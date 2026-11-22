Honda Avancier sở hữu thiết kế khác biệt, định vị trên CR-V

Honda Avancier là mẫu SUV 3 hàng ghế hoàn toàn mới, không dành cho thị trường Mỹ. Xe được định vị ở phân khúc cao hơn CR-V, trở thành một trong những mẫu xe chủ lực của Honda tại Nhật Bản, Đông Nam Á và Australia.

Ngoại hình Avancier được phát triển dựa trên ý tưởng thiết kế Grand-Journey, mang phong cách táo bạo và khác biệt so với những mẫu Honda hiện tại. Phần đầu xe nổi bật với logo chữ H thế hệ mới, thiết kế không sử dụng lưới tản nhiệt truyền thống mà thay bằng hai khe hút gió nhỏ. Cụm đèn chiếu sáng được chia thành hai tầng, với dải đèn LED định vị ban ngày sắc nét đặt ngay bên dưới đường nắp ca-pô. Thân xe có các chi tiết ốp đen ở khu vực bệ cửa, tay nắm cửa dạng ẩn và cột D tạo hình góc cạnh.

Honda Avancier

Ở phía sau, Honda Avancier sử dụng cụm đèn hậu LED đặt dọc, kết hợp dải đèn LED kéo dài toàn chiều rộng. Cánh gió mui xe được thiết kế kéo dài, tích hợp vị trí giấu cần gạt nước phía sau.

Nền tảng mới và hệ truyền động Hybrid 2.0L

Honda Avancier là mẫu xe đầu tiên sử dụng nền tảng Hybrid cỡ trung hoàn toàn mới của hãng. Kiến trúc này được phát triển để phục vụ nhiều dòng xe thuộc phân khúc C và D, bao gồm cả SUV lẫn sedan.

Nền tảng mới có khu vực bố trí các bộ phận ống xả và bộ pin Hybrid ngay bên dưới khoang lái. Honda cho biết độ cứng của khung gầm được điều chỉnh tại nhiều vị trí nhằm cải thiện diện tích tiếp xúc của lốp với mặt đường, đồng thời giúp quá trình chuyển tải trọng khi vào cua diễn ra mượt mà hơn. So với nền tảng tiền nhiệm, tỷ lệ thép cường độ cao được sử dụng tăng khoảng 40%, trong khi trọng lượng tổng thể được cắt giảm.

Một điểm đáng chú ý khác là hệ thống dẫn động bốn bánh DualPower eAWD. Đây là công nghệ lần đầu tiên xuất hiện trên xe Honda, sử dụng các mô-tơ điện độc lập ở cầu trước và cầu sau để kiểm soát lực truyền tới từng trục. Xe cũng được trang bị hệ thống Motion Management System nhằm hỗ trợ khả năng vận hành và kiểm soát thân xe.

Về hệ truyền động, Avancier sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh dung tích 2.0L kết hợp mô-tơ điện. Đây là hệ Hybrid thế hệ mới của Honda, đồng thời dự kiến được trang bị trên CR-V thế hệ tiếp theo.

Động cơ được cải tiến ở nhiều chi tiết nhằm tối ưu hiệu suất đốt cháy nhiên liệu. Honda thay đổi hình dạng cửa nạp để tăng tốc độ luồng khí, đồng thời sử dụng kết cấu áo nước hai mảnh nhằm làm mát khu vực cửa xả từ cả hai phía.

Hình dạng đỉnh piston cũng được điều chỉnh để đẩy nhanh quá trình đốt cháy. Nhờ những thay đổi này, động cơ mới nhẹ hơn khoảng 900 gram so với loại 2.0L trước đây. Riêng trục khuỷu đã giảm được khoảng 500 gram.

Các mô-tơ điện cũng được tinh chỉnh để giảm trọng lượng, trong khi mô-tơ dẫn động sử dụng nam châm không chứa các nguyên tố đất hiếm nặng. Hệ thống còn tích hợp chức năng S+ Shift tương tự Honda Prelude và Civic e:HEV RS.

Honda hiện chưa công bố tổng công suất của hệ truyền động Hybrid cũng như mức tiêu thụ nhiên liệu. Hãng mới xác nhận mô-tơ điện đặt phía sau có công suất 50 kW.

Khoang nội thất 7 chỗ rộng rãi, trang bị nhiều công nghệ

Không gian cabin của Honda Avancier được thiết kế theo hướng hiện đại và cao cấp. Bảng táp-lô có màn hình giải trí kích thước lớn đặt nổi phía trên, kết hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số tiêu chuẩn.

Vô-lăng mới có thiết kế đáy phẳng hoàn toàn, tích hợp các nút điều khiển hệ thống giải trí và ga tự động. Khu vực bảng điều khiển sử dụng vật liệu da cao cấp, kết hợp hệ thống đèn viền nội thất tạo cảm giác sang trọng. Xe cũng được trang bị cần số đặt trên cột vô-lăng.

Hàng ghế thứ hai là khu vực được Honda chú trọng với không gian rộng rãi, bệ tỳ tay trung tâm tích hợp màn hình cảm ứng điều khiển điều hòa, sưởi và thông gió ghế. Ngoài ra, hành khách phía sau còn có rèm che nắng chỉnh điện.

Các trang bị đáng chú ý khác bao gồm hệ thống âm thanh Bose 12 loa hỗ trợ Dolby Atmos, camera Remote In-Cabin View, nhận diện giọng nói nâng cao, cửa sổ trời toàn cảnh và kính tối màu phía sau. Xe cũng hỗ trợ cập nhật phần mềm từ xa OTA.

Honda Avancier là một trong 15 mẫu hybrid thế hệ mới mà hãng dự kiến giới thiệu trước cuối tháng 3/2030. Trong đó, Honda CR-V thế hệ tiếp theo cũng sẽ sử dụng chung nền tảng cỡ trung và hệ truyền động hybrid 2.0L với Avancier. Hiện Honda chưa công bố giá bán, thông số công suất tổng thể và mức tiêu thụ nhiên liệu chính thức của mẫu SUV 7 chỗ này.