Bứt tốc thu nhập với “Đối tác xanh bền vững”: Cơ hội sở hữu xe điện BYD giá ưu đãi

Chương trình áp dụng cho hai mẫu xe thuần điện BYD Dolphin và BYD M6, góp phần giảm chi phí đầu tư phương tiện và hỗ trợ tài xế chuyển đổi sang giải pháp kinh doanh vận tải bằng xe điện.

Thị trường vận tải công nghệ trong những tháng cuối năm đang bước vào giai đoạn sôi động nhất, với nhu cầu di chuyển và giao nhận bùng nổ của người dân. Giữa thời điểm các bác tài đang ráo riết tìm kiếm giải pháp tối ưu hóa chi phí và gia tăng thu nhập, chương trình hợp tác chiến lược “Đối tác xanh bền vững” giữa BYD Việt Nam và Grab ra đời như một đòn bẩy hoàn hảo. Chương trình này cũng mở ra cơ hội “có một không hai” dành cho các tài xế hiện hữu hoặc những ai đang mong muốn gia nhập đội ngũ đối tác Grab sở hữu những dòng xe năng lượng mới hàng đầu từ BYD với mức giá tốt nhất, đi kèm chính sách đảm bảo thu nhập vững chắc để an tâm làm nghề lâu dài.

Chương trình áp dụng cho hai mẫu xe thuần điện BYD Dolphin và BYD M6

Đòn bẩy tài chính từ ưu đãi mua xe và bảo hành pin vượt trội

Không chỉ tạo lợi thế về chi phí đầu tư ban đầu, BYD Dolphin và BYD M6 còn mang đến những lựa chọn phương tiện khác nhau, đáp ứng nhu cầu khai thác dịch vụ vận chuyển hành khách. Điểm tựa tài chính mạnh mẽ nhất của chương trình đến từ sự hỗ trợ trực tiếp trên giá bán lẻ khi mua hai dòng xe thuần điện chủ lực là BYD Dolphin và BYD M6.

Theo chương trình, khách hàng đủ điều kiện được hưởng chính sách giá đặc biệt đối với hai mẫu xe điện BYD:

● BYD Dolphin: Giá ưu đãi 499 triệu đồng, ưu đãi 70 triệu đồng so với giá niêm yết 569 triệu đồng.

● BYD M6: Giá ưu đãi 731 triệu đồng, ưu đãi 25 triệu đồng so với giá niêm yết 756 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, toàn bộ khách hàng tham gia chương trình còn được tặng kèm gói bảo hành mở rộng pin lên tới 8 năm hoặc 300.000 km, giúp gạt bỏ mọi âu lo về khấu hao thiết bị trong suốt vòng đời khai thác kinh doanh. Được biết, đây là chương trình được chia sẻ đồng bộ từ BYD Việt Nam kết hợp cùng hệ thống nhà phân phối ủy quyền trên toàn quốc nhằm tạo điều kiện dễ dàng và thuận tiện nhất để các bác tài tiếp cận xe BYD mà không bị áp lực vốn ban đầu.

Chương trình áp dụng cho 1.000 xe đủ điều kiện, hoàn tất thanh toán và được xuất hóa đơn từ ngày 01/11/2026 đến hết ngày 31/01/2027. Khách hàng cần hoàn tất đăng ký và kích hoạt tài khoản tài xế Grab chậm nhất ngày 28/02/2027, đồng thời đáp ứng các điều kiện xác nhận của Grab Việt Nam.

BYD Dolphin và BYD M6 – Hai lựa chọn phù hợp với nhu cầu kinh doanh vận tải

BYD Dolphin là mẫu hatchback thuần điện đô thị, nổi bật với thiết kế trẻ trung, kích thước linh hoạt và khả năng vận hành êm ái. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc đối với tài xế thường xuyên di chuyển trong khu vực nội đô, nơi tính linh hoạt và chi phí sử dụng phương tiện là những yếu tố quan trọng.

Trong khi đó, BYD M6 là mẫu MPV thuần điện 7 chỗ với cấu hình ba hàng ghế, không gian nội thất rộng rãi, phù hợp với nhu cầu vận chuyển nhóm hành khách, gia đình và những chuyến đi có nhiều hành lý.

Cả hai mẫu xe đều được trang bị công nghệ pin Blade Battery do BYD phát triển, hướng đến các tiêu chí an toàn, độ bền và hiệu quả sử dụng năng lượng.

Với đặc thù kinh doanh vận tải, xe điện có tiềm năng tối ưu chi phí năng lượng và giảm một số hạng mục bảo dưỡng liên quan đến động cơ đốt trong. Hiệu quả tiết kiệm thực tế sẽ phụ thuộc vào quãng đường di chuyển, điều kiện vận hành, giá điện, phương án sạc và tần suất khai thác phương tiện.

Việc kết hợp giữa chính sách giá bán ưu đãi, gói bảo hành pin mở rộng và những lợi thế của hệ truyền động điện giúp BYD Dolphin và BYD M6 trở thành hai lựa chọn đáng cân nhắc đối với tài xế đang có kế hoạch đầu tư hoặc chuyển đổi phương tiện kinh doanh.

