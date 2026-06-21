BYD Dolphin 2026: Bản nâng cấp lớn cho xu hướng ô tô điện đô thị tại Việt Nam

Sự hiện diện của BYD Dolphin 2026, mẫu hatchback thuần điện nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan vừa ra mắt vào tháng 4, đang thu hút sự chú ý lớn trong phân khúc ô tô điện đô thị tại Việt Nam. Với hàng loạt thay đổi về cả thiết kế, trang bị lẫn giá bán, mẫu hatchback thuần điện này hứa hẹn sẽ tạo nên bước chuyển mình rõ rệt cho bức tranh thị trường ô tô Việt Nam.

BYD Dolphin 2026 đã được chuyển nguồn nhập khẩu sang Thái Lan

Một mẫu xe tối ưu hóa cho người dùng đô thị

Khác với những chiếc xe đô thị cỡ nhỏ hiện nay trên thị trường, BYD Dolphin 2026 mang đến một trải nghiệm không gian hoàn toàn khác biệt. Nhờ vào nền tảng khung gầm e-Platform 3.0 chuyên biệt cho xe điện, các kỹ sư của BYD đã tối ưu hóa tỷ lệ thiết kế, giúp mẫu xe sở hữu khoang nội thất rộng rãi bậc nhất phân khúc.

Sự tinh chỉnh ở thế hệ mới thể hiện rõ qua chiều dài tổng thể được gia tăng lên mức 4.290 mm, tăng thêm 165 mm, trong khi vẫn giữ nguyên được khả năng linh hoạt trong đô thị nhờ vào bán kính vòng quay tối thiểu chỉ 5,25 mm. Ngoài ra, khoảng sáng gầm xe được tăng thêm 10 mm lên 155 mm giúp tạo nên độ linh hoạt cao trên nhiều điều kiện đường sá khác nhau.

Xe có bán kính vòng quay tối thiểu 5,25 mm giúp tăng độ linh hoạt trong đô thị.

BYD Dolphin mới đã kết hợp với cụm đèn trước thiết kế mới và các tùy chọn màu sắc ngoại thất trẻ trung cùng với kiểu dáng hatchback 5 cửa kết hợp các đường nét mềm mại. Bổ sung cho tính thẩm mỹ, mẫu xe đô thị còn sở hữu nhiều trang bị hữu ích như gạt mưa kính sau, ghế trước chỉnh điện hay công nghệ mở khóa bằng NFC một chạm. Đặc biệt, thể tích cốp xe có khả năng mở rộng lên tới 1.310 lít cung cấp sự linh hoạt tối đa cho các gia đình trẻ hoặc những chuyến dã ngoại cuối tuần.

Yếu tố cốt lõi tạo nên sự tự tin của BYD Dolphin 2026 nằm ở công nghệ năng lượng, đặc trưng bởi cụm pin Blade danh tiếng. Với dung lượng pin được nâng cấp đạt 50,25 kWh, Dolphin mới đã được nâng tầm hoạt động tối đa lên tới 435 km sau mỗi lần sạc đầy. Trong khi đó, các đối thủ trong phân khúc ô tô điện đô thị cũng chỉ có quãng đường di chuyển tối đa dao động từ 300 - 400 km.

BYD Dolphin mới được thay đổi thiết kế ngoại thất theo hướng hiện đại hơn

Bên cạnh dung lượng lớn, xe còn sở hữu khả năng sạc nhanh DC với công suất tối đa 60 kW, chỉ mất 30 phút để sạc pin từ 20% lên 80%. Thị trường Việt Nam đang ngày càng phát triển hệ thống trạm sạc điện bên thứ ba, cùng với cổng sạc chuẩn quốc tế (Type 2 / CCS2), BYD Dolphin 2026 cũng dần trở nên quen thuộc với người tiêu dùng nhờ khả năng sạc điện thuận tiện và dễ dàng hơn.

Về khả năng vận hành, sức mạnh của động cơ điện mang lại lợi thế tuyệt đối cho Dolphin trong môi trường giao thông đô thị với hệ thống truyền động cầu trước mạnh mẽ. Xe sở hữu công suất tối đa 94 mã lực và mô-men xoắn cực đại 180 Nm, giúp chiếc xe phản hồi đầy nhạy bén với những cú đạp ga, mang đến sự lanh lẹ và mượt mà.

