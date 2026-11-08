English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chung kết mùa giải Defender Trophy đầu tiên được tổ chức tại châu Phi

Chủ Nhật, 06:00, 08/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thương hiệu Defender Trophy chính thức trở lại các giải đua trên toàn cầu sau 45 năm với sự kiện chung kết mùa giải đầu tiên diễn ra tại châu Phi vào cuối năm nay, quy tụ 36 tay lái xuất sắc nhất.

Thương hiệu Defender (thuộc Land Rover) vừa chính thức công bố danh sách 36 gương mặt xuất sắc lọt vào Vòng Chung kết toàn cầu của giải đua địa hình Defender Trophy mùa đầu tiên. 

Vượt qua hơn 23.000 hồ sơ đăng ký từ 10 khu vực trên toàn thế giới, các tay lái sẽ hội tụ tại châu Phi vào cuối năm nay để chinh phục hành trình khắc nghiệt nhất.

chung ket mua giai defender trophy dau tien duoc to chuc tai chau phi hinh anh 1
Cuộc đua Chung kết toàn cầu Defender Trophy diễn ra vào cuối năm nay có quy mô trải dài hơn 3.000 km qua 3 quốc gia, gắn liền với 5 dự án cộng đồng.

Theo đó, 36 tay lái bước vào vòng chung kết không phải là các vận động viên đua xe chuyên nghiệp, mà đến từ đủ mọi ngành nghề trong xã hội: Phi hành gia, nhà làm phim, giáo viên, lực lượng cứu hỏa... 

Ông Paddy McGillycuddy, Giám đốc Điều hành toàn cầu của Defender khẳng định: “Đây là một kỷ nguyên mới của Defender – mở ra chuyến phiêu lưu được truyền cảm hứng từ các sự kiện Trophy trong quá khứ. Vòng Chung kết toàn cầu là dịp để vinh danh tất cả những ai đã đồng hành cùng Defender Trophy".

chung ket mua giai defender trophy dau tien duoc to chuc tai chau phi hinh anh 2

Mùa giải Defender Trophy đầu tiên đánh dấu sự trở lại của thương hiệu phiêu lưu huyền thoại Anh Quốc tại các đấu trường toàn cầu, đúng 45 năm kể từ khi ý tưởng giải đấu nguyên bản được khai sinh. 

Cuộc đua Chung kết toàn cầu diễn ra vào cuối năm nay có quy mô trải dài hơn 3.000 km qua 3 quốc gia, gắn liền với 5 dự án cộng đồng. Cùng với đó, các thí sinh cũng sẽ tham gia những hoạt động thực địa, chung tay kiến tạo giá trị di sản vững bền cùng đối tác bảo tồn Tusk.

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Defender Rally chiến thắng ngay lần đầu tham dự Dakar Rally
Defender Rally chiến thắng ngay lần đầu tham dự Dakar Rally

VOV.VN - Đội đua Defender Rally đã chính thức xác lập cột mốc đáng nhớ khi giành vị trí Quán quân và Á quân tại giải đua xe địa hình khắc nghiệt – Dakar Rally 2026 ngay trong lần đầu tham dự.

Defender Rally chiến thắng ngay lần đầu tham dự Dakar Rally

Defender Rally chiến thắng ngay lần đầu tham dự Dakar Rally

VOV.VN - Đội đua Defender Rally đã chính thức xác lập cột mốc đáng nhớ khi giành vị trí Quán quân và Á quân tại giải đua xe địa hình khắc nghiệt – Dakar Rally 2026 ngay trong lần đầu tham dự.

Cách xử lý đèn ô tô bị đọng hơi nước đơn giản, ai cũng có thể làm
Cách xử lý đèn ô tô bị đọng hơi nước đơn giản, ai cũng có thể làm

VOV.VN - Hiện tượng hơi nước ngưng tụ bên trong đèn ô tô có thể xuất hiện sau khi rửa xe hoặc khi thời tiết thay đổi. Dù một lớp sương mờ nhẹ thường không đáng lo, tình trạng đọng nước kéo dài có thể ảnh hưởng đến khả năng chiếu sáng và khiến chủ xe tốn hàng nghìn USD để thay thế cụm đèn.

