Bụi phanh là gì, tại sao có thể làm hỏng mâm xe?

Trong quá trình vận hành, hệ thống phanh ô tô hoạt động dựa trên lực ma sát giữa má phanh và đĩa phanh để giảm tốc độ. Mỗi lần người lái đạp phanh, các bộ phận này sẽ giải phóng những hạt vật chất nhỏ, hình thành bụi phanh.

Bụi phanh ô tô tích tụ lâu ngày không chỉ khiến mâm xe hợp kim mất đi vẻ sáng bóng mà còn có nguy cơ gây ố màu vĩnh viễn.

Một phần bụi phanh phát tán vào không khí, phần còn lại bám lên bề mặt mâm xe, tạo thành lớp bột màu đen hoặc xám khiến bánh xe mất đi vẻ sáng bóng ban đầu. Tình trạng này không chỉ xuất hiện trên những mẫu xe thường xuyên vận hành ở tốc độ cao hoặc phanh gấp. Ngay cả khi di chuyển hằng ngày và sử dụng phanh nhẹ nhàng, bụi phanh vẫn có thể tích tụ đáng kể.

Nếu không được vệ sinh thường xuyên, bụi phanh sẽ ngày càng bám chặt vào bề mặt mâm, khiến việc làm sạch bằng các dung dịch rửa xe thông thường trở nên khó khăn. Nghiêm trọng hơn, tình trạng tích tụ kéo dài có thể gây ố màu vĩnh viễn trên mâm hợp kim.

Chi phí phục hồi chuyên nghiệp có thể lên tới khoảng 150 USD cho mỗi bánh xe nếu mâm bị hư hại do bụi phanh.

Cách vệ sinh bụi phanh trên mâm xe đúng cách

Để hạn chế bụi phanh bám lâu ngày, chủ xe nên kết hợp vệ sinh mâm trong quá trình rửa ô tô định kỳ. Nếu mâm chỉ bám bụi nhẹ, dung dịch rửa xe thông thường có thể đáp ứng nhu cầu làm sạch.

Tuy nhiên, khi lớp bụi đen đã tích tụ dày và bám chặt, người dùng nên sử dụng dung dịch vệ sinh mâm chuyên dụng. Những sản phẩm này được thiết kế để làm bong các hạt bụi phanh mà không gây ảnh hưởng đến lớp hoàn thiện bề mặt mâm khi sử dụng đúng hướng dẫn.

Quy trình vệ sinh nên bắt đầu bằng việc xịt nước sạch lên toàn bộ bánh xe để loại bỏ đất cát và các tạp chất có thể gây trầy xước trong quá trình chà rửa. Sau đó, phun đều dung dịch vệ sinh mâm lên toàn bộ bề mặt, chú ý những vị trí khuất phía sau các nan hoa và khu vực xung quanh ốc bánh xe. Người dùng nên để dung dịch phát huy tác dụng trong vài phút theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Tiếp theo, sử dụng bàn chải chuyên dụng có lông mềm để làm sạch bề mặt mâm. Với những khu vực nhỏ và khó tiếp cận, chẳng hạn như hốc ốc bánh xe, có thể dùng thêm bàn chải kích thước nhỏ hơn. Sau khi chà rửa, xịt nước để loại bỏ hoàn toàn dung dịch và bụi bẩn. Nếu vẫn còn những vết bụi bám cứng đầu, người dùng có thể lặp lại quy trình tại các vị trí đó. Cuối cùng, lau khô mâm bằng khăn microfiber sạch. Chủ xe cũng có thể phủ thêm một lớp sáp hoặc chất bảo vệ chuyên dụng để hạn chế bụi phanh bám trở lại trong thời gian giữa các lần vệ sinh.

Việc làm sạch mâm xe không đòi hỏi quá nhiều thời gian hay kỹ thuật phức tạp. Tuy nhiên, duy trì thói quen vệ sinh định kỳ sẽ giúp bảo vệ lớp hoàn thiện của mâm hợp kim, giữ ngoại hình xe luôn sạch đẹp và tránh những khoản chi phí phục hồi không đáng có.