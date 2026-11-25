Vô-lăng tự động gập vào bảng táp-lô sau 10 giây

BYD Ti9 – mẫu SUV cỡ lớn thuộc thương hiệu Fangchengbao vừa chính thức được giới thiệu tại Trung Quốc. Bên cạnh thiết kế vuông vức và hệ truyền động Hybrid cắm sạc, mẫu xe gây chú ý với công nghệ vô-lăng có khả năng tự động gập và thu gọn hoàn toàn vào bảng táp-lô.

Vô-lăng của BYD Ti9 có thể tự động gập gọn.

Đây được xem là một trong những tính năng độc đáo nhất trên xe thương mại hiện nay. Chỉ bằng thao tác nhấn nút, phần vô-lăng sẽ gập lại nhờ hệ thống bản lề chuyên dụng, trong khi một nắp che trên bảng táp-lô tự động mở ra. Toàn bộ quá trình thu gọn vô-lăng và trục điều khiển chỉ mất khoảng 10 giây.

Công nghệ này được phát triển dựa trên hệ thống lái điện tử Steer-by-Wire, thay thế kết nối cơ khí truyền thống giữa vô-lăng và bánh xe. Khi vô-lăng được thu gọn, khu vực phía trước người lái trở nên thông thoáng hơn, tạo thêm không gian để nghỉ ngơi, làm việc hoặc sử dụng máy tính.

Tuy nhiên, người lái chỉ có thể kích hoạt tính năng này khi xe đã dừng hoàn toàn. Đây không phải công nghệ cho phép xe tự vận hành khi vô-lăng được cất đi. Trang bị đặc biệt này cũng chỉ xuất hiện trên phiên bản cao cấp nhất của Ti9.

SUV 536 mã lực, phạm vi hoạt động 1.630 km

Fangchengbao Ti9 sở hữu kích thước dài 5.270 mm, rộng 1.999 mm, cao 1.850 mm và chiều dài cơ sở 3.130 mm. Với cấu hình 6 chỗ ngồi theo bố trí 2+2+2, mẫu SUV này hướng đến nhóm khách hàng gia đình cao cấp.

Không gian nội thất được trang bị màn hình trung tâm và màn hình giải trí phía hành khách có kích thước tổng thể lên tới 30 inch, cùng màn hình dành cho hàng ghế sau 21,4 inch. Hàng ghế thứ hai sử dụng hai ghế thương gia độc lập, trong khi các vị trí ngồi đều được tích hợp chức năng sưởi, thông gió và massage.

Ngoài ra, xe còn có tủ lạnh dung tích 11,5 lít, nhiều chi tiết ốp kim loại và vật liệu bọc da cao cấp. Khi vô-lăng được thu gọn, người lái có thể tận dụng thêm không gian phía trước để nghỉ ngơi hoặc làm việc.

Về vận hành, BYD Fangchengbao Ti9 sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L kết hợp hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 536 mã lực. Hệ truyền động này giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,8 giây. Cung cấp năng lượng cho hệ thống là bộ pin Blade 2.0 dung lượng 66,48 kWh. Theo công bố, xe có thể di chuyển thuần điện tối đa 400 km theo chu trình CLTC và đạt phạm vi hoạt động kết hợp lên tới 1.630 km khi sử dụng cả động cơ xăng lẫn mô-tơ điện. Đáng chú ý, Ti9 hỗ trợ công nghệ sạc nhanh Flash Charging mới của BYD, cho phép sạc pin từ 10% lên 97% chỉ trong khoảng 9 phút.

Tại thị trường Trung Quốc, BYD Fangchengbao Ti9 được phân phối với 3 phiên bản dẫn động 4 bánh. Với 3 phiên bản 4WD Max, 4WD Ultra, Foldable Smart Cabin quy đổi mức giá tương ứng khoảng 41.900 - 49.400 USD (khoảng 1,08 - 1,27 tỷ đồng). Trong đó, phiên bản Foldable Smart Cabin đắt nhất được trang bị vô-lăng tự động gập vào bảng táp-lô.

Với sự kết hợp giữa hệ truyền động Hybrid công suất lớn, phạm vi hoạt động dài và hàng loạt công nghệ tiện nghi mới, Fangchengbao Ti9 cho thấy tham vọng của BYD trong phân khúc SUV cỡ lớn cao cấp. Hiện hãng chưa công bố kế hoạch phân phối mẫu xe này tại các thị trường quốc tế.