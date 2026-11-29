Hoàn thiện sau hơn một năm kể từ lễ động thổ vào tháng 10/2025, nhà máy Omoda & Jaecoo Việt Nam là dự án hợp tác dài hạn giữa Tập đoàn Geleximco và Tập đoàn Chery với tổng diện tích hơn 380.000 m2.

Sau giai đoạn 1 và 2 (2025–2029) với quy mô 319 triệu USD và công suất 120.000 xe/năm, giai đoạn 3 tiếp tục triển khai sau năm 2029 dự kiến nâng tổng vốn lên 875 triệu USD với công suất 200.000 xe/năm. Cơ sở sản xuất mới dự kiến tạo khoảng 5.000 việc làm trực tiếp và 20.000 việc làm gián tiếp, cùng với phát triển công nghiệp phụ trợ trong nước.

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn Geleximco.

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn Geleximco cho biết: “Nhà máy sản xuất ô tô Omoda & Jaecoo Việt Nam là tâm huyết của tập thể liên doanh Geleximco – Chery, được xây dựng từ khát vọng đóng góp những giá trị thiết thực cho tỉnh Hưng Yên nói riêng và Việt Nam nói chung. Chúng tôi kỳ vọng đây không chỉ là một công trình công nghiệp, mà còn là nền tảng thúc đẩy năng lực sản xuất quốc gia, từng bước đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu ô tô, vươn tầm khu vực và thế giới.”

Về sản phẩm, Jaecoo J5 và iCAUR V27 là hai mẫu xe mở màn dây chuyền lắp ráp tại Hưng Yên. Jaecoo J5 trang bị hệ thống treo sau đa liên kết, công nghệ hỗ trợ lái thông minh với ba tùy chọn truyền động gồm xăng, hybrid SHS-H và thuần điện; trong khi iCAUR V27 mang phong cách SUV địa hình, ứng dụng công nghệ điện mở rộng phạm vi hoạt động (REEV). Tiếp theo, nhà máy sẽ mở rộng lắp ráp các mẫu xe năng lượng mới như: iCAUR V23, iCAUR V25, Omoda O4 và Omoda C7 nhằm phục vụ thị trường nội địa và hướng tới xuất khẩu.

Trong dịp này, liên doanh cũng thông báo khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm để đảm nhiệm nghiên cứu điều kiện giao thông, khí hậu Việt Nam, thử nghiệm sản phẩm, nội địa hóa linh kiện và phát triển khả năng thích ứng của công nghệ thông minh.

Song song với mảng ô tô, Omoda & Jaecoo Việt Nam còn rót khoảng 91 triệu USD qua các công ty con để triển khai dự án bán dẫn và robot tại Hưng Yên. Nhà máy chip bán dẫn rộng 10,3 ha dự kiến sản xuất hàng loạt từ tháng 2/2028. Cùng với đó, nhà máy sản xuất robot diện tích khoảng 50.000 m² dự kiến hoạt động từ tháng 11/2027 với công suất thiết kế 6.000 robot hình người và 6.000 robot bốn chân mỗi năm, tăng gấp đôi ở giai đoạn 2 cho lĩnh vực công nghiệp, logistics và giáo dục.

Những hình ảnh ở buổi lễ khánh thành nhà máy Omoda & Jaecoo Việt Nam: