Dưới 30 triệu đồng, người Việt có thể mua mẫu xe máy điện nào?

Dưới đây là một số mẫu xe máy có giá hấp dẫn dưới 30 triệu đồng dành cho khách hàng Việt:

VinFast Motio

Với mức giá khoảng 11-12 triệu đồng, VinFast Motio hiện là một trong những mẫu xe máy điện rẻ nhất thị trường. Xe sử dụng ắc quy chì, tốc độ tối đa khoảng dưới 50 km/h nên phù hợp với sinh viên và cả học sinh chưa có giấy phép lái xe.

VinFast Motio là một trong những mẫu xe máy điện rẻ nhất thị trường.

Motio có thiết kế nhỏ gọn, chiều cao yên thấp nên khá phù hợp với người dùng nữ hoặc học sinh cấp 3 dễ dàng điều khiển xe.

Ưu điểm lớn của Motio là chi phí thấp, dễ tiếp cận với nhiều đối tượng và các gia đình có ngân sách hạn chế. Tuy nhiên, khả năng vận hành và quãng đường di chuyển không quá nổi bật so với các mẫu xe dùng pin LFP, nên những ai phải di chuyển xa và cần vận tốc lớn hơn thì cân nhắc lựa chọn dòng xe khác cho phù hợp với nhu cầu sử dụng.

VinFast Evo Lite Neo

VinFast Evo Lite Neo cũng được xem là mẫu xe bán chạy trong phân khúc học sinh nhờ thiết kế hiện đại hơn Motio, đồng thời vẫn đáp ứng được yêu cầu không cần giấy phép lái xe. Xe có tốc độ giới hạn tối đa dưới 50 km/h, sử dụng ắc quy và hướng tới người dùng là đối tượng học sinh, sinh viên với mức giá 14,4 triệu đồng.

Evo Lite Neo có kích thước dài x rộng x cao tương ứng là 1.806 x 678 x 1.132mm. Phần cốp đựng đồ dưới yên có dung tích 17 lít. Xe được trang bị hệ thống chiếu sáng dạng LED, đồng hồ đo thông số dạng màn hình HMI 4.5.

VinFast Evo Lite Neo có ngoại hình trẻ trung, cốp rộng và khả năng vận hành ổn định trong đô thị.

Động cơ Inhub có công suất 1.200W. Bộ pin có dung lượng 1,26kWh. Người dùng sử dụng sạc 220W để sạc đầy 100% pin trong vòng 10 giờ. Sau một lần sạc đầy pin, xe có quãng đường di chuyển là 78km.

Điểm cộng của Evo Lite Neo là ngoại hình trẻ trung, cốp rộng và khả năng vận hành ổn định trong đô thị. Đây là lựa chọn phù hợp cho nhu cầu đi học, đi làm bán kính ngắn mỗi ngày. Đặc biệt không yêu cầu người sử dụng phải có bằng lái, nên được các nhà sản xuất hướng đến nhóm khách hàng là học sinh.

VinFast Flazz, ZGoo

Flazz là mẫu xe đổi pin mới nhất được thương hiệu xe điện VinFast bán ra thị trường với hệ thống tủ đổi pin phủ rộng.

Flazz hướng đến nhóm khách hàng trẻ với thiết kế bắt mắt, nhiều màu sắc. Xe sở hữu màn hình kỹ thuật số, cốp khá rộng và hệ thống giảm xóc thủy lực. Đây là mẫu xe phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc người dùng nữ cần phương tiện di chuyển hằng ngày. Giá niêm yết của Flazz khoảng 16,9 triệu đồng.

VinFast Flazz, Zgoo là hai mẫu xe điện có giá thành phải chăng

Zgoo là mẫu xe điện gây chú ý nhờ kiểu dáng scooter nhỏ gọn, hướng tới khách hàng trẻ cần một phương tiện tiết kiệm chi phí vận hành nhưng vẫn có ngoại hình hiện đại.

Tốc độ tối đa của Zgoo đạt 39 km/h và là mẫu xe có thiết kế nhỏ gọn nhất dải sản phẩm VinFast.

Hiện Zgoo có giá niêm yết khoảng 15,9 triệu đồng, cạnh tranh trực tiếp với nhiều dòng xe điện phổ thông của Yadea hay Pega trong phân khúc dưới 20 triệu đồng.

VinFast EvoGrand Lite và Evo Neo có giá bán dưới 20 triệu đồng

Dòng xe VinFast EvoGrand Lite hiện có giá bán được công bố là 19,9 triệu đồng đã bao gồm một pin và bộ sạc.

Evo Grand Lite được trang bị động cơ Inhub, công suất 1.900W, sử dụng pin LFP, đạt quãng đường di chuyển sau một lần sạc đầy là 70km và tăng lên 128km khi lắp thêm pin phụ. Thời gian sạc đầy trong vòng 6 giờ 30 phút.

