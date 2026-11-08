Chung kết mùa giải Defender Trophy đầu tiên được tổ chức tại châu Phi

Thương hiệu Defender (thuộc Land Rover) vừa chính thức công bố danh sách 36 gương mặt xuất sắc lọt vào Vòng Chung kết toàn cầu của giải đua địa hình Defender Trophy mùa đầu tiên.

Vượt qua hơn 23.000 hồ sơ đăng ký từ 10 khu vực trên toàn thế giới, các tay lái sẽ hội tụ tại châu Phi vào cuối năm nay để chinh phục hành trình khắc nghiệt nhất.

Cuộc đua Chung kết toàn cầu Defender Trophy diễn ra vào cuối năm nay có quy mô trải dài hơn 3.000 km qua 3 quốc gia, gắn liền với 5 dự án cộng đồng.

Theo đó, 36 tay lái bước vào vòng chung kết không phải là các vận động viên đua xe chuyên nghiệp, mà đến từ đủ mọi ngành nghề trong xã hội: Phi hành gia, nhà làm phim, giáo viên, lực lượng cứu hỏa...

Ông Paddy McGillycuddy, Giám đốc Điều hành toàn cầu của Defender khẳng định: “Đây là một kỷ nguyên mới của Defender – mở ra chuyến phiêu lưu được truyền cảm hứng từ các sự kiện Trophy trong quá khứ. Vòng Chung kết toàn cầu là dịp để vinh danh tất cả những ai đã đồng hành cùng Defender Trophy".

Mùa giải Defender Trophy đầu tiên đánh dấu sự trở lại của thương hiệu phiêu lưu huyền thoại Anh Quốc tại các đấu trường toàn cầu, đúng 45 năm kể từ khi ý tưởng giải đấu nguyên bản được khai sinh.

Cuộc đua Chung kết toàn cầu diễn ra vào cuối năm nay có quy mô trải dài hơn 3.000 km qua 3 quốc gia, gắn liền với 5 dự án cộng đồng. Cùng với đó, các thí sinh cũng sẽ tham gia những hoạt động thực địa, chung tay kiến tạo giá trị di sản vững bền cùng đối tác bảo tồn Tusk.