước đó

Theo hồ sơ triệu hồi, sự cố lần này có liên quan đến chiến dịch triệu hồi quy mô lớn mà BMW thực hiện trong năm 2025 đối với 196.355 xe sử dụng bộ đề có nguy cơ cháy. Tuy nhiên, các mẫu plug-in Hybrid kể trên chưa nằm trong diện triệu hồi trước đó. Sau khi tiếp tục điều tra và phân tích khoảng 150 bộ đề thu hồi từ thực tế cùng nhiều báo cáo phát sinh, BMW quyết định mở rộng phạm vi và tự nguyện triển khai chiến dịch triệu hồi mới. 

Để khắc phục lỗi, các đại lý ủy quyền sẽ thay thế miễn phí bộ đề khởi động bằng phiên bản có thiết kế cải tiến, giúp loại bỏ nguy cơ ăn mòn và đoản mạch. BMW dự kiến gửi thư thông báo đến các chủ xe vào cuối tháng 8/2026. Trong thời gian chờ sửa chữa, hãng khuyến nghị người dùng tiếp tục tuân thủ hướng dẫn đỗ xe ngoài trời nhằm đảm bảo an toàn. 

bmw trieu hoi gan 30.000 xe hybrid vi nguy co chay, khuyen cao khong do trong gara hinh anh 2
NHTSA khuyến cáo chủ xe nên đỗ xe ngoài trời và tránh xa nhà ở hoặc các công trình cho đến khi xe được sửa chữa hoàn tất nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra hỏa hoạn. 

Sự việc một lần nữa cho thấy các lỗi liên quan đến hệ thống điện trên xe Hybrid và xe điện vẫn là vấn đề được các nhà sản xuất đặc biệt quan tâm. Dù tỷ lệ xe thực sự gặp lỗi được BMW đánh giá là rất thấp, hãng vẫn lựa chọn triệu hồi tự nguyện nhằm loại bỏ hoàn toàn rủi ro cháy nổ và bảo đảm an toàn cho khách hàng.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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