EvoGrand Lite có kích thước dài x rộng x cao là 1.856 x 683 x 1.133mm, chiều cao yên ở mức 770mm và khoảng sáng gầm xe 133mm.

Nếu xét về sự cân bằng giữa giá bán, công nghệ pin và quãng đường di chuyển, VinFast Evo Neo là một trong những lựa chọn khá hấp dẫn hiện nay. Xe sử dụng pin LFP, có khả năng vận hành ổn định và phù hợp cả học sinh lẫn người đi làm.

Evo Neo có giá niêm yết khoảng 17,8 triệu đồng, sở hữu thiết kế xe hiện đại hơn nhóm xe học sinh với cốp rộng và khả năng tăng tốc tốt so các dòng xe sử dụng ắc quy truyền thống.

VinFast Feliz II và VinFast Feliz 2025: Xe điện cho dân văn phòng

Feliz II có giá khởi điểm khoảng từ 24,9 triệu đồng, được định vị ở nhóm khách hàng nữ và nhân viên văn phòng. Thiết kế thanh lịch, yên xe rộng, tư thế ngồi thoải mái giúp mẫu xe này phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị.

Xe sử dụng pin LFP, khả năng vận hành ổn định và chi phí sử dụng thấp hơn đáng kể so với xe xăng cùng phân khúc.

Feliz II có giá khởi điểm khoảng từ 24,9 triệu đồng

VinFast Feliz 2025 là mẫu xe điện có giá cao nhất trong nhóm dưới 30 triệu đồng của VinFast hiện nay. Xe được nâng cấp về thiết kế, công nghệ và khả năng vận hành, hướng đến khách hàng cần một phương tiện thay thế hoàn toàn xe tay ga chạy xăng.

Với mức giá chạm ngưỡng 30 triệu đồng, Feliz 2025 là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng muốn sở hữu xe điện có ngoại hình sang trọng hơn, nhìn vóc dáng được so sánh mang hơi hướng của Honda SH mode nhưng vẫn tiết kiệm chi phí vận hành. Dung tích cốp xe được thiết kế lên tới 34 lít là loại lớn nhất phân khúc.

VinFast Feliz II có kích thước là 1.912 x 693 x 1.128 tốc độ tối đa đạt 78 km/h, đạt quãng đường 198 km cho mỗi lần sạc đầy.

VinFast Feliz 2025 có giá 26,9 triệu đồng, kích thước tiêu chuẩn là 1.920 x 694 x 1.140 70 km/h, quãng đường di chuyển đạt 134 km mỗi lần sạc đầy và tối đa 262 km với việc trang bị thêm pin phụ.

Bảng giá xe điện VinFast và thông số kỹ thuật

Honda Icon e: (giá từ 16 triệu đồng)

Giá niêm yết của Honda ICON e: dao động khoảng 25,5 triệu đồng đến dưới 27 triệu đồng tùy phiên bản. Tuy nhiên, Honda Việt Nam đang áp dụng nhiều chương trình ưu đãi, đưa giá thực tế xuống từ khoảng 20,5 triệu đồng, thậm chí có thời điểm chỉ còn khoảng 16 triệu đồng chưa bao gồm pin. Người dùng có thể lựa chọn mua pin riêng hoặc thuê pin theo tháng.

Mức giá này khá cạnh tranh so với các sản phẩm xe máy điện dành cho học sinh trên thị trường. Tuy nhiên nếu mua pin, người dùng sẽ phải chi thêm 9 triệu đồng. Tính chi phí bỏ ra để có thể sử dụng xe vẫn từ trên 25 triệu đồng.

Giá niêm yết của Honda ICON e: dao động khoảng 25,5 triệu đồng đến dưới 27 triệu đồng

Nếu lựa chọn thuê pin, mức phí là 250.000 đồng/tháng, thuê 6 tháng được tặng thêm 1 tháng. Khi thuê pin, người dùng cần đặt cọc 2 triệu đồng.

Honda ICON e: được thiết kế hướng tới cho nhóm khách hàng trẻ tuổi. Xe có kích thước nhỏ gọn hơn Honda Vision, trọng lượng đạt khoảng 87 kg, chiều cao yên thấp 742 mm nên phù hợp với học sinh, sinh viên và người có vóc dáng nhỏ.

Xe được trang bị động cơ điện có công suất 1,81kW, đạt tốc độ tối đa 48km/h. Sau một lần sạc đầy pin, xe có phạm vi di chuyển khoảng 71km. Như vậy xe vẫn có thể hướng tới nhóm khách hàng là học sinh không cần sử dụng bằng lái xe. Điểm đặc biệt là Honda trang bị cho ICON e: khoang chứa đồ dung tích lớn lên tới 26 lít dưới yên, đủ để chứa hai mũ bảo hiểm nửa đầu hoặc balo học sinh.