BYD ra mắt trạm sạc siêu nhanh đầu tiên tại Campuchia: 9 phút sạc đầy pin

Tại lễ ra mắt, dòng xe SEALION 6 EV Flash Charge Edition đã trình diễn khả năng nạp năng lượng ấn tượng: chỉ mất 5 phút để sạc đạt 70% và 9 phút để sạc đầy từ 10% lên 97%. Việc đưa công nghệ sạc siêu nhanh vào thực tế được đánh giá là bước đi then chốt nhằm giải quyết "tâm lý e ngại" của người tiêu dùng, đồng thời hiện thực hóa Chính sách quốc gia về phát triển xe điện 2024–2030 của Chính phủ Campuchia (mục tiêu đạt 30.000 ô tô điện vào năm 2030).

Theo kế hoạch, BYD sẽ hoàn thành 18 trạm sạc giai đoạn 1 trong năm 2026, tại Thủ đô Phnom Penh, tỉnh Siem Reap và tỉnh Preah Sihanouk, trước khi tiến tới mở rộng mạng lưới toàn quốc trong giai đoạn 2027–2028. Bên cạnh hạ tầng sạc, BYD hiện cũng đang triển khai dự án nhà máy lắp ráp xe điện trị giá 32 triệu USD tại Khu kinh tế đặc biệt Sihanoukville với công suất 10.000 xe/năm, khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng lộ trình chuyển đổi xanh tại Xứ sở Chùa Tháp.