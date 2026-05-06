Dàn xe mới dự kiến “đổ bộ” vào thị trường Việt Nam trong tháng 5/2025

Tháng 5/2026 hứa hẹn là một thời điểm bùng nổ của thị trường xe ô tô Việt Nam như một luồng gió mới với sự xuất hiện của hàng loạt mẫu từ phổ thông đến siêu sang, đặc biệt là sự trỗi dậy mạnh mẽ của các dòng xe điện và Hybrid. Dưới đây sẽ là một số mẫu xe dự kiến được ra mắt hoặc chính thức mở bán trong tháng này:

1. Phân khúc xe phổ thông và bán tải

Đầu tiên phải kể đến Ford Ranger Raptor V6 3.0L EcoBoost. Đây có thể nói là mẫu "bom tấn", tâm điểm được mong chờ nhất trong giới chơi xe bán tải. Phiên bản này sử dụng động cơ xăng V6 thay thế cho bản máy dầu Bi-Turbo 2.0L cũ, đẩy công suất lên tới 397 mã lực, hứa hẹn khả năng off-road vượt trội trên các cung đường.

Trong tháng 3/2026, một số đại lý chính hãng của Ford Việt Nam đã chào khách đặt cọc Ranger Raptor mới thay cho phiên bản sử dụng máy dầu tăng áp kép, 2.0L hiện tại. Mẫu xe này vẫn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Ngoài Ranger Raptor V6 3.0L, Ford Việt Nam có thể sẽ giới thiệu Ranger và Everest mới. Trong đó, Ford Everest mới sẽ sử dụng máy xăng mã N3, khả năng cao là trang bị loại động cơ EcoBoost 2.3L đã từng được sử dụng trên dòng Explorer.

Ranger mới hứa hẹn sẽ là một phiên bản lạ mắt hơn phiên bản trước đây. Mẫu xe này đã từng bị bắt gặp trong khuôn viên trung tâm đăng kiểm khí thải tại Hà Nội với lớp sơn ngoại thất màu đen, đường kẻ màu cam trang trí ở viền lưới tản nhiệt và bộ mâm kiểu mới, độc đáo hơn nhưng cũng có nét tương đồng với bản nâng cấp từng được giới thiệu tại Australia vào cuối năm 2025.

Tiếp theo là Honda City 2026. Đây là bản nâng cấp vòng đời với những tinh chỉnh nhẹ về thiết kế và tính năng an toàn để duy trì sức cạnh tranh trước các đối thủ như Toyota Vios hay Hyundai Accent.

Tuy nhiên, xét một cách tổng thể thì xe vẫn mang dáng dấp thân quen. Điều này giúp City duy trì nhóm khách hàng truyền thống, nhưng đồng thời cũng khiến mẫu xe thiếu đi yếu tố đột phá về mặt thị giác, đây là điểm mà các đối thủ Hàn Quốc khác đang làm khá tốt.

Phần đầu xe City 2026 được làm mới nhẹ với lưới tản nhiệt và cụm đèn LED mang phong cách hiện đại hơn, có chút giống đàn anh Civic. Các chi tiết như mâm xe hay cản sau cũng được tinh chỉnh nhằm tăng cảm giác thể thao.

Trang bị tiện nghi ở mức đủ dùng và thực tế hơn với màn hình giải trí trung tâm hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động, khởi động nút bấm… Một số nâng cấp nhỏ có thể được tinh chỉnh thể hhiện tùy phiên bản sẽ trang bị như camera 360 hay ghế cải tiến.

Mitsubishi Xpander HEV và Xpander Cross HEV: Sự xuất hiện của Mitsubishi Xpander HEV và Mitsubishi Xpander Cross HEV đánh dấu bước ngoặt quan trọng của Mitsubishi trong phân khúc MPV phổ thông. Sau thành công tại Thái Lan, phiên bản Hybrid của "vua doanh số" Xpander dự kiến sẽ cập cảng Việt Nam, mang lại lựa chọn tiết kiệm nhiên liệu hơn cho các gia đình và giới kinh doanh vận tải.

Việc đưa công nghệ hybrid lên dòng xe bán chạy nhất khi thị trường đang dần chuyển dịch hoá không chỉ là nâng cấp sản phẩm, mà còn là chiến lược giữ vững vị thế trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn.

