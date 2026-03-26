Cận cảnh Lexus IS 2026 vừa ra mắt tại Thái Lan

Thứ Năm, 17:38, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lexus IS 2026 chính thức ra mắt tại Thái Lan với loạt nâng cấp về nội thất và công nghệ, tiếp tục sử dụng hệ truyền động Hybrid cho bản IS 300h, giá khởi điểm từ khoảng 339.000 RM (xấp xỉ 2,27 tỷ đồng).

Lexus IS 2026 bản nâng cấp lần thứ ba, ra mắt tại Thái Lan

Tại Bangkok International Motor Show 2026 (Thái Lan), Lexus đã giới thiệu phiên bản nâng cấp mới của dòng Sedan IS, đánh dấu lần nâng cấp (facelift) thứ ba của thế hệ hiện tại. Mẫu xe này tiếp tục được phân phối tại Thái Lan với cấu hình IS 300h Hybrid.

can canh lexus is 2026 vua ra mat tai thai lan hinh anh 1

So với bản trước, Lexus IS 2026 giữ nguyên nền tảng quen thuộc nhưng được tinh chỉnh thiết kế và bổ sung trang bị nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng sang cỡ nhỏ. Xe vẫn mang phong cách thể thao đặc trưng với lưới tản nhiệt hình con suốt nhưng được làm mới nhẹ để tạo cảm giác hiện đại hơn.

Phiên bản F Sport nổi bật với cánh gió sau lớn hơn, mâm hợp kim 19 inch thiết kế mới và tùy chọn kẹp phanh sơn đỏ. Xe có tổng cộng 8 màu ngoại thất, trong đó có màu xám Neutrino Grey mới.

can canh lexus is 2026 vua ra mat tai thai lan hinh anh 2
can canh lexus is 2026 vua ra mat tai thai lan hinh anh 3

Nội thất nâng cấp công nghệ, hiện đại hơn

Bên trong cabin, Lexus IS 2026 được làm mới đáng kể với việc nâng cấp hệ thống hiển thị và tiện nghi. Xe sử dụng màn hình trung tâm lớn 12,3 inch kết hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số cùng kích thước, mang lại trải nghiệm hiện đại hơn so với trước đây.

can canh lexus is 2026 vua ra mat tai thai lan hinh anh 4
can canh lexus is 2026 vua ra mat tai thai lan hinh anh 5

Một số chi tiết truyền thống như đồng hồ analog đã bị loại bỏ để nhường chỗ cho giao diện số hóa hoàn toàn. Ngoài ra, Lexus cũng bổ sung các vật liệu trang trí mới như “Forged Bamboo”, cùng các tùy chọn màu nội thất mới giúp tăng tính cao cấp.

Hệ thống lái và treo cũng được tinh chỉnh với trợ lực lái điện cải tiến và hệ thống treo thích ứng, giúp xe vận hành mượt mà và phản hồi tốt hơn khi di chuyển.

Lựa chọn duy nhất động cơ Hybrid, giá từ khoảng 2,27 tỷ đồng

Tại thị trường Thái Lan, Lexus IS 2026 bản nâng cấp chỉ được cung cấp với phiên bản IS 300h sử dụng hệ truyền động Hybrid. Mẫu xe này tiếp tục hướng đến sự cân bằng giữa hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với xu hướng điện hóa trong phân khúc sedan hạng sang.

can canh lexus is 2026 vua ra mat tai thai lan hinh anh 6

Giá bán khởi điểm của Lexus IS 2026 tại Thái Lan từ khoảng 339.000 RM, tương đương hơn 2,264 tỷ đồng, định vị cạnh tranh với các đối thủ châu Âu trong cùng phân khúc. 

can canh lexus is 2026 vua ra mat tai thai lan hinh anh 7

Tại Việt Nam, Lexus IS đã được dừng bán tại Việt Nam và nhường sân chơi cho các đối thủ từ Đức gồm Mercedes-Benz C-Class, BMW 3 Series hay Audi A4. Nguyên nhân dừng bán được cho là do doanh số không đạt kỳ vọng cùng giá bán cao và thiết kế khó tiếp cận người dùng trong nước.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
Tin liên quan