Khoang nội thất BYD Dolphin được nâng cấp mạnh mẽ

Bên cạnh đó, mẫu xe điện của BYD cũng đạt chuẩn an toàn khắt khe của châu Âu, giúp mang đến khả năng hỗ trợ tối đa cho người lái và đảm bảo sự an tâm cho mọi hành khách trên xe. Ngoài camera 360 độ xuyên gầm, tính năng kiểm soát hành trình và giữ phanh tự động đã có từ phiên bản tiền nhiệm, Dolphin 2026 được bổ sung tính năng an toàn mới gồm 2 cảm biến trước và cảm biến giám sát áp suất lốp.

Sở hữu ưu thế lớn so với các đối thủ

Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu luôn là bài toán khiến nhiều người dùng cân nhắc, BYD Dolphin 2026 là một lựa chọn kinh tế vượt trội nhờ chi phí năng lượng để sạc điện thấp hơn đáng kể so với việc đổ xăng. Ngoài ra, với cấu trúc động cơ điện ít chi tiết cơ khí phức tạp, chi phí bảo dưỡng định kỳ của Dolphin được giảm thiểu tối đa.

Hàng ghế sau của xe có thể gập 60:40

Nhờ được chuyển qua nhập khẩu từ Thái Lan, BYD Dolphin mới đã được giảm giá khoảng 90 triệu đồng so với mẫu xe nhập khẩu từ Trung Quốc trước đây. Bên cạnh mức giá khởi điểm cực kỳ cạnh tranh, BYD Việt Nam cũng tung ưu đãi dành cho 1.000 khách hàng đầu tiên mua xe với giá chỉ 499 triệu đồng.

Khi so sánh với các đối thủ trong phân khúc xe đô thị, BYD Dolphin sở hữu những lợi thế nhất định. Trong khi VinFast VF 5 có lợi thế về hệ thống trạm sạc, mẫu hatchback của BYD sở hữu quãng đường di chuyển mỗi lần sạc rất dài, cùng với những ưu điểm về không gian khoang nội thất và thiết kế đầy cuốn hút.

Màn hình 12,8 inch trên BYD Dolphin 2026 có khả năng xoay ngang hoặc dọc

Cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ chạy xăng điển hình như Toyota Yaris Cross, thì BYD Dolphin lại sở hữu chi phí vận hành rẻ đến bất ngờ, đặc biệt trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động mạnh như hiện nay. Không chỉ phục vụ tốt nhu cầu gia đình, đây còn là một khoản đầu tư thông minh cho những người trẻ có ý định khai thác xe chạy dịch vụ.

Không những mang đến xu hướng điện hóa mạnh mẽ, BYD Dolphin 2026 còn nhận được chính sách bảo hành thuộc hàng tốt nhất thị trường. Cụ thể, tất cả các dòng xe BYD tại Việt Nam đều được áp dụng chính sách bảo hành tiêu chuẩn 6 năm hoặc 150.000 km, trong khi hệ thống pin truyền động, mô-tơ điện và bộ điều khiển được nâng lên đến 8 năm hoặc 160.000 km.

Bảng điều khiển hiện đại của BYD Dolphin 2026

Đáng chú ý, từ ngày 01/06/2026, BYD Việt Nam chính thức điều chỉnh chu kỳ bảo dưỡng định kỳ cho các xe giao mới. Kỳ bảo dưỡng đầu tiên sẽ được thực hiện tại mốc 20.000 km hoặc 12 tháng, thay cho mốc 5.000 km hoặc 3 tháng như trước đây.

Có thể thấy, với BYD Dolphin 2026, người tiêu dùng Việt Nam không cần phải đánh đổi giữa sự thân thiện với môi trường, thiết kế hiện đại và bài toán chi phí. Đây rõ ràng là một mẫu xe dễ tiếp cận, dễ sử dụng và là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc nhất trong hành trình dịch chuyển sang kỷ nguyên xe điện đô thị.