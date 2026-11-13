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Các mẫu xe Trung Quốc giá bán rẻ nhưng ngày càng hiện đại

Thứ Sáu, 06:00, 13/11/2026
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VOV.VN - Ngành công nghiệp ô tô Mỹ tiếp tục gây sức ép lên Quốc hội nhằm ngăn chặn xe ô tô Trung Quốc thâm nhập thị trường. Đằng sau những lo ngại về an ninh dữ liệu và công nghệ kết nối là nỗi lo cạnh tranh với các mẫu xe Trung Quốc có giá bán rẻ hơn nhưng ngày càng hiện đại.

Các hãng xe Mỹ đồng loạt gây sức ép đòi chặn ô tô Trung Quốc

Liên minh Đổi mới ô tô (Alliance for Automotive Innovation), tổ chức đại diện cho nhiều nhà sản xuất ô tô tại Mỹ, vừa tiếp tục kêu gọi Quốc hội ngăn các hãng xe ô tô Trung Quốc tiến vào thị trường nước này.

Liên minh có sự tham gia của nhiều thương hiệu lớn như Ford, General Motors, Toyota, Volkswagen và Hyundai. Chủ tịch tổ chức John Bozzella cho rằng Mỹ cần ngăn chặn các hãng xe Trung Quốc mở rộng hoạt động tương tự những gì họ đang làm tại châu Âu.

cac mau xe trung quoc gia ban re nhung ngay cang hien dai hinh anh 1
Liên minh đổi mới ô tô Mỹ kêu gọi Quốc hội thắt chặt rào cản, ngăn xe Trung Quốc tràn vào thị trường nước này trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt.

Theo số liệu được dẫn từ Reuters, trong 8 tháng đầu năm 2026, châu Âu đã nhập khẩu hơn 1,1 triệu ô tô sản xuất tại Trung Quốc, vượt tổng lượng xe nhập khẩu của cả năm 2025.

Các hãng xe Mỹ đưa ra hai nhóm lo ngại chính. Thứ nhất là vấn đề bảo mật dữ liệu cá nhân và nguy cơ phương tiện bị sử dụng cho mục đích giám sát. Thứ hai, và cũng là áp lực đáng kể, đến từ khả năng cạnh tranh của xe Trung Quốc với mức giá thấp hơn nhưng sở hữu công nghệ ngày càng tiên tiến.

Mỹ đã có nhiều rào cản đối với ô tô Trung Quốc

Trên thực tế, xe Trung Quốc hiện chưa thể tự do thâm nhập thị trường Mỹ do các hàng rào thuế quan và quy định hạn chế công nghệ.

Tháng 1/2025, chính quyền Tổng thống Joe Biden hoàn tất các quy định hạn chế công nghệ kết nối trên phương tiện liên quan đến Trung Quốc và Nga. Những quy định này áp dụng với phần mềm từ đời xe 2027, trong khi các hạn chế đối với phần cứng kết nối sẽ có hiệu lực từ đời xe 2030.

Đáng chú ý, các quy định vẫn áp dụng ngay cả khi phương tiện được sản xuất tại Mỹ nếu sử dụng công nghệ thuộc diện bị hạn chế.

Bên cạnh đó, dự luật Connected Vehicle Security Act of 2026 đang được thúc đẩy nhằm đưa các hạn chế này thành quy định pháp luật liên bang, đồng thời ngăn chặn việc doanh nghiệp tìm cách lách luật thông qua đổi tên thương hiệu hoặc tái cơ cấu hoạt động.

cac mau xe trung quoc gia ban re nhung ngay cang hien dai hinh anh 2

Ô tô Trung Quốc có thể trở thành áp lực lớn với ngành xe Mỹ

Một diễn biến đáng chú ý là Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố vào tháng 9/2026 rằng ông sẵn sàng chấp nhận xe Trung Quốc tại Mỹ nếu chúng được sản xuất ngay trên đất nước này.

Quan điểm đó có thể mở ra một hướng đi khác cho các nhà sản xuất Trung Quốc, nhưng đồng thời khiến những hãng xe đang hoạt động tại Mỹ phải đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn hơn.

Trong bối cảnh giá bán trung bình của một chiếc ô tô mới tại Mỹ đã vượt 50.000 USD, sự xuất hiện của những mẫu xe Trung Quốc có giá cạnh tranh và trang bị công nghệ cao có thể tạo ra sức ép đáng kể lên các thương hiệu nội địa.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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