Bệ đỡ thu nhập đến 160 triệu đồng và tiện ích vận hành trọn gói từ Grab

Song hành cùng ưu đãi mua xe, kế hoạch đầu ra và dòng tiền hàng ngày của tài xế được giải quyết trọn vẹn thông qua chương trình đảm bảo thu nhập lên đến 160 triệu đồng chia làm 3- 4 kỳ (tùy vào dòng xe) do Grab triển khai dành riêng cho các đối tác mua xe BYD hoạt động từ nay đến hết 31/01/2027.

Khoản hỗ trợ tài chính này được tự động thanh toán minh bạch vào ví tiền mặt ngay khi hoàn thành các điều kiện vận hành, kết hợp cùng tính năng tiện ích xe điện tích hợp thẳng trên ứng dụng Grab Driver giúp tài xế dễ dàng tra cứu trạm sạc trống và thanh toán nhanh chóng.

Ngoài ra, Grab cũng triển khai chương trình miễn phí 6 tháng sạc, lên đến 20 lần sạc mỗi tháng, ưu đãi dành cho tài xế kích hoạt thành công tài khoản Grab trước 31/12/2026. Sự kết hợp này mang lại một bức tranh kinh doanh toàn diện, nơi bác tài vừa có phương tiện chất lượng để nhận cuốc, vừa có bệ đỡ thu nhập vững chắc qua từng giai đoạn cao điểm cuối năm.

Bài toán kinh tế siêu tiết kiệm trên từng kilomet lăn bánh

Không chỉ hấp dẫn về chính sách, giá trị thực chiến của hai mẫu xe BYD Dolphin và BYD M6 nằm ở khả năng tối ưu hóa chi phí vận hành mà xe điện mang lại. Với chi phí sạc điện ước tính chỉ khoảng hơn 400 đồng cho mỗi kilomet vận hành, mức tiêu thụ năng lượng của xe điện BYD giúp tài xế tiết kiệm từ 70 đến 80 phần trăm chi phí nhiên liệu so với các dòng xe chạy xăng truyền thống có cùng mục đích khai thác.

Thêm vào đó, chi phí bảo dưỡng định kỳ cũng được giãn rộng với chu kỳ lên tới 20.000 km hoặc 12 tháng, giúp xe hạn chế tối đa thời gian nằm xưởng, tăng thời gian vận hành và tối ưu hóa lợi nhuận ròng trên từng cây số.

Khép lại năm 2026 với những cơ hội bứt phá tài chính chưa từng có, chương trình “Đối tác xanh bền vững” mang đến cho các chủ xe dịch vụ cơ hội bứt tốc sinh lời những tháng cuối năm. Chương trình là lời tri ân từ liên minh BYD và Grab, mang đến cơ hội vàng để các bác tài sở hữu ngay phương tiện năng lượng mới với giá hời, đón đầu làn sóng dịch chuyển xanh và kiến tạo nguồn thu nhập vững bền.

BYD đồng hành cùng tài xế trong hành trình chuyển đổi sang phương tiện năng lượng mới

Với định hướng đưa công nghệ di chuyển tiên tiến đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam, BYD không chỉ phát triển các dòng xe phục vụ nhu cầu cá nhân và gia đình mà còn chú trọng những giải pháp phương tiện dành cho hoạt động kinh doanh vận tải.

Chương trình “Đối tác xanh bền vững” thể hiện nỗ lực của BYD Việt Nam trong việc giảm rào cản chi phí đầu tư ban đầu, tăng cường quyền lợi bảo hành và mở rộng cơ hội tiếp cận xe điện cho nhóm khách hàng sử dụng phương tiện với cường độ cao.

Thông qua sự phối hợp giữa BYD Việt Nam, Grab Việt Nam và hệ thống nhà phân phối ủy quyền trên toàn quốc, khách hàng có thể tìm hiểu, lựa chọn phương tiện và tiếp cận các chính sách hỗ trợ phù hợp với nhu cầu kinh doanh.

Việc thúc đẩy ứng dụng xe điện trong vận tải công nghệ không chỉ mang đến thêm lựa chọn cho tài xế mà còn góp phần từng bước mở rộng các hình thức di chuyển sử dụng năng lượng sạch tại Việt Nam.

Thông tin chương trình:

● Thời gian thanh toán và xuất hóa đơn: 1/11/2026 – 31/1/2027.

● Thời hạn hoàn tất đăng ký và kích hoạt tài khoản Grab: 31/1/2027.

● Số lượng áp dụng: 1.000 xe đủ điều kiện.

● Mẫu xe: BYD DOLPHIN và BYD M6.

● Đối tượng: Tài xế Grab hiện hữu và đăng ký mới, đáp ứng điều kiện chương trình.

Khách hàng có thể tìm hiểu thêm tại hệ thống Nhà phân phối BYD ủy quyền trên toàn quốc, website chính thức của BYD Việt Nam hoặc các kênh thông tin dành cho đối tác tài xế Grab.

Lưu ý: Giá bán đã bao gồm VAT. Các chính sách ưu đãi của BYD và Grab có điều kiện áp dụng riêng. Quyền lợi thực tế được xác định theo chính sách có hiệu lực tại thời điểm khách hàng tham gia.

Tất cả xe BYD tại Việt Nam được áp dụng chính sách bảo hành 6 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện đến trước), cùng bảo hành pin, mô tơ điện và bộ điều khiển mô-tơ điện lên đến 8 năm hoặc 160.000 km. Khách hàng có thể tìm hiểu thêm thông tin ưu đãi tại website www.byd.com/vn hoặc liên hệ hotline 1900 866 688.