Mảnh ghép chiến lược hoàn thiện mạng lưới phân phối khu vực Bắc Bộ

Năm 2026, ghi nhận tốc độ mở rộng hệ thống phân phối ấn tượng của BYD tại Việt Nam với chuỗi đại lý liên tiếp đi vào hoạt động từ Nam ra Bắc như Cà Mau, Cần Thơ, Hà Nội, Đà Lạt, Phú Quốc, Gia Lai và mới đây nhất là BYD EV Nha Trang chính thức đi vào hoạt động vào ngày 20/11 vừa qua. Việc khai trương BYD HA Ninh Bình trong giai đoạn cao điểm cuối năm tiếp tục khẳng định cam kết đầu tư bài bản và gắn bó lâu dài của hãng tại thị trường miền Bắc.

Đặc biệt, Ninh Bình được đánh giá là thị trường giàu tiềm năng khi hội tụ đồng thời thế mạnh về du lịch, dịch vụ thương mại và giao thông vận tải liên tỉnh. Sự hiện diện của showroom mới không chỉ phục vụ trực tiếp người tiêu dùng tại cố đô Hoa Lư mà còn đóng vai trò trung tâm kết nối, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm, bảo dưỡng và sạc xe thuận tiện cho khách hàng tại các tỉnh lân cận như Nam Định, Hà Nam và khu vực Nam Đồng bằng sông Hồng.

BYD HA Ninh Bình nằm trong Khu công nghiệp Phúc Sơn (phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Để hiện thực hóa mục tiêu này, BYD đã bắt tay hợp tác cùng Công ty Cổ phần Ô tô Hà Nội (Hanoi Auto) - doanh nghiệp sở hữu bề dày hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối và vận hành hệ thống đại lý ô tô tại Việt Nam. Với nền tảng quản trị vững chắc, sự am hiểu sâu sắc về tâm lý tiêu dùng bản địa cùng thành tích doanh số ấn tượng qua nhiều năm, Hanoi Auto mang đến bảo chứng về năng lực vận hành chuyên nghiệp cho đại lý mới.

Phát biểu tại buổi lễ khai trương, ông Võ Minh Lực - Giám đốc Điều hành BYD Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa của cột mốc mở rộng mạng lưới lần này: “Chúng tôi vô cùng tự hào khi hệ thống phân phối của BYD tại Việt Nam liên tục được mở rộng trong suốt năm 2026. Việc đồng hành cùng đối tác uy tín như Hanoi Auto để đưa vào hoạt động BYD HA Ninh Bình là dấu mốc quan trọng, giúp khách hàng khu vực Bắc Bộ dễ dàng tiếp cận sản phẩm, trải nghiệm dịch vụ bảo dưỡng và sạc xe ngay tại địa phương.

Đặc biệt, sự xuất hiện của mẫu SUV BYD Sealion 5 tại sự kiện hôm nay sẽ mang đến cơ hội trải nghiệm thực tế công nghệ DM-i Super Hybrid tiên tiến. Đây chính là minh chứng cho cam kết gắn bó lâu dài và phát triển bền vững của BYD cùng quý đối tác và người tiêu dùng trên hành trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam”.

Tọa lạc tại vị trí giao thông huyết mạch trong Khu công nghiệp Phúc Sơn (phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), Showroom BYD HA Ninh Bình có tổng diện tích gần 3.405 m2, bao gồm 800 m2 phòng trưng bày hiện đại và 1.091 m2 xưởng dịch vụ quy mô lớn. Toàn bộ không gian được thiết kế đồng bộ theo nhận diện tiêu chuẩn của BYD toàn cầu, tích hợp khu vực tư vấn chuyên biệt, khu trải nghiệm công nghệ, xưởng bảo dưỡng, sửa chữa, trang bị máy móc hiện đại và hệ thống trạm sạc tiện ích. Đi kèm cơ sở vật chất khang trang là đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản, sẵn sàng mang lại sự an tâm trọn vẹn cho khách hàng trong suốt vòng đời sử dụng xe.

Showroom BYD HA Ninh Bình có tổng diện tích gần 3.405 m2, bao gồm 800 m2 phòng trưng bày hiện đại và 1.091 m2 xưởng dịch vụ.

Tâm điểm công nghệ BYD Sealion 5 DM-i và trải nghiệm dải sản phẩm toàn diện

Bên cạnh nghi thức cắt băng khánh thành trang trọng, tâm điểm thu hút hơn 200 khách mời tham dự sự kiện là màn vén màn giới thiệu và thuyết trình chuyên sâu về mẫu SUV hạng C hoàn toàn mới BYD Sealion 5 DM-i Super Hybrid.