Jaecoo J5 là một tân binh đến từ người anh em láng giềng Trung Quốc với 3 tùy chọn động cơ: xăng, Hybrid (HEV) và thuần điện (EV). Mẫu xe này được định vị sẽ cạnh tranh ở phân khúc SUV cỡ B+/C- . Đây là phân khúc vốn đã chật chội hơn với những cái tên quen thuộc và rất phổ thông như HR-V, Corolla Cross hay các mẫu xe điện giá rẻ. Không đi theo hướng “đột phá”, J5 chọn cách tiếp cận thực dụng đánh thẳng vào tốt cả với trang thị nhiều công nghệ và thiết kế mang hơi hướng cao cấp hơn.

Khoang cabin của J5 chính là nơi J5 ghi điểm mạnh nhất với màn hình trung tâm lớn 13.2 inch đặt dọc kết hợp với cụm đồng hồ kỹ thuật số, nội thất giả da, ghế chỉnh điện, cửa sổ trời và sạc không dây, ambient light.

2. Xe điện (EV) và một số thương hiệu mới như hệ sinh thái xe của Lotus

Zeekr là thương hiệu xe điện hạng sang được coi là quân bài chiến lược thuộc Geely dự kiến ra mắt mẫu SUV 7X vào khoảng tháng 5 hoặc tháng 6/2026. Đây là mẫu xe sử dụng kiến trúc 800V, cho phép sạc siêu nhanh và có tầm vận hành ấn tượng.

Mẫu xe này thu hút sự chú ý lớn với kết hợp giữa công nghệ thuần điện tối tân và không gian nội thất sang trọng theo phong cách tối giản. Xe có chiều dài khoảng 4.825 mm và trục cơ sở 2.925 mm giúp cho không gian để chân cực kỳ rộng rãi khi ngồi cả trước và sau, vượt trội hơn hẳn so với các đối thủ cùng phân khúc.

Zeekr 7X có khả năng sạc từ 10% lên 80% chỉ trong khoảng 10-15 phút (nếu sử dụng trạm sạc siêu nhanh phù hợp). Đây là yếu tố then chốt giúp xóa bỏ "nỗi lo hết pin" và thời chờ sạc lâu đổ xăng tại Việt Nam.

Audi S6 Sportback e-tron - đây là mẫu sedan thuần điện đầu tiên của Audi tại Việt Nam với thiết kế thể thao lai coupe. Với hệ truyền động hai mô-tơ điện (quattro) tạo ra công suất tiêu chuẩn 496 mã lực S6 có thể sẽ là đối thủ đáng gờm của BMW i5 và Mercedes-AMG EQE. Tuy nhiên, khi kích hoạt chế độ Launch Control, công suất có thể đẩy lên tới 543 mã lực. Xe có khả năng bứt tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,9 giây (một con số tiệm cận các siêu xe chạy xăng).

Điểm đáng giá nhất của S6 e-tron chính là hệ thống điện 800V, vượt trội hơn hẳn các đối thủ dùng hệ 400V thông thường. Đồng thời xe được hỗ trợ công suất sạc DC lên đến 270 kW, mất khoảng 21 phút để sạc từ 10% lên 80%. Đặc biệt, chỉ cần 10 phút sạc là đã có thêm 275 km tầm hành trình. Mỗi lần sạc đầy xe có thể di chuyển tới 640 - 670 km (theo chuẩn WLTP), đủ để những “phượt thủ” đi từ Thủ đô Hà Nội đến thành phố Huế mà không cần dừng sạc.

Ngoài S6 Sportback e-tron, Audi Việt Nam dự kiến sẽ giới thiệu thêm hai mẫu xe thuần điện trong năm nay, gồm: A6 Sportback e-tron và Q6 Sportback e-tron.

Hệ sinh thái Lotus - 3 mẫu xe đến từ thương hiệu xe thể thao Anh Quốc là Eletre (SUV điện), Emeya (Sedan điện) và Emira (xe động cơ đốt trong) cũng được đưa về thông qua nhà phân phối Tasco Auto. Dự kiến trong tháng 5, Lotus có thể sẽ chính thức được ra mắt, chào hỏi khách Việt.

Trong đó, Emira là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong cuối cùng của Lotus, cụ thể là máy xăng 2.0L tăng áp của Mercedes-AMG, sản sinh 360 mã lực và 480Nm khi kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp.

