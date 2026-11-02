Giải đua xe ô tô địa hình PVOIL VOC 2026 chính thức có chủ nhân

Trong năm đầu tiên gia nhập hệ thống Giải vô địch quốc gia, Giải Đua xe ô tô địa hình Việt Nam PVOIL VOC 2026 cho thấy sự mở rộng đáng kể về quy mô với 24 đường thi với diện tích lên tới 250 ha. Cùng với đó, hơn 1.000 bài thi đã được thực hiện trong 3 ngày, thu hút hơn 20 triệu lượt khán giả theo dõi qua nền tảng trực tiếp lẫn trực tuyến.

BTC trao giải cho các đội chiến thắng tại Giải Đua xe ô tô địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2026

Bên cạnh sự cạnh tranh khốc liệt, mùa giải năm nay còn chứng kiến một kỷ lục đặc biệt tại hạng Bán tải Cơ bản. Tay đua Nguyễn Đình Hiếu (đội TTC Dobinsons Wolver) đã trở thành vận động viên đầu tiên 4 lần liên tiếp vô địch giải đấu. Đặc biệt hơn, anh cùng anh trai Nguyễn Đình Trung cũng là cặp anh em ruột đầu tiên cùng nhau lên ngôi vương trong lịch sử 19 năm giải đua xe này.

Ở các hạng mục khác, PVOIL VOC 2026 cũng đón chào những nhà vô địch hoàn toàn mới. Tại hạng Nâng cao, đội NINH VIỆT - TPHCM (gồm tay đua Ninh Quang Việt và Đặng Văn Thế) đã về nhất, hạng SUV Cơ bản gọi tên đội TORO TEAM - TÔM GIỐNG với hai vận động viên Võ Duy Mỹ và Nguyễn Trọng Huy.

Riêng ở hạng Chuyên nghiệp (Mở rộng) cao nhất, đội 134 - NÔNG DÂN SÀI THÀNH (Trần Đinh Vũ Huy, Nguyễn Thế Sinh) đã có lần thứ hai đăng quang vô địch.

Theo công bố trước đây, tổng giá trị giải thưởng tiền mặt của PVOIL VOC 2026 lên tới 526 triệu đồng. Trong đó, một số giải phụ gồm giải thưởng Cống hiến được trao cho đội 416 - Bang phía Tây, trong khi đội 214 - CLB Isuzu Trooper Việt Nam giành giải Ấn tượng.

Ngoài ra, thương hiệu Ford cũng trao các phần thưởng phụ bằng tiền mặt và voucher với tổng trị giá 30 triệu đồng cho hai đội thi đấu bằng xe Ford đạt kết quả cao nhất là đội 115 - Gió Lào và 125 - SM Racing Team.

Sau khi kết thúc thành công năm nay với quy mô số lượng và chất lượng được nâng cấp, PVOIL VOC 2026 đã dần trở thành sự kiện thể thao giàu tính trải nghiệm, thu hút đông đảo người hâm mộ, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội. Đồng thời, từ đó Ban tổ chức giải cũng hướng tới hoạt động kỷ niệm 20 năm hình thành giải đấu vào năm tới.