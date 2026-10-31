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Cận cảnh KTM 990 RC R 2026 giá hơn 700 triệu đồng

Thứ Bảy, 06:00, 31/10/2026
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VOV.VN - KTM 990 RC R 2026 chính thức ra mắt thị trường Malaysia với giá 113.000 Ringgit (tương đương hơn 700 triệu đồng). Mẫu sportbike của thương hiệu Áo sở hữu động cơ 947 cc công suất 128 PS, cánh gió khí động học lấy cảm hứng từ MotoGP cùng loạt trang bị hướng đến cả đường phố và đường đua.

KTM 990 RC R 2026 đánh dấu sự trở lại của sportbike phân khối lớn

Theo thông tin từ Paultan, KTM 990 RC R 2026 đã chính thức được giới thiệu tại Malaysia, đánh dấu sự trở lại của thương hiệu Áo trong phân khúc sportbike phân khối lớn có thể lưu thông trên đường phố. Xe được phân phối bởi Eurotech Group (ETG), với giá bán 113.000 ringgit Malaysia, chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và phí đăng ký.

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KTM 990 RC R 2026 thiết kế đậm phong cách thể thao

Mẫu xe này được phát triển để đáp ứng đồng thời nhu cầu di chuyển trên đường phố và trải nghiệm tại đường đua. Thiết kế của KTM 990 RC R mang đậm phong cách xe đua với bộ quây khí động học, tư thế lái thể thao và hệ thống khung gầm hướng đến khả năng kiểm soát ở tốc độ cao.

Điểm nhấn ngoại hình là các cánh gió khí động học tích hợp trên thân xe, lấy cảm hứng từ mẫu xe đua KTM RC16 tham gia giải MotoGP. Thiết kế này hướng đến việc tạo lực ép xuống khi vận hành ở tốc độ cao, đồng thời tối ưu luồng không khí làm mát động cơ.

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Sự xuất hiện của 990 RC R cũng đánh dấu bước trở lại đáng chú ý của KTM trong phân khúc sportbike đường phố dung tích lớn, sau những mẫu xe nổi bật trước đây như RC8.

Động cơ 947 cc mạnh 128 PS, trang bị phanh Brembo và giảm xóc WP

KTM 990 RC R 2026 sử dụng động cơ LC8c hai xi-lanh song song, dung tích 947 cc, làm mát bằng dung dịch và trang bị hệ thống phân phối khí DOHC. Động cơ sản sinh công suất tối đa 128 PS tại 9.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 103 Nm tại 6.750 vòng/phút, kết hợp hộp số 6 cấp. Xe đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5+. 

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Khác với động cơ V-twin trên KTM RC8 trước đây, cấu hình hai xi-lanh song song của 990 RC R có chung kiến trúc cơ bản với mẫu naked bike 990 Duke, nhưng được tinh chỉnh cho mục đích vận hành thể thao.

Hệ thống treo sử dụng phuộc trước hành trình ngược WP APEX Open Cartridge đường kính 48 mm và giảm xóc sau WP APEX. Cả hai đều có khả năng điều chỉnh, với hành trình phuộc trước 147 mm và hành trình giảm xóc sau 134 mm.

Hệ thống phanh gồm hai đĩa trước đường kính 320 mm, kết hợp cùm phanh Brembo HyPure 4 piston lắp hướng tâm. Phía sau là đĩa phanh 240 mm. Bộ vành đúc hợp kim nhôm 17 inch sử dụng lốp Michelin Power Cup 2, kích thước 120/70 ZR17 ở bánh trước và 180/55 ZR17 ở bánh sau.

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Những trang bị này cho thấy KTM tập trung vào khả năng kiểm soát và độ ổn định khi vận hành thể thao, thay vì chỉ chạy đua về công suất động cơ.

Màn hình TFT 8,8 inch, nhiều chế độ lái và tư thế ngồi đậm chất đường đua

KTM 990 RC R 2026 được trang bị bốn chế độ lái tiêu chuẩn gồm Rain, Street, Sport và Custom. Người dùng có thể lựa chọn thêm các gói Track và Tech tùy theo cấu hình thị trường để mở rộng những tính năng hỗ trợ vận hành.

can canh ktm 990 rc r 2026 gia hon 700 trieu dong hinh anh 5

Gói Track bổ sung các chức năng hướng đến đường đua như hỗ trợ xuất phát, kiểm soát chống bốc đầu, đo thời gian vòng chạy, hiển thị dữ liệu vận hành và tùy chỉnh hệ thống kiểm soát lực kéo. Trong khi đó, gói Tech cung cấp thêm những tiện ích như kiểm soát hành trình, sang số nhanh và kiểm soát độ trượt động cơ. Các tính năng bổ sung phụ thuộc vào cấu hình trang bị tại từng thị trường.

Thông tin vận hành được hiển thị trên màn hình cảm ứng TFT màu kích thước 8,8 inch, hỗ trợ kết nối, định vị và theo dõi dữ liệu hiệu suất. Ngoài các thông số cơ bản, màn hình còn có thể hiển thị góc nghiêng, gia tốc, giảm tốc và vị trí bướm ga.

Về tư thế lái, mẫu sportbike này sử dụng tay lái clip-on, gác chân có thể điều chỉnh và chiều cao yên 845 mm. Bình xăng có dung tích 15,7 lít, chiều dài cơ sở đạt 1.481 mm, trong khi trọng lượng xe khi đổ đầy bình xăng vào khoảng 195 kg. 

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Với động cơ gần 1.000 cc, thiết kế khí động học lấy cảm hứng từ MotoGP và hệ thống điện tử phong phú, KTM 990 RC R 2026 là mẫu sportbike hướng đến những người dùng muốn kết hợp trải nghiệm đường phố với khả năng vận hành trên đường đua. Tuy nhiên, giá bán tại Malaysia hiện chưa thể dùng làm căn cứ xác định giá xe nếu mẫu xe này được phân phối chính thức tại Việt Nam.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
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