BYD Sealion 5 cũng được giới thiệu trong buổi khai trương

Là đại diện tiêu biểu cho thế hệ xe Hybrid cắm sạc tiên tiến của BYD, Sealion 5 mới ứng dụng công nghệ Super Hybrid DM-i độc quyền, mang lại sự cân bằng tối ưu giữa khả năng vận hành mạnh mẽ, êm ái như xe thuần điện và hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu vượt trội trên những hành trình dài. Kết hợp cùng thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng rãi và hàng loạt công nghệ tiên tiến như pin Blade Battery, tính năng sạc ngoại vi V2L cùng hàng loạt tính năng an toàn tiêu chuẩn trong gói ADAS, BYD Sealion 5 hứa hẹn trở thành lựa chọn lý tưởng cho các gia đình trẻ cũng như khách hàng doanh nghiệp tại khu vực miền Bắc.

Không dừng lại ở việc chiêm ngưỡng mẫu xe mới, khách tham dự còn được trực tiếp cầm lái trải nghiệm dải sản phẩm xe năng lượng mới chủ lực của BYD đang được phân phối tại Việt Nam có thể kể đến như BYD Dolphin, M6, Sealion 6, Seal 5...

Chia sẻ về định hướng vận hành đại lý mới, ông Nguyễn Hữu Phúc - đại diện chủ đầu tư BYD HA Ninh Bình cho biết: “Với niềm tin vào tiềm năng phát triển của thị trường xe năng lượng mới tại Việt Nam, BYD HA Ninh Bình được đầu tư bài bản theo tiêu chuẩn của BYD toàn cầu. Cùng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và tận tâm, chúng tôi luôn lấy khách hàng làm trọng tâm, cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng, dịch vụ bán hàng và hậu mãi chuẩn mực để góp phần thúc đẩy xu hướng sử dụng phương tiện xanh bền vững tại địa phương”.

Không khí ngày khai trương càng thêm sôi động và giàu cảm xúc với nghi thức trao chìa khóa bàn giao xe cho những khách hàng tiên phong tại Ninh Bình, song hành cùng chuỗi hoạt động tương tác, minigame trải nghiệm công nghệ và bốc thăm quà tặng thương hiệu giá trị.

Những khách hàng nhận xe BYD Sealion 5 trong ngày khai trương Showroom

Cơ hội sở hữu xe năng lượng mới với gói ưu đãi lớn nhất dịp cuối năm

Nhằm tri ân khách hàng nhân dịp khai trương và đón đầu nhu cầu mua sắm sôi động giai đoạn cuối năm 2026, BYD HA Ninh Bình công bố chương trình ưu đãi giá bán đặc biệt cùng nhiều quà tặng thiết thực áp dụng cho khách hàng ký hợp đồng:

● BYD Seal 5: Ưu đãi lên đến 133,4 triệu đồng, giá bán chỉ từ 562,6 triệu đồng.

● BYD Sealion 5: Giảm trực tiếp 80 triệu đồng, giá bán chỉ từ 659 triệu đồng.

● BYD Dolphin: Ưu đãi đến 70 triệu đồng, giá bán chỉ từ 494 triệu đồng.

● BYD Sealion 6: Ưu đãi đến 46,8 triệu đồng, giá bán chỉ từ 889,2 triệu đồng.

● BYD M6: Ưu đãi đến 10 triệu đồng, giá bán chỉ từ 746 triệu đồng.

Song song với chính sách giá cạnh tranh, khách hàng sở hữu xe trong dịp này còn nhận được gói quà tặng đi kèm hấp dẫn gồm bộ sạc tiêu chuẩn, bảo hiểm vật chất, phim cách nhiệt, thảm sàn và bộ phụ kiện chính hãng theo từng phiên bản.

Sự kết hợp giữa bề dày kinh nghiệm hơn hai thập kỷ của Hanoi Auto và năng lực công nghệ dẫn đầu toàn cầu của BYD đã tạo nên nền tảng vững chắc cho BYD HA Ninh Bình. Không chỉ mở ra một không gian mua sắm, trải nghiệm và dịch vụ chuẩn mực cho người tiêu dùng Ninh Bình cùng các tỉnh lân cận, đại lý mới còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh, hiện đại và bền vững tại khu vực Bắc Bộ .

Tất cả xe BYD tại Việt Nam được áp dụng chính sách bảo hành 6 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện đến trước), cùng bảo hành pin, mô tơ điện và bộ điều khiển mô-tơ điện lên đến 8 năm hoặc 160.000 km. Khách hàng có thể tìm hiểu và đăng ký trải nghiệm xe ngay tại sự kiện khai trương thông qua: - Hotline BYD HA Ninh Bình: 088 628 63 63 - Website BYD HA Ninh Bình: bydninhbinh.com.vn - Website BYD Việt Nam: www.byd.com/vn - Hotline: 1900 866 688