中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Geely giới thiệu bộ đôi EX2 và EX5 EM-i tại Việt Nam, giá từ 459 triệu đồng

Thứ Sáu, 16:34, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau 1 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, Geely đã chính thức trình làng hai mẫu xe năng lượng mới - xe điện đô thị EX2 và SUV PHEV EX5 EM-i. 

Theo đó, Geely EX2 là mẫu xe điện cỡ nhỏ từng tạo nên "cơn sốt" tại quê nhà Trung Quốc với doanh số chạm mốc nửa triệu xe tại Trung Quốc chỉ sau 14 tháng ra mắt. Tại Việt Nam, xe được phân phối với hai phiên bản Pro giá 459 triệu đồng và Max giá 499 triệu đồng.

geely gioi thieu bo doi ex2 va ex5 em-i tai viet nam, gia tu 459 trieu dong hinh anh 1

Xe sở hữu bán kính quay vòng chỉ 4,95 m, cho khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị. xe có tính tiện dụng cao với 34 hộc chứa đồ linh hoạt và cốp chứa đồ phía trước (frunk) có dung tích 70 lít. Geely EX2 được phát triển trên nền tảng kiến trúc điện toàn cầu GEA với đặc trưng là hệ dẫn động cầu sau kết hợp hệ thống treo sau đa liên kết. 

Khoang lái của xe tích hợp nhiều công nghệ và tiện nghi như: Màn hình trung tâm 14,6 inch với hệ điều hành Flyme Auto, sạc không dây, cửa gió điều hòa hàng ghế sau và hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS)... 

Các hình ảnh xe Geely EX2 tại Việt Nam:

Bên cạnh mẫu xe thuần điện đô thị, Geely Việt Nam cũng giới thiệu SUV PHEV có tên gọi Geely EX5 EM-i. Trong buổi lễ ra mắt, xe được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao chứng nhận 3 kỷ lục: SUV PHEV có quãng đường di chuyển thuần điện dài nhất (228,3 km), tổng quãng đường di chuyển dài nhất (1.823,7 km) và mức tiêu hao nhiên liệu trung bình thấp nhất (3,02 lít/100 km).

Sức mạnh của EX5 EM-i đến từ hệ truyền động Thor AI Electric Hybrid 2.0, kết hợp động cơ xăng 1.5L (hiệu suất nhiệt 46,5%) và mô-tơ điện mạnh mẽ, cùng với đó là ứng dụng công nghệ E-Motive Intelligence (EM-i), giúp tối ưu hoá năng lượng để di chuyển dài hơn.

geely gioi thieu bo doi ex2 va ex5 em-i tai viet nam, gia tu 459 trieu dong hinh anh 2

Với chiều dài cơ sở 2.755 mm, xe cho không gian rộng rãi bên trong và tích hợp loạt tiện nghi như: Màn hình giải trí 15,4 inch, màn hình HUD 13,8 inch, chip xử lý Dragon Eagle-1 và hệ thống 16 loa Flyme Sound. Khả năng đảm bảo an toàn của xe được đánh giá thông qua xếp hạng 5 sao từ cả Euro NCAP và ANCAP, nhờ gói công nghệ ADAS cấp độ L2.

Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này được bán ra song song với biến thể thuần điện đã ra mắt vào năm ngoái, với 3 phiên bản có giá bán lẻ đề xuất gồm: Pro có giá 789 triệu đồng, Max có giá 909 triệu đồng và Ultra có giá 969 triệu đồng.

Hiện tại, Geely Việt Nam đã mở rộng quy mô phân phối lên 55 đại lý trên toàn quốc. Song song đó, đối tác Tasco Auto đang hợp tác chiến lược cùng Esky để phát triển hệ thống trạm sạc với mục tiêu phủ sóng 55 trạm sạc tại các showroom của Tasco Auto và các công trình thuộc hệ sinh thái Tasco trong năm 2026.

Các hình ảnh xe Geely EX2 tại Việt Nam:

Tuệ Minh-Hoàng Phúc/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn