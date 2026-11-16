Geely cảnh báo khủng hoảng pin xe điện, thay mới có thể tốn gần 15.000 USD

Tuổi thọ pin trở thành bài toán lớn khi xe điện ngày càng cũ

Tại Hội nghị Internet Thế giới 2026 diễn ra ở Ô Trấn (Trung Quốc), Chủ tịch Tập đoàn Geely, ông Eric Li (Li Shufu), đã có cuộc trao đổi với nhà sáng lập kiêm CEO Nio, ông William Li, về thách thức liên quan đến tuổi thọ pin xe điện.

Theo ông Li Shufu, pin xe điện không thể duy trì hiệu suất mãi mãi mà sẽ suy giảm dung lượng và xuống cấp theo thời gian. Trong khi đó, vòng đời sử dụng của một chiếc ô tô có thể kéo dài 15–20 năm, vượt xa khoảng thời gian mà bộ pin có thể duy trì hiệu suất tối ưu.

Ông William Li đặt ra tình huống một chiếc xe đã sử dụng 10 năm hoặc đạt 200.000 km nhưng vẫn còn khả năng vận hành thêm 5–6 năm. Khi bộ pin bắt đầu xuống cấp, chủ xe sẽ phải đối mặt với lựa chọn thay thế hoặc sửa chữa với chi phí đáng kể.

Vấn đề này hiện chưa bùng phát trên diện rộng do thị trường xe điện Trung Quốc vẫn còn tương đối trẻ. Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều phương tiện bước qua giai đoạn bảo hành pin, đây có thể trở thành thách thức lớn đối với cả người sử dụng lẫn các nhà sản xuất.

Tại Trung Quốc, chính sách ban hành năm 2015 yêu cầu các nhà sản xuất xe năng lượng mới thuộc diện được trợ cấp phải bảo hành pin và một số bộ phận quan trọng tối thiểu 8 năm hoặc 120.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Tuổi thọ pin xe điện và vòng đời sử dụng ô tô điện có thể trở thành vấn đề lớn trong những năm tới.

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn quốc gia khuyến nghị GB/T 46991.1-2025 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 đã đưa ra các ngưỡng duy trì dung lượng năng lượng khả dụng của pin. Theo đó, xe thuộc nhóm áp dụng phải duy trì tối thiểu 82% sau 5 năm hoặc 100.000 km, 75% sau 8 năm hoặc 160.000 km và 70% sau 10 năm hoặc 200.000 km.

Những con số này cho thấy bài toán độ bền pin đang được Trung Quốc quan tâm nhiều hơn, đặc biệt khi thị trường xe điện bắt đầu xuất hiện lượng lớn phương tiện đã qua sử dụng.

Thay pin mới tốn gần 15.000 USD, sửa chữa cũng không rẻ

Một trong những vấn đề được ông Li Shufu nhấn mạnh là chi phí xử lý pin khi hết tuổi thọ. Theo ông, mua một bộ pin hoàn toàn mới có giá quá cao, trong khi tháo rời, phục hồi hoặc sửa chữa bộ pin cũ cũng tiêu tốn không ít tiền.

Dẫn số liệu từ một kỹ sư tại trung tâm dịch vụ Ning Service của CATL ở Thượng Hải, trang Yicai cho biết chi phí thay thế toàn bộ bộ pin có thể lên tới khoảng 100.000 nhân dân tệ, tương đương gần 14.980 USD. Trong khi đó, chi phí sửa chữa tại cơ sở này dao động khoảng 10.000–20.000 nhân dân tệ, tương đương 1.500–3.000 USD. Đây là mức tham khảo tại một trung tâm dịch vụ chuyên xử lý pin CATL, không phải mức giá áp dụng chung cho tất cả mẫu xe điện.

Việc sửa chữa còn phụ thuộc đáng kể vào cấu trúc bộ pin. Chẳng hạn, công nghệ Cell-to-Pack (CTP) tích hợp trực tiếp các cell pin vào bộ pin, giúp giảm số lượng module trung gian, tối ưu không gian và trọng lượng. Tuy nhiên, thiết kế này cũng khiến quá trình tháo rời và thay thế từng cell pin trở nên phức tạp hơn. Các bộ phận như hệ thống làm mát, kết nối điện và khả năng chống nước phải được xử lý chính xác để không ảnh hưởng đến độ an toàn.

Ngoài ra, cell pin thay thế cần có dung lượng, điện áp và đặc tính điện trở trong tương thích với những cell còn lại. Vì vậy, không phải bộ pin nào cũng có thể sửa chữa với chi phí thấp.

Tình trạng này cũng tác động đến thị trường xe điện đã qua sử dụng tại Trung Quốc. Một số đại lý được khảo sát từ chối nhận xe điện thuần túy đã sử dụng trên 5 năm do lo ngại tình trạng pin và chi phí thay thế. Giá trị bán lại của xe điện vì thế cũng chịu áp lực đáng kể.

Geely hợp tác Nio phát triển hệ sinh thái đổi pin

Trước bài toán chi phí và tuổi thọ pin, ông Lý Thư Phúc cho rằng, đổi pin là một trong những giải pháp phù hợp để kéo dài vòng đời sử dụng của ô tô điện. Thay vì phải chờ sạc hoặc bỏ ra khoản tiền lớn để thay bộ pin mới, người dùng có thể đưa xe đến trạm chuyên dụng và đổi sang bộ pin đã được sạc đầy.

Đây cũng là lý do Geely đang đẩy mạnh hợp tác với Nio trong lĩnh vực này. Ngày 28/9/2026, hai tập đoàn đạt thỏa thuận hợp tác chiến lược, theo đó Geely chuyển giao toàn bộ hoạt động kinh doanh đổi pin Yiyi Power cùng 640 triệu nhân dân tệ tiền mặt để nhận 30% cổ phần Nio Power, tùy thuộc các điều kiện hoàn tất giao dịch.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ cùng phát triển công nghệ, tiêu chuẩn đổi pin và các mẫu xe tương thích. Hoạt động đổi pin thương mại của Yiyi Power sẽ được tích hợp vào hệ sinh thái Nio Power, trong khi Geely tập trung phát triển các mẫu xe có khả năng sử dụng chung hạ tầng.

Tính đến ngày 27/9/2026, Nio có 4.126 trạm đổi pin và 5.307 trạm sạc tại Trung Quốc, với tổng số lượt đổi pin vượt 125 triệu. Hãng đặt mục tiêu nâng quy mô mạng lưới lên 10.000 trạm vào năm 2030. Tuy nhiên, việc mở rộng mô hình này sang nhiều thương hiệu vẫn đối mặt với không ít thách thức. Các hãng xe cần thống nhất tiêu chuẩn về kích thước pin, kết nối điện, hệ thống làm mát, cơ cấu khóa và khả năng giao tiếp giữa pin với phương tiện. Bên cạnh đó, mạng lưới đổi pin chỉ có thể hoạt động hiệu quả khi sở hữu đủ lượng xe tương thích và nguồn pin dự phòng phù hợp.

Cảnh báo của lãnh đạo Geely cho thấy tương lai ngành xe điện không chỉ phụ thuộc vào khả năng tăng phạm vi hoạt động hay rút ngắn thời gian sạc. Chi phí sửa chữa, thay thế và duy trì pin sau nhiều năm sử dụng cũng sẽ quyết định khả năng cạnh tranh của xe điện trên thị trường.