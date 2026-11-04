BYD áp đảo thị trường xe điện Trung Quốc, Leapmotor tăng trưởng hơn 50%

BYD duy trì vị thế dẫn đầu, Geely bám đuổi phía sau

Theo số liệu từ China EV DataTracker công bố, BYD tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong nhóm các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc năng lượng mới với tổng doanh số 483.125 xe du lịch trên toàn cầu trong tháng 10/2026. Trong đó, hai dòng sản phẩm chủ lực của BYD là Dynasty và Ocean đóng góp 423.843 xe.

Top doanh số các hãng xe Trung Quốc trong tháng 10/2026.

Thương hiệu Fang Cheng Bao đạt 43.872 xe, Denza ghi nhận 15.152 xe, trong khi thương hiệu xe sang Yangwang bán được 258 xe.

Đứng thứ hai là SAIC Motor (Tập đoàn Công nghiệp ô tô Thượng Hải) đứng thứ hai với hơn 266.000 xe; Geely Auto đứng thứ 3 với tổng lượng xe bàn giao đạt 214.996 chiếc. Trong cơ cấu doanh số, Geely Galaxy đóng góp 153.385 xe, Zeekr đạt 32.483 xe và Lynk & Co ghi nhận 18.521 xe.

Khoảng cách doanh số giữa BYD và SAIC Motor, Geely vẫn khá lớn, cho thấy lợi thế quy mô của BYD trong lĩnh vực xe năng lượng mới. Tuy nhiên, Geely đang tiếp tục mở rộng hệ sinh thái thương hiệu, đặc biệt thông qua các dòng xe điện và Hybrid thuộc Galaxy.

Leapmotor tăng trưởng hơn 50%, Xpeng lần đầu vượt mốc 50.000 xe

Leapmotor tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong tháng 10/2026 với 106.127 xe bàn giao, tăng 50,99% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hãng xe Trung Quốc này cũng cho biết đang tiến gần cột mốc bàn giao chiếc xe thứ 2 triệu, dự kiến đạt được trong tháng 11/2026. Kết quả trên phản ánh đà mở rộng nhanh chóng của Leapmotor trong phân khúc xe điện phổ thông.

Xpeng cũng có một tháng kinh doanh đáng chú ý khi bàn giao 50.237 xe trên toàn cầu, tăng 21,8% so với tháng trước và 19,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên hãng vượt mốc 50.000 xe trong một tháng.

Trong khi đó, Xiaomi ghi nhận doanh số khoảng 50.000 xe trong tháng 10. Hãng đặt mục tiêu bán 550.000 xe trong cả năm 2026, song kết quả tích lũy hiện mới đạt khoảng một nửa kế hoạch.

Các số liệu này cho thấy cuộc cạnh tranh trong ngành xe điện Trung Quốc không chỉ tập trung ở những thương hiệu dẫn đầu như BYD và SAIC Motor, Geely, mà còn chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của các hãng xe công nghệ mới.

Nhiều thương hiệu ghi nhận kết quả trái chiều

Bên cạnh những hãng xe tăng trưởng mạnh, thị trường cũng ghi nhận sự phân hóa rõ rệt. Changan Nevo đạt 63.648 xe trong tháng 10, tăng 36,9% so với tháng trước và tăng 75% so với cùng kỳ năm ngoái. Thương hiệu Deepal thuộc Changan ghi nhận 32.602 xe bàn giao. GAC Aion đạt 42.357 xe, tăng 56,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Great Wall Motor bán được 49.499 xe năng lượng mới, trong đó thương hiệu Ora đóng góp 12.187 xe và Wey đạt 8.648 xe.

Ở chiều ngược lại, Li Auto bàn giao 29.025 xe, giảm 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 8,8% so với tháng trước. Đây cũng là tháng đầu tiên trong năm 2026 hãng ghi nhận doanh số dưới 30.000 xe.

Mạng lưới HIMA của Huawei đạt 33.537 xe, giảm 50,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Nio Group bàn giao tổng cộng 34.246 xe, gồm 18.125 xe thương hiệu Nio, 8.383 xe Onvo và 7.738 xe Firefly.

Những kết quả trái chiều cho thấy thị trường xe điện Trung Quốc đang bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt hơn. Các hãng xe không chỉ cần duy trì tốc độ ra mắt sản phẩm mới mà còn phải tối ưu chi phí, mở rộng thị trường xuất khẩu và cải thiện khả năng sinh lời.

Với lợi thế về quy mô, BYD vẫn đang nắm giữ vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, sự tăng trưởng của Geely, Leapmotor, Xpeng và nhiều thương hiệu khác cho thấy cục diện ngành xe điện Trung Quốc có thể tiếp tục thay đổi trong những tháng cuối năm 2026.