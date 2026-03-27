Geely EX2 sắp ra mắt Việt Nam xuất hiện bản độ bodykit tại Thái Lan

Nhiều phong cách bodykit, biến xe điện giá rẻ thành cá tính hơn

Tại sự kiện ở Thái Lan, Geely EX2 được giới thiệu với nhiều gói bodykit khác nhau, cho thấy tiềm năng cá nhân hóa cao của mẫu xe điện đô thị này. Các phiên bản độ mang phong cách đa dạng, từ thể thao với cản trước hầm hố, ốp hông nổi bật cho đến phong cách dễ thương, trẻ trung hướng đến người dùng trẻ.

Những thay đổi chủ yếu tập trung vào ngoại thất như cản trước/sau, ốp thân xe, màu sơn và các chi tiết trang trí, giúp chiếc xe trở nên bắt mắt hơn so với thiết kế tiêu chuẩn vốn khá đơn giản.

Việc Geely trưng bày nhiều bản độ khác nhau cũng cho thấy hãng đang muốn khai thác nhóm khách hàng trẻ, những người có nhu cầu cá nhân hóa xe trong phân khúc giá rẻ.

“Anh em song sinh” với Proton eMas 5

Geely EX2 thực chất là phiên bản quốc tế của mẫu xe bán tại Trung Quốc với tên gọi Xingyuan, đồng thời cũng là “song sinh” của Proton eMas 5 tại Malaysia. Hai mẫu xe gần như giống nhau hoàn toàn về thiết kế và nền tảng, chỉ khác logo và một số chi tiết nhận diện thương hiệu.

Với ví dụ đầu tiên, có thể thấy sự liên kết với Proton qua những điểm nhấn màu vàng và màu đen tương phản được áp dụng trên mái và cột xe, và như mọi người có thể nhớ lại, đây là màu sắc của bộ phận thể thao đua xe của nhà sản xuất Malaysia, Proton R3, được cho là đã ngừng hoạt động vào tháng 7/2025. Các mẫu xe Proton có phối màu tương tự bao gồm Saga R3 Limited Edition và Iriz R3 Limited Edition.

Hoặc là bắt đầu từ việc dán màng mạ crom lên thân xe, cùng với việc thay đổi cản trước và bổ sung thêm bộ chia gió, ốp sườn và bộ khuếch tán phía sau như trên ví dụ màu xám. Chiếc xe được dán màng mạ crom cũng có vẻ được hạ thấp, sử dụng bộ mâm và lốp hợp kim 17 inch, với kẹp phanh màu vàng thuộc bộ phanh tiêu chuẩn.

Ví dụ khác, xe màu hồng nhạt dường như không có thay đổi nào về ngoại thất, mặc dù nó được bọc bằng loại vải mềm mại thường thấy trong nội thất gia đình hơn.

Mẫu xe này thuộc phân khúc hatchback cỡ nhỏ chạy điện, sử dụng nền tảng GEA và cấu hình mô-tơ điện đặt sau, dẫn động cầu sau. Xe có hai tùy chọn pin với phạm vi hoạt động dao động từ khoảng 300 đến gần 400 km tùy phiên bản.

Hướng đến giới trẻ, tăng sức hút tại Đông Nam Á

Việc giới thiệu các bản bodykit cho thấy Geely đang muốn tăng sức hấp dẫn cho EX2 tại thị trường Đông Nam Á, nơi các mẫu xe điện giá rẻ đang cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Với mức giá vốn đã dễ tiếp cận tại Thái Lan, việc bổ sung các gói ngoại thất cá tính giúp mẫu xe này không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn trở thành sản phẩm thể hiện phong cách cá nhân của người dùng.

Đây cũng là hướng đi quen thuộc của nhiều hãng xe khi nhắm tới nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt trong phân khúc xe điện đô thị.

Theo thông tin có được, mẫu Geely EX2 cũng sẽ ra mắt Việt Nam trong tháng 3/2026 với hai phiên bản có giá bán dưới 600 triệu đồng. EX2 hiện nay được định ở phân khúc xe cỡ B cạnh tranh với các đối thủ chính VinFast VF 5, VF 6, BYD Dolphin…