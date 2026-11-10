BYD trình làng sedan siêu sang Yangwang Altior, tham vọng cạnh tranh Rolls-Royce

Yangwang Altior sở hữu thiết kế bề thế, cửa mở ngược kiểu Rolls-Royce

Mới đây, Yangwang đã tổ chức sự kiện ra mắt toàn cầu mẫu sedan hạng sang Altior tại khách sạn Emirates Palace, Abu Dhabi. Đây là sự kiện giới thiệu thương hiệu đầu tiên của Yangwang bên ngoài Trung Quốc, đánh dấu tham vọng mở rộng thị trường xe siêu sang của BYD.

BYD Yangwang Altior được định vị cạnh tranh với Rolls-Royce Ghost và Mercedes-Maybach S-Class.

Tại Trung Quốc, mẫu xe này có tên gọi Dingyao, được phát triển trong khoảng 3 năm với cảm hứng thiết kế từ chiếc đỉnh đồng nghi lễ Ding cổ đại. Yangwang Altior có kích thước dài 5.600 mm, rộng 2.030 mm, cao 1.590 mm và chiều dài cơ sở 3.500 mm.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt gồm 137 chi tiết được chế tác và đánh bóng riêng biệt, bao quanh logo thương hiệu lấy cảm hứng từ chữ khắc trên xương Oracle. Hệ thống đèn phía trước gồm 12 chi tiết có khả năng xoay và phát sáng tuần tự khi chủ nhân tiến đến gần xe.

Điểm nhấn đáng chú ý nằm ở thiết kế cửa mở ngược phía sau, tương tự phong cách thường thấy trên các mẫu xe Rolls-Royce. Cửa trước có thể mở tối đa 80 độ, trong khi cửa sau mở tới 90 độ, tạo thuận lợi cho việc ra vào khoang hành khách. Xe còn được tích hợp ngăn chứa ô ngay bên trong cửa.

Nội thất 4 chỗ ngồi xa hoa, trang bị hàng loạt tiện nghi cao cấp

Khoang cabin của Yangwang Altior được thiết kế theo cấu hình 4 chỗ ngồi, tập trung tối đa vào trải nghiệm của hành khách phía sau. Hai ghế thương gia được trang bị chức năng ngả lưng không trọng lực, massage và bệ đỡ chân chỉnh điện.

Đáng chú ý, xe có chế độ thư giãn chỉ bằng một nút bấm. Khi kích hoạt, ghế tự động ngả, bệ đỡ chân nâng lên, rèm che nắng đóng lại và hệ thống đèn nội thất giảm độ sáng nhằm tạo không gian nghỉ ngơi riêng tư.

Hành khách phía sau có khoảng để đầu gối 354 mm và không gian để chân lên tới 1.209 mm. Ghế phụ phía trước cũng có thể gập về phía trước bằng một thao tác, giúp người ngồi phía sau có tầm nhìn thoáng hơn.

Danh sách trang bị tiện nghi tiếp tục được mở rộng với hệ thống âm thanh Dynaudio Platinum Evidence gồm 39 loa, màn hình giải trí gắn trần kích thước 21,4 inch và tủ lạnh ở cả hàng ghế trước lẫn phía sau. Riêng tủ lạnh phía sau có dung tích 5,5 lít, hỗ trợ cả chức năng làm mát và giữ ấm.

Vật liệu nội thất cũng là điểm nhấn của mẫu sedan này. Yangwang sử dụng ngọc bích Hetian màu vàng tại các cửa gió điều hòa, da bán aniline cao cấp, chi tiết thêu truyền thống Tô Châu và các nút bấm bằng kim loại thật. Khoang hành lý phía sau có dung tích 532 lít.

Bốn mô-tơ điện độc lập, tầm hoạt động vượt 1.000 km

Yangwang Altior sử dụng nền tảng e4 của BYD, tương tự những mẫu xe cao cấp như U8 và siêu xe U9. Hệ thống truyền động gồm 4 mô-tơ điện độc lập, cho phép kiểm soát mô-men xoắn tại từng bánh xe với tần suất hơn 100 lần mỗi giây.

Theo nhà sản xuất, công nghệ này giúp xe duy trì sự ổn định trong những tình huống khẩn cấp, chẳng hạn khi xảy ra hiện tượng nổ lốp ở tốc độ cao. Xe cũng có khả năng xoay tại chỗ theo kiểu xe tăng và tích hợp chức năng nổi khẩn cấp khi vô tình rơi xuống nước.

Hệ thống treo chủ động DiSus thế hệ mới có khả năng đọc điều kiện mặt đường phía trước và điều chỉnh liên tục nhằm cải thiện độ êm ái, hạn chế dao động thân xe khi vào cua hoặc đi qua những đoạn đường gồ ghề.

Về công nghệ hỗ trợ lái, Yangwang Altior là mẫu xe đầu tiên sử dụng chip xử lý hỗ trợ lái Xuanji A3 do BYD tự phát triển trên tiến trình 4 nm. Chip này vận hành hệ thống God’s Eye A, cung cấp các chức năng hỗ trợ di chuyển trên cao tốc, đường đô thị, tìm đường giữa các vị trí đỗ xe và hỗ trợ đỗ xe tự động.

Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin Blade thế hệ thứ hai, cho phạm vi hoạt động vượt 1.000 km theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc. Xe sử dụng kiến trúc điện 1.000V và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh Flash Charging của BYD. Tuy nhiên, hãng chưa công bố chi tiết dung lượng pin, công suất động cơ và thời gian sạc.

Giá bán Yangwang Altior vẫn chưa được công bố chính thức

Yangwang Altior sẽ được phân phối với hai phiên bản Executive và Bespoke. Trong đó, Bespoke là phiên bản cá nhân hóa cao cấp, hướng đến những khách hàng muốn sở hữu chiếc xe mang dấu ấn riêng.

Phiên bản đặc biệt đầu tiên mang tên Shanhe Dingyun, lấy cảm hứng từ hình ảnh núi non và sông nước. Xe sở hữu ngoại thất phối màu nâu và vàng, kết hợp nội thất lấy cảm hứng từ ngọc bích cùng nhiều chi tiết trang trí độc quyền.

Theo truyền thông Trung Quốc, mẫu xe này được niêm yết trên ứng dụng của Yangwang với mức giá tham khảo 2,08 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 7,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chưa phải giá bán chính thức được nhà sản xuất xác nhận. Khách hàng tại Trung Quốc hiện có thể đặt cọc 300.000 Nhân dân tệ.

Với Altior, BYD đang cho thấy tham vọng tiến sâu vào phân khúc sedan siêu sang, nơi vốn được thống trị bởi những thương hiệu lâu đời như Rolls-Royce và Mercedes-Maybach. Việc kết hợp thiết kế mang dấu ấn riêng, nội thất xa hoa và công nghệ điện hóa tiên tiến được kỳ vọng giúp Yangwang tạo thêm dấu ấn trên thị trường xe sang quốc tế.