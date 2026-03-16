Giá xăng dầu tăng cao, nhu cầu mua xe máy điện tăng đột biến

Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ sử dụng xe máy cao nhất thế giới, với khoảng 80% dân số sở hữu xe máy. Đây là phương tiện giao thông chủ yếu tại các đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM...

Nếu trước đây người dân thường lựa chọn xe máy xăng thì trong vài năm gần đây, thị trường xe máy điện tại Việt Nam cũng bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh. Đặc biệt trong tuần qua, nhu cầu về xe máy điện tăng đột biến và chủ yếu diễn ra ở các cửa hàng VinFast, Yadea, Yamaha…

Theo một nhân viên kinh doanh của của hàng xe điện trên phố Phạm Văn Đồng (Hà Nội), những ngày gần đây lượng người đến cửa hàng xem xe và đặt mua khá nhiều. Một số dòng xe máy điện có giá thành hợp lý đã không còn hàng và khách hàng muốn mua phải đặt cọc. Nhu cầu của người dân với xe máy điện tăng cao vừa qua một phần là do giá xăng dầu tăng cao vì xảy ra xung đột tại Trung Đông. Bên cạnh đó, nhiều chính sách khuyến khích sử dụng xe máy điện, hạn chế xe xăng thời gian tới khiến suy nghĩ của người tiêu dùng dần thay đổi. Thay vì lựa chọn một mẫu xe xăng thì bây giờ nhiều người đổi qua xe máy điện.

Chị Trần Thị Linh (43 tuổi ở Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Tôi có ý định mua thêm một chiếc xe máy làm phương tiện đi lại đến cơ quan và mua một chiếc xe máy VinFast cho con đi học, ban đầu lựa chọn của tôi là xe xăng, tuy nhiên mấy ngày gần đây giá xăng biến động khá nhiều nên hai vợ chồng lại vừa quyết định mua xe máy điện. Tuy nhiên, hôm trước đến showroom đặt hàng thì mẫu xe tôi chọn đã hết hàng sẵn trong kho, tôi phải cọc tiền và đợi giao hàng".

Những ngày qua, lượng người đến các cửa hàng bán xe máy điện tăng cao

Anh Bùi Văn Chuẩn (37 tuổi ở Cầu Giấy, Hà Nội) tới một showroom bán xe máy điện ở Cầu Giấy chia sẻ: "Tôi thấy bạn bè bảo mấy ngày nay các cửa hàng xe máy đông khách, cũng có ý định mua xe để đi làm trên phố cho tiện nên hôm trước tôi đã đi chọn xe, thực sự không nghĩ sẽ đông đến vậy. Trước đây cứ lưỡng lự chưa mua, nhưng từ ngày giá xăng tăng thì vợ chồng tôi định bụng bảo nhau mua thêm một chiếc xe máy điện để đi lại trên phố cho tiện sau này cũng sợ xe xăng sẽ bị giới hạn đi lại".

Cũng theo anh Chuẩn thì việc mua xe điện sớm muộn sẽ trở thành xu hướng: “Sắp tới quy định về kiểm định khí thải sẽ chặt chẽ hơn, rồi hạn chế xe xăng vào thành phố, thêm giá xăng tăng mấy ngày qua nên tôi cũng quyết định mua xe điện để sau này cũng không phải quan ngại về vấn đề chuyển đổi xanh".

Theo thông tin của anh Đ., chủ một cửa hàng bán xe máy điện ở trên đường Phạm Văn Đồng thì một tuần nay cửa hàng của anh cũng rất đông khách ra vào, có một số mẫu xe hiện hết hàng sẵn phải đợi đặt hàng.

Theo số liệu thống kê thì tổng thị trường xe máy Việt Nam đạt khoảng 3,4 triệu xe trong năm 2025, tăng 14,9%, trong đó xe điện là động lực tăng trưởng chính.

Xe máy điện hiện cũng khá đa dạng về mẫu mã, giá thành.

Việt Nam đã bán khoảng 209.000 xe máy điện trong nửa đầu năm 2025, tăng 99,2% so với cùng kỳ 2024. Riêng hãng VinFast bán hơn 406.453 xe máy điện trong năm 2025, tăng gần 500% so với năm 2024.

VinFast hiện nay có thể được coi là đầu tàu cho tăng trưởng toàn ngành xe máy điện khi đứng đầu doanh số toàn phân khúc bán hàng. Xếp sau là các hãng như Yadea, Yamaha... Hiện Việt Nam là thị trường xe máy điện lớn thứ ba thế giới sau Trung Quốc và Ấn Độ.

Những con số này cho thấy xu hướng chuyển dịch mạnh từ xe xăng sang xe điện, đặc biệt rõ rệt vào giai đoạn đầu năm 2026. Theo xu thế tất yếu, hiện nay các hãng Nhật, đặc biệt là Honda cũng đang tăng cường đầu tư vào mảng xe máy điện tại Việt Nam với lộ trình ra mắt sản phẩm lắp ráp vào đầu 2027.

Một yếu tố quan trọng cũng quyết định đến sự chuyển dịch mạnh mẽ này là chính sách môi trường của chính phủ. Chính phủ Việt Nam đã có quy định cấm xe máy chạy xăng vào trung tâm Hà Nội từ giữa năm 2026 và mở rộng lộ trình hạn chế trong những năm tiếp theo.

Hiện tại một số hãng đã trang bị khá nhiều điểm sạc hay đổi pin để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng

Trước đây người tiêu dùng lo ngại về xe điện bởi một số hạn chế như: Quãng đường di chuyển thấp, pin chai nhanh, ít trạm sạc. Tuy nhiên hiện nay nhiều xe điện được sản xuất cải tiến đề đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng có thể chạy 100 – 200 km/lần sạc. Hệ thống đổi pin và trạm sạc ngày càng phổ biến, lắp đặt nhiều và đồng bộ hơn. Các hãng xe cũng đã “ chơi ván cược lớn” đầu tư mạnh vào công nghệ pin lithium sạc nhanh với hệ sinh thái trạm đổi pin ổn định và phủ rộng.

Theo thông tin được biết, nguồn điện tại Việt Nam trong thời gian tới sẽ ngày càng nhiều lên khi có thêm năng lượng từ điện gió, điện mặt trời trong khi xăng, dầu là nhiên liệu hoá thạch sẽ ngày càng khan hiếm dần. Nếu chấp nhận thay đổi thói quen, sử dụng các loại xe bớt phụ thuộc vào nhiên liệu hoá thạch, người dùng sẽ không cần phải quá lo lắng về việc giá xăng, dầu tăng như hiện nay.