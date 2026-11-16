Cùng "một mẹ", động cơ Lexus và Toyota có thực sự giống nhau?

Lexus và Toyota chia sẻ nhiều động cơ

Việc sử dụng chung động cơ Lexus và Toyota không phải điều mới mẻ. Đây là chiến lược giúp tập đoàn tối ưu chi phí nghiên cứu, phát triển và sản xuất, đồng thời tận dụng những công nghệ đã được kiểm chứng trên nhiều dòng xe.

Một ví dụ điển hình là động cơ Hybrid 4 xi-lanh dung tích 2.5L hút khí tự nhiên, xuất hiện trên cả Toyota RAV4 và Lexus NX 350h. Tương tự, Toyota Camry và Lexus ES 350h cũng sử dụng hệ truyền động Hybrid có chung nền tảng động cơ.đ

Động cơ Lexus và Toyota có mối quan hệ mật thiết khi cùng thuộc Tập đoàn Toyota Motor, nhưng không phải động cơ nào cũng giống nhau.

Ở phân khúc lớn hơn, động cơ xăng tăng áp 2.4L 4 xi-lanh được sử dụng trên Toyota Grand Highlander và Lexus TX 350. Trong khi đó, động cơ V6 tăng áp kép 3.4L xuất hiện trên Toyota Tundra, Sequoia cũng như hai mẫu SUV khung gầm rời Lexus GX và LX.

Ngoài ra, động cơ V6 3.5L hút khí tự nhiên từng được sử dụng rộng rãi trên Toyota Highlander, Sienna và các mẫu Lexus IS, ES, RX.

Dù có chung nền tảng kỹ thuật, động cơ trên xe Lexus và Toyota vẫn có thể khác nhau về phần mềm điều khiển ECU, khả năng phản hồi chân ga và công suất đầu ra. Lexus cũng chú trọng hơn đến khả năng cách âm, giảm rung động và độ mượt mà trong quá trình vận hành.

Lexus vẫn có những động cơ độc quyền

Bên cạnh các động cơ chia sẻ với Toyota, Lexus từng phát triển những hệ truyền động riêng dành cho các mẫu xe hiệu suất cao và siêu xe đầu bảng.

Nổi bật nhất là động cơ V10 dung tích 4.8L hút khí tự nhiên trên siêu xe Lexus LFA. Động cơ này được phát triển với sự hỗ trợ của Yamaha, có khả năng hoạt động ở vòng tua cao và mang đặc tính vận hành riêng biệt.

Lexus chỉ sản xuất 500 chiếc LFA, mỗi động cơ được lắp ráp thủ công tại Nhật Bản theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Mỗi động cơ đều được một kỹ sư phụ trách xuyên suốt quá trình chế tạo và kiểm tra.

Một động cơ độc quyền đáng chú ý khác là V8 5.0L mã 2UR-GSE, từng trang bị trên các mẫu Lexus IS F, RC F, GS F và LC 500. Đây là động cơ hút khí tự nhiên hiệu suất cao, mang lại khả năng tăng tốc tuyến tính và đặc tính vận hành thể thao.

Trong khi đó, Toyota cũng đang phát triển động cơ V8 tăng áp kép 4.0L mới kết hợp hệ thống Hybrid, dành cho mẫu siêu xe đầu bảng GR GT. Hệ truyền động này cho thấy Toyota vẫn tiếp tục đầu tư vào những công nghệ động cơ hiệu suất cao thay vì chỉ tập trung vào các hệ thống Hybrid phổ thông.

Tuy nhiên, không phải mọi động cơ hiệu suất cao đều được phân chia riêng theo thương hiệu. Động cơ 3 xi-lanh tăng áp 1.6L trên Toyota GR Yaris và GR Corolla cũng được sử dụng trên Lexus LBX Morizo RR, mẫu xe không được phân phối tại thị trường Bắc Mỹ.

Mua Lexus có đồng nghĩa với việc sử dụng động cơ Toyota?

Câu trả lời phụ thuộc vào từng mẫu xe và phiên bản. Nhiều mẫu Lexus sử dụng chung nền tảng động cơ với Toyota, nhưng điều đó không đồng nghĩa hai chiếc xe có trải nghiệm vận hành giống hệt nhau.

Sự khác biệt nằm ở cách tinh chỉnh hệ truyền động, hệ thống treo, khả năng cách âm, vật liệu nội thất và những trang bị cao cấp. Lexus hướng đến trải nghiệm sang trọng, êm ái và yên tĩnh hơn, trong khi Toyota tập trung vào tính thực dụng, độ bền và hiệu quả sử dụng.

Việc chia sẻ động cơ cũng mang lại lợi thế về quy mô sản xuất, nguồn cung linh kiện và khả năng tối ưu chi phí bảo dưỡng. Tuy nhiên, chi phí sở hữu thực tế vẫn phụ thuộc vào từng mẫu xe, bởi Lexus có thể sử dụng những hệ thống điện tử, hệ thống treo và trang bị phức tạp hơn.

Như vậy, không thể khẳng định động cơ Lexus và Toyota hoàn toàn giống nhau. Một số mẫu xe chia sẻ phần lớn cấu trúc cơ khí, một số được tinh chỉnh riêng, trong khi những dòng xe đầu bảng như LFA sở hữu động cơ phát triển chuyên biệt. Chính sự kết hợp giữa nền tảng kỹ thuật Toyota và khả năng hoàn thiện cao cấp đã tạo nên bản sắc riêng của Lexus.