Hai mẫu xe còn lại đều là dòng ô tô thuần điện, sở hữu 2 động cơ điện có công suất 600 mã lực. Trong đó, Lotus Eletre được định vị ở phân khúc SUV hạng sang cỡ trung, còn Emeya với phiên bản Hyper-GT là xe thể thao, đánh giá sẽ được cạnh tranh ở cùng phân khúc với Porsche Taycan.

Eletre không chỉ là một chiếc SUV đơn thuẩn mà nó là mẫu xe thay đổi định nghĩa về Lotus mang tính chiến lược nhất của hãng tại thị trường Việt Nam. Phiên bản cao cấp nhất (Eletre R) sở hữu công suất lên tới 905 mã lực và mô-men xoắn 985 Nm. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,95 giây, nhanh hơn hầu hết các siêu xe động cơ đốt trong hiện nay. Việc sử dụng hệ thống điện 800V, cho phép sạc từ 10% - 80% chỉ trong vòng 20 phút. Tầm vận hành tối đa khoảng 600 km khi pin được sạc đầy

Việc cho ra mắt những sản phẩm thuần điện trên thị trường Việt Nam không còn là nước đi rủi ro quá lớn với Lotus, khi vấn đề trạm sạc đã phần nào được giải quyết. Gần đây, Tasco Auto và Ford Việt Nam đã ký kết hợp tác chiến lược chia sẻ hạ tầng sạc, đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới lên 89 điểm sạc trong năm nay.

3. Xe sang và siêu xe

Mercedes-Benz thay vì chỉ tập trung vào các mẫu sedan truyền thống, hãng xe Đức đang dồn lực vào hai dòng xe là điện siêu sang (EQ) và xe hiệu năng cao (AMG/G-Class). Hãng xe Đức dự kiến làm mới danh mục với các dòng xe "khủng" như G 500, AMG GT 63 Coupe và siêu sang Maybach SL 680.

G500 và AMG GT 63 được ví như “mãnh thú” giữa giàn xe sang và là mẫu xe thể thao được mong đợi nhất của những tín đồ tốc độ. Thế hệ mới đã thay đổi triết lý thiết kế để thực dụng hơn.

Khác với đời trước chỉ có 2 chỗ, AMG GT 63 bản 2026 có thêm hàng ghế sau (dù nhỏ), giúp tạo ra một phiên bản linh hoạt hơn trong sử dụng hàng ngày. Động cơ V8 4.0L Biturbo danh tiếng sản sinh công suất lên tới 577 mã lực (bản 63). Hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian AMG Performance 4MATIC+ cho phép phân bổ mô-men xoắn biến thiên hoàn toàn, giúp xe tăng khả năng bám đường.

G 500 hiện sử dụng động cơ 3.0L 6 xi-lanh thẳng hàng với sự hỗ trợ của công nghệ Mild-hybrid 48V. Dù dung tích nhỏ hơn, nhưng công suất vẫn đạt khoảng 443 mã lực, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải đáng kể. Nội thất được trang bị hệ thống MBUX mới nhất với màn hình cảm ứng, đây là điểm khác biệt nhất với các phiên bản đời cũ.

Lamborghini Temerario - đây là cái tên rất nổi bật được nhắc đến nhiều trên các mặt báo với một phiên bản hoàn toàn mới bước sang kỷ nguyên Hybrid hiệu suất cao (HPEV). Mẫu siêu xe này được kế nhiệm từ “huyền thoại” Huracan với động cơ V8 Hybrid (PHEV) công suất hơn 900 mã lực cũng nằm trong danh sách chờ ra mắt chính thức.

Đây là động cơ siêu xe thương mại đầu tiên có khả năng chạm ngưỡng 10.000 vòng/phút, mang lại âm thanh tạo cảm giác mạnh không kém gì các dòng xe đua F1. Xe tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2,7 giây trước khi đạt tốc độ tối đa hơn 343 km/h.

Tại thị trường Việt Nam, Lamborghini Temerario đã bắt đầu nhận đặt hàng chính hãng với mức giá cực kỳ cạnh tranh trong phân khúc siêu xe thế hệ mới. Giá khởi điểm khoảng từ 19.599.800.000 đồng (đã bao gồm VAT, chưa bao gồm các tùy chọn khác cá nhân hoá). Khách hàng có thể lựa chọn hơn 400 màu sơn và hàng ngàn cấu hình nội thất khác nhau để tạo nên chiếc xe độc bản. Mỗi tuỳ chọn và cấu hình nội thất sẽ có mức giá khác nhau.