Cách xử lý đèn ô tô bị đọng hơi nước đơn giản, ai cũng có thể làm

Cách xử lý đèn ô tô bị đọng hơi nước đơn giản, ai cũng có thể làm

VOV.VN - Hiện tượng hơi nước ngưng tụ bên trong đèn ô tô có thể xuất hiện sau khi rửa xe hoặc khi thời tiết thay đổi. Dù một lớp sương mờ nhẹ thường không đáng lo, tình trạng đọng nước kéo dài có thể ảnh hưởng đến khả năng chiếu sáng và khiến chủ xe tốn hàng nghìn USD để thay thế cụm đèn.

Loạt ô tô mới sắp ra mắt thị trường Việt Nam: SUV và xe điện chiếm ưu thế
Loạt ô tô mới sắp ra mắt thị trường Việt Nam: SUV và xe điện chiếm ưu thế

VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 11/2026 dự kiến đón thêm nhiều mẫu xe mới, đáng chú ý có Mazda CX-5 thế hệ thứ ba, Volvo ES90, EX90, Subaru Forester Hybrid cùng hai mẫu SUV sử dụng công nghệ điện mở rộng phạm vi hoạt động.

Loạt ô tô mới sắp ra mắt thị trường Việt Nam: SUV và xe điện chiếm ưu thế

Loạt ô tô mới sắp ra mắt thị trường Việt Nam: SUV và xe điện chiếm ưu thế

VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 11/2026 dự kiến đón thêm nhiều mẫu xe mới, đáng chú ý có Mazda CX-5 thế hệ thứ ba, Volvo ES90, EX90, Subaru Forester Hybrid cùng hai mẫu SUV sử dụng công nghệ điện mở rộng phạm vi hoạt động.

Loạt ô tô điện tầm giá 200 triệu đồng tại Việt Nam
Loạt ô tô điện tầm giá 200 triệu đồng tại Việt Nam

VOV.VN - Chỉ từ 188 triệu đồng, người tiêu dùng Việt Nam đã có thể sở hữu một chiếc ô tô điện mới với 4 chỗ ngồi, trang bị tiện nghi cơ bản như: VinFast VF 2/ Minio Green, Wuling Macaron hay Bestune Xiaoma...

Loạt ô tô điện tầm giá 200 triệu đồng tại Việt Nam

Loạt ô tô điện tầm giá 200 triệu đồng tại Việt Nam

VOV.VN - Chỉ từ 188 triệu đồng, người tiêu dùng Việt Nam đã có thể sở hữu một chiếc ô tô điện mới với 4 chỗ ngồi, trang bị tiện nghi cơ bản như: VinFast VF 2/ Minio Green, Wuling Macaron hay Bestune Xiaoma...

Giải đua xe ô tô địa hình PVOIL VOC 2026 chính thức có chủ nhân
Giải đua xe ô tô địa hình PVOIL VOC 2026 chính thức có chủ nhân

VOV.VN - Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi và quyết liệt, Giải Đua xe ô tô địa hình Việt Nam PVOIL VOC 2026 (PVOIL VOC 2026) chính thức bế mạc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội) và xác định được các đội vô địch theo từng phân hạng.

Giải đua xe ô tô địa hình PVOIL VOC 2026 chính thức có chủ nhân

Giải đua xe ô tô địa hình PVOIL VOC 2026 chính thức có chủ nhân

VOV.VN - Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi và quyết liệt, Giải Đua xe ô tô địa hình Việt Nam PVOIL VOC 2026 (PVOIL VOC 2026) chính thức bế mạc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội) và xác định được các đội vô địch theo từng phân hạng.

 
THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn