English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giải đua xe ô tô địa hình PVOIL VOC 2026 chính thức có chủ nhân

Thứ Hai, 18:31, 02/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi và quyết liệt, Giải Đua xe ô tô địa hình Việt Nam PVOIL VOC 2026 (PVOIL VOC 2026) chính thức bế mạc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội) và xác định được các đội vô địch theo từng phân hạng.

Trong năm đầu tiên gia nhập hệ thống Giải vô địch quốc gia, Giải Đua xe ô tô địa hình Việt Nam PVOIL VOC 2026 cho thấy sự mở rộng đáng kể về quy mô với 24 đường thi với diện tích lên tới 250 ha. Cùng với đó, hơn 1.000 bài thi đã được thực hiện trong 3 ngày, thu hút hơn 20 triệu lượt khán giả theo dõi qua nền tảng trực tiếp lẫn trực tuyến.

giai dua xe o to dia hinh pvoil voc 2026 chinh thuc co chu nhan hinh anh 1
BTC trao giải cho các đội chiến thắng tại Giải Đua xe ô tô địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2026

Bên cạnh sự cạnh tranh khốc liệt, mùa giải năm nay còn chứng kiến một kỷ lục đặc biệt tại hạng Bán tải Cơ bản. Tay đua Nguyễn Đình Hiếu (đội TTC Dobinsons Wolver) đã trở thành vận động viên đầu tiên 4 lần liên tiếp vô địch giải đấu. Đặc biệt hơn, anh cùng anh trai Nguyễn Đình Trung cũng là cặp anh em ruột đầu tiên cùng nhau lên ngôi vương trong lịch sử 19 năm giải đua xe này.

giai dua xe o to dia hinh pvoil voc 2026 chinh thuc co chu nhan hinh anh 2

Ở các hạng mục khác, PVOIL VOC 2026 cũng đón chào những nhà vô địch hoàn toàn mới. Tại hạng Nâng cao, đội NINH VIỆT - TPHCM (gồm tay đua Ninh Quang Việt và Đặng Văn Thế) đã về nhất, hạng SUV Cơ bản gọi tên đội TORO TEAM - TÔM GIỐNG với hai vận động viên Võ Duy Mỹ và Nguyễn Trọng Huy.

giai dua xe o to dia hinh pvoil voc 2026 chinh thuc co chu nhan hinh anh 3

Riêng ở hạng Chuyên nghiệp (Mở rộng) cao nhất, đội 134 - NÔNG DÂN SÀI THÀNH (Trần Đinh Vũ Huy, Nguyễn Thế Sinh) đã có lần thứ hai đăng quang vô địch.

giai dua xe o to dia hinh pvoil voc 2026 chinh thuc co chu nhan hinh anh 4

Theo công bố trước đây, tổng giá trị giải thưởng tiền mặt của PVOIL VOC 2026 lên tới 526 triệu đồng. Trong đó, một số giải phụ gồm giải thưởng Cống hiến được trao cho đội 416 - Bang phía Tây, trong khi đội 214 - CLB Isuzu Trooper Việt Nam giành giải Ấn tượng. 

giai dua xe o to dia hinh pvoil voc 2026 chinh thuc co chu nhan hinh anh 5

Ngoài ra, thương hiệu Ford cũng trao các phần thưởng phụ bằng tiền mặt và voucher với tổng trị giá 30 triệu đồng cho hai đội thi đấu bằng xe Ford đạt kết quả cao nhất là đội 115 - Gió Lào và 125 - SM Racing Team.

giai dua xe o to dia hinh pvoil voc 2026 chinh thuc co chu nhan hinh anh 6

Sau khi kết thúc thành công năm nay với quy mô số lượng và chất lượng được nâng cấp, PVOIL VOC 2026 đã dần trở thành sự kiện thể thao giàu tính trải nghiệm, thu hút đông đảo người hâm mộ, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội. Đồng thời, từ đó Ban tổ chức giải cũng hướng tới hoạt động kỷ niệm 20 năm hình thành giải đấu vào năm tới.

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giải đua xe ô tô địa hình PVOIL VOC 2026 chính thức khai mạc
Giải đua xe ô tô địa hình PVOIL VOC 2026 chính thức khai mạc

VOV.VN - Giải đua xe ô tô địa hình PVOIL VOC 2026 đã khai mạc chính thức vào sáng 31/10 với sự tham gia của 88 đội đua, cùng nhiều hoạt động bên lề dành cho người xem.

Giải đua xe ô tô địa hình PVOIL VOC 2026 chính thức khai mạc

Giải đua xe ô tô địa hình PVOIL VOC 2026 chính thức khai mạc

VOV.VN - Giải đua xe ô tô địa hình PVOIL VOC 2026 đã khai mạc chính thức vào sáng 31/10 với sự tham gia của 88 đội đua, cùng nhiều hoạt động bên lề dành cho người xem.

Toyota giới thiệu quy trình phát triển xe khép kín tại Shimoyama
Toyota giới thiệu quy trình phát triển xe khép kín tại Shimoyama

VOV.VN - Thông qua quy trình phát triển xe khép kín tại Trung tâm kỹ thuật Toyota Shimoyama, tập đoàn Toyota hứa hẹn sẽ nỗ lực tạo ra những chiếc xe tốt hơn.

Toyota giới thiệu quy trình phát triển xe khép kín tại Shimoyama

Toyota giới thiệu quy trình phát triển xe khép kín tại Shimoyama

VOV.VN - Thông qua quy trình phát triển xe khép kín tại Trung tâm kỹ thuật Toyota Shimoyama, tập đoàn Toyota hứa hẹn sẽ nỗ lực tạo ra những chiếc xe tốt hơn.

Loạt ô tô điện tầm giá 200 triệu đồng tại Việt Nam
Loạt ô tô điện tầm giá 200 triệu đồng tại Việt Nam

VOV.VN - Chỉ từ 188 triệu đồng, người tiêu dùng Việt Nam đã có thể sở hữu một chiếc ô tô điện mới với 4 chỗ ngồi, trang bị tiện nghi cơ bản như: VinFast VF 2/ Minio Green, Wuling Macaron hay Bestune Xiaoma...

Loạt ô tô điện tầm giá 200 triệu đồng tại Việt Nam

Loạt ô tô điện tầm giá 200 triệu đồng tại Việt Nam

VOV.VN - Chỉ từ 188 triệu đồng, người tiêu dùng Việt Nam đã có thể sở hữu một chiếc ô tô điện mới với 4 chỗ ngồi, trang bị tiện nghi cơ bản như: VinFast VF 2/ Minio Green, Wuling Macaron hay Bestune Xiaoma...

Bán xe máy cũ, chủ xe có thể bị phạt tới 12 triệu đồng nếu bỏ qua một số thủ tục
Bán xe máy cũ, chủ xe có thể bị phạt tới 12 triệu đồng nếu bỏ qua một số thủ tục

VOV.VN - Xe máy cũ hư hỏng, không còn sử dụng hoặc đã bán cho cơ sở thu mua phế liệu vẫn phải làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số. Chủ xe không thực hiện đúng quy định có thể bị phạt tiền triệu.

Bán xe máy cũ, chủ xe có thể bị phạt tới 12 triệu đồng nếu bỏ qua một số thủ tục

Bán xe máy cũ, chủ xe có thể bị phạt tới 12 triệu đồng nếu bỏ qua một số thủ tục

VOV.VN - Xe máy cũ hư hỏng, không còn sử dụng hoặc đã bán cho cơ sở thu mua phế liệu vẫn phải làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số. Chủ xe không thực hiện đúng quy định có thể bị phạt tiền triệu.

Mazda CX-5 thế hệ mới lộ diện tại Việt Nam, chờ ngày ra mắt
Mazda CX-5 thế hệ mới lộ diện tại Việt Nam, chờ ngày ra mắt

VOV.VN - Trong khi Mazda CX-5 thế hệ mới đã xuất hiện trên website chính thức của hãng tại Việt Nam, phiên bản hiện hành vẫn duy trì sức hút nhờ chính sách giảm giá mạnh. Sau 9 tháng năm 2026, mẫu SUV Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu nhóm Crossover cỡ C với gần 12.000 xe bán ra.

Mazda CX-5 thế hệ mới lộ diện tại Việt Nam, chờ ngày ra mắt

Mazda CX-5 thế hệ mới lộ diện tại Việt Nam, chờ ngày ra mắt

VOV.VN - Trong khi Mazda CX-5 thế hệ mới đã xuất hiện trên website chính thức của hãng tại Việt Nam, phiên bản hiện hành vẫn duy trì sức hút nhờ chính sách giảm giá mạnh. Sau 9 tháng năm 2026, mẫu SUV Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu nhóm Crossover cỡ C với gần 12.000 xe bán ra.

 
THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn