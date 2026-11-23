Doanh số ô tô điện toàn cầu phục hồi sau nhiều tháng biến động

Theo dữ liệu từ Benchmark Mineral Intelligence được Reuters công bố, thế giới tiêu thụ 2,09 triệu ô tô điện trong tháng 10/2026, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm 3% so với tháng 9/2026. Số liệu bao gồm cả xe thuần điện (BEV) và xe Hybrid cắm sạc (PHEV) trong phân khúc xe du lịch và xe thương mại hạng nhẹ.

Tính chung 10 tháng đầu năm 2026, doanh số xe điện toàn cầu đạt 17,5 triệu chiếc, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2025. Đà tăng trưởng chủ yếu đến từ châu Âu, sự cải thiện tại Bắc Mỹ và hoạt động xuất khẩu ngày càng mạnh của các nhà sản xuất Trung Quốc.

Theo Charles Lester, Giám đốc dữ liệu của Benchmark Mineral Intelligence, xuất khẩu ô tô điện từ Trung Quốc đang đóng góp đáng kể vào tăng trưởng tại những thị trường bên ngoài nước này.

Châu Âu dẫn đầu, Bắc Mỹ tăng trưởng trở lại

Châu Âu tiếp tục là điểm sáng của thị trường xe điện toàn cầu khi doanh số tháng 10/2026 đạt khoảng 510.000 chiếc, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xe thuần điện tăng 49%, còn xe Hybrid cắm sạc tăng 7%.

Đức ghi nhận tỷ lệ xe điện trong tổng doanh số ô tô mới vượt 45%, mức cao nhất kể từ tháng 12/2022. Đáng chú ý, doanh số xe thuần điện tại quốc gia này tăng gần 80%, vượt 95.000 chiếc trong tháng 10/2026.

Tại Anh, doanh số xe điện tăng 30%, trong khi Bồ Đào Nha đạt tỷ lệ xe điện chiếm tới 55% thị trường ô tô mới. Các chính sách hỗ trợ, giá nhiên liệu tăng, quy định khí thải của Liên minh châu Âu và sự đa dạng về sản phẩm đang góp phần thúc đẩy nhu cầu. Trong khi đó, Bắc Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng doanh số xe điện 24% trong tháng 10/2026, đạt khoảng 130.000 chiếc. Đây là lần đầu tiên khu vực này tăng trưởng theo năm trong năm 2026.

Doanh số ô tô điện giữa năm 2025 và 2026 của toàn cầu

Tuy nhiên, mức tăng này chưa phản ánh sự phục hồi thực sự của nhu cầu. Tại Mỹ, doanh số xe điện đạt khoảng 110.000 chiếc trong tháng 10/2026, nhưng mức tăng chủ yếu đến từ nền so sánh thấp sau khi khoản tín dụng thuế liên bang dành cho xe điện hết hiệu lực vào cuối tháng 9/2025. Theo Benchmark, thị trường Mỹ đã ổn định trở lại nhưng ở quy mô thấp hơn đáng kể so với trước khi chính sách ưu đãi kết thúc.

Trung Quốc giảm sức mua nội địa, xuất khẩu xe điện lập kỷ lục

Trái ngược với châu Âu, thị trường xe điện Trung Quốc vẫn chịu áp lực suy giảm. Doanh số tháng 10/2026 đạt 1,14 triệu chiếc, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng tăng 5% so với tháng 9/2026. Mức giảm theo năm đã thu hẹp so với con số 18% của tháng trước đó.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 10/2026, Trung Quốc tiêu thụ khoảng 9,1 triệu xe điện, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2025. Dù doanh số đi xuống, tỷ trọng xe điện trong thị trường ô tô nội địa vẫn đạt mức cao mới do toàn bộ thị trường xe du lịch đang suy giảm nhanh hơn.

Trước sức mua trong nước yếu đi, các hãng xe Trung Quốc đang chuyển hướng mạnh hơn sang xuất khẩu. Trong tháng 10, lượng xuất khẩu xe năng lượng mới (NEV) thuộc phân khúc xe du lịch đạt gần 600.000 chiếc, thiết lập kỷ lục mới và tăng so với mức 558.000 chiếc của tháng 9.

Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu cũng đứng trước những thách thức mới. Liên minh châu Âu đang áp dụng các biện pháp kiểm soát đối với xe Hybrid sản xuất tại Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh dự kiến giảm mức hoàn thuế VAT xuất khẩu đối với xe năng lượng mới từ 13% xuống 9% kể từ ngày 1/4/2027.

Các thị trường khác tăng trưởng mạnh nhờ xe Trung Quốc

Tại những thị trường còn lại trên thế giới, doanh số xe điện trong tháng 10/2026 đạt khoảng 300.000 chiếc, tăng tới 85% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng, khu vực này đạt 2,6 triệu xe, tăng 93%.

Australia là một trong những thị trường tăng trưởng nổi bật khi doanh số xe điện tháng 10/2026 tăng hơn 200%. Tuy nhiên, sự xuất hiện ngày càng nhiều thương hiệu mới, đặc biệt là các hãng xe Trung Quốc, đang khiến thị trường phân mảnh và tạo áp lực lên lợi nhuận của các đại lý.

Brazil cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể nhờ hoạt động nhập khẩu trước các đợt tăng thuế, giá nhiên liệu biến động và việc BYD đẩy mạnh sản xuất tại nhà máy trong nước. Dù vậy, một số yếu tố thúc đẩy nhu cầu được dự báo sẽ suy yếu khi các mức thuế mới chính thức có hiệu lực và áp lực giá nhiên liệu giảm xuống.

Nhìn chung, thị trường xe điện toàn cầu đang lấy lại đà tăng trưởng nhưng sự phục hồi chưa đồng đều giữa các khu vực. Châu Âu tiếp tục mở rộng nhờ nhu cầu thực tế, trong khi Trung Quốc dựa nhiều hơn vào xuất khẩu và thị trường Mỹ vẫn chưa trở lại mức tiêu thụ trước khi các chính sách ưu đãi kết thúc.