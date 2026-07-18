Diện kiến Hyundai Palisade 2026 tại Hà Nội: Ngoại hình vuông vức như xe sang

Vào ngày 18/7, Hyundai Thành Công đã trưng bày mẫu xe Palisade 2026 mới tại trung tâm Tràng Tiền Plaza (Hà Nội), với phiên bản Hybrid của mẫu SUV cỡ lớn lần đầu xuất hiện. Dự kiến, mẫu xe Palisade sẽ tiếp tục trưng bày tại địa điểm này trong các ngày 18 và 19/7.

Hiện nhà sản xuất chưa công bố thông tin và giá bán chính thức, nhưng dự kiến Hyundai Palisade mới sẽ được giới thiệu trong quý 3/2026. Mẫu xe này đã được các tư vấn bán hàng nhận đặt cọc trước với giá dự kiến 1,7 tỷ đồng và sẽ có 3 phiên bản Exclusive, Calligraphy và Hybrid.

Vào tháng 6 vừa qua, Hyundai Palisade thế hệ mới đã xuất hiện tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội, bước đầu cho việc bán chính thức tại Việt Nam. Hình ảnh cho thấy xe có 2 tùy chọn kích thước bánh mâm 20 hoặc 21 inch.

Dự kiến, mẫu xe mới sẽ không còn tùy chọn máy dầu, khi hai phiên bản thấp hơn của Hyundai Palisade mới sẽ chuyển sang sử dụng động cơ xăng 2.5L tăng áp, cho công suất 277 mã lực và mô-men xoắn 422 Nm. Trong khi dó, tùy chọn Hybrid sẽ kết hợp động cơ xăng 2.5L và mô tơ điện, cho công suất 330 mã lực và mô-men xoắn 460 Nm, cùng với hộp số tự động 6 cấp và dẫn động 4 bánh HTRAC.

Trên thế hệ mới, Hyundai Palisade sở hữu ngoại hình vuông vắn và cứng cáp hơn trước đây, nổi bật với lưới tản nhiệt dạng thanh ngang và cụm đèn pha LED tạo nên tổng thể liền mạch, tương tự như phần đuôi xe với đèn hậu có thiết kế đồng bộ với mặt trước. Dự kiến, mẫu xe mới cũng được tăng kích thước chiều dài tổng thể và trục cơ sở, giúp khoang cabin rộng rãi hơn.

Trong khi đó, Hyundai Palisade thế hệ mới sở hữu không gian nội thất được thiết kế dạng bo tròn, trang bị màn hình kép 12,3 inch thể hiện cụm đồng hồ và hệ thống giải trí, cùng với hệ thống âm thanh Bose, ghế bọc da Nappa cao cấp, điều hòa tự động 3 vùng...

Mẫu SUV mới của Hyundai sở hữu cấu trúc 8 chỗ ngồi trên phiên bản tiêu chuẩn, nhưng khách hàng có thể lựa chọn hàng ghế thứ hai với 2 ghế thương gia, cùng với đó là tùy chọn ghế Relaxation cho hàng ghế trước và hàng ghế thứ hai với khả năng ngả sâu. Ngoài ra, hàng ghế thứ ba trên xe cũng có chức năng sưởi và gập điện.

Hiện tại, Hyundai Palisade được bán ra tại Việt Nam với 4 phiên bản gồm Exclusive (6 hoặc 7 chỗ) và Prestige (6 hoặc 7 chỗ) với giá từ 1,469 - 1,589 tỷ đồng (nhưng hiện được giảm 170 triệu đồng, kéo giá bán của xe xuống còn từ 1,299 - 1,429 tỷ đồng).

Hyundai Palisade cạnh tranh với các đối thủ như: Volkswagen Teramont (từ 2,138 tỷ đồng), Mazda CX-90 (1,899 - 2,299 tỷ đồng)... Doanh số cộng dồn 6 tháng đầu của năm 2026 vẫn còn khá ít với chỉ 650 xe, điều này khiến Hyundai Thành Công phải liên tục triển khai các đợt ưu đãi mạnh cho xe.

Những hình ảnh về Hyundai Palisade thế hệ mới tại Việt Nam: