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Giải mã ý nghĩa tên gọi các dòng xe Lexus

Thứ Ba, 06:00, 27/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhiều người, kể cả chủ sở hữu, vẫn chưa biết ý nghĩa thực sự đằng sau ký hiệu chữ RX, NX, UX trên xe Lexus. Mỗi tên gọi đều có ý nghĩa riêng, một số nghe hay hơn những tên khác.

Không ít người yêu xe, thậm chí cả chủ nhân của những chiếc Lexus, vẫn mơ hồ về ý nghĩa tên gọi của dòng xe Lexus. Chẳng hạn như dòng xe RX - mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu của thương hiệu Nhật Bản và sẽ được nâng cấp vào năm 2028. 

Mẫu RX được định vị trong phân khúc SUV cỡ trung và giới thiệu lần đầu vào năm 1998 và sau đó được nâng cấp vào các năm 2004, 2010, 2016 và 2023. Theo Lexus, tên gọi RX chính thức là viết tắt của "Radiant Crossover". Sở dĩ mẫu xe này ra mắt vào thời điểm chuẩn bị bước sang thiên niên kỷ mới nên hãng đã chọn từ “Radiant” để thể hiện cho "tương lai tươi sáng" và giữ nguyên tên gọi này cho đến ngày nay. Chữ X viết tắt từ “Crossover” có ý nghĩa khá dễ hiểu, thể hiện vị trí của mẫu xe trên thị trường, đó là nằm giữa sedan hạng sang và những mẫu xe chuyên off-road thực thụ.

giai ma y nghia ten goi cac dong xe lexus hinh anh 1
Không ít người yêu xe, thậm chí cả chủ nhân của những chiếc Lexus, vẫn mơ hồ về ý nghĩa tên gọi của dòng xe  RX.

Cũng như các thương hiệu xe hạng sang khác, ba chữ số theo sau tên gọi của xe là gợi ý về sực mạnh động cơ dưới nắp ca-pô. Tuy nhiên, ở thế hệ RX được tinh chỉnh tại đường đua Nürburgring hiện nay, những con số này không liên quan trực tiếp đến dung tích động cơ.

Ví dụ, mẫu RX 300 trước đây sử dụng động cơ V6 3.0 lít, thì RX 350 hiện tại lại được trang bị động cơ bốn xi-lanh tăng áp 2.5 lít. Bên cạnh đó, mẫu RX 350 sử dụng động cơ đốt trong, còn có phiên bản Hybrid RX 350h và phiên bản Plug-in Hybrid RX 450h+, cả hai đều sử dụng hệ thống truyền động điện hóa bốn xi-lanh 2.5 lít. 

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Cũng như các thương hiệu xe hạng sang khác, ba chữ số theo sau tên gọi của xe là gợi ý về sực mạnh động cơ dưới nắp ca-pô.

Đối với phiên bản đầu bảng RX 500h F Sport Performance, tên gọi của nó có thể gợi nhớ đến động cơ V8 5.0 lít đã ngừng sản xuất của Lexus, nhưng thực tế nó sử dụng động cơ Hybrid tăng áp 2.4 lít với công suất kết hợp 366 mã lực.

giai ma y nghia ten goi cac dong xe lexus hinh anh 3
Ở thế hệ RX được tinh chỉnh tại đường đua Nürburgring hiện nay, những con số này không liên quan trực tiếp đến dung tích động cơ.

Và những hình ảnh chụp trộm gần đây cho thấy Lexus đang phát triển phiên bản GR của RX. Phiên bản này có thể sẽ mang logo Morizo ​​RR với sự hợp tác của Gazoo Racing. Bên cạnh việc sở hữu kiểu dáng thấp hơn và rộng hơn, mẫu SUV hiệu suất cao sắp ra mắt được đồn đoán sẽ sản sinh công suất lên tới 600 mã lực từ hệ thống Hybrid bao gồm động cơ 2.0 lít mới và hai động cơ điện.

Ý nghĩa những mẫu xe khác của Lexus thì như nào?

Tên gọi "Radiant Crossover" là một phần của hệ thống đặt tên đồng nhất trên toàn bộ danh mục sản phẩm của Lexus. Mỗi tên gọi đều có ý nghĩa riêng, một số nghe hay hơn những tên khác.

Mẫu xe LBX, không được bán tại Mỹ, là viết tắt của "Lexus Breakthrough Crossover". Tiếp theo, UX là viết tắt của "Urban Crossover", NX là "Nimble Crossover" và TX là "Touring Crossover". Mẫu xe điện hoàn toàn RZ tương tự như RX, vì nó là viết tắt của "Radiant Zero", nhấn mạnh việc đây là xe không phát thải. 

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Còn đối với những mẫu xe có kết cấu khung gầm rời và thiên về khả năng vận hành trên địa hình khó như: GX viết tắt của "Grand Crossover" và phiên bản cao cấp nhất LX viết tắt của "Luxury Crossover". Lexus áp dụng cùng logic này cho dòng xe sedan của mình, bao gồm IS (Intelligent Sport), ES (Executive Sedan) và LS (Luxury Sedan).

Ở phân khúc cao cấp nhất, mọi người cũng tìm thấy LC (Luxury Coupe) – mẫu xe grand tourer – và LM (Luxury Mover) – mẫu xe minivan. Cuối cùng, các phiên bản F và F Sport lấy cảm hứng từ đường đua Fuji Speedway ở Nhật Bản, nơi các tay lái bậc thầy của Lexus tinh chỉnh khả năng vận hành của từng mẫu xe.

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Thông số kỹ thuật Lexus ES50e sắp ra mắt tại Việt Nam

VOV.VN - Lexus ES thế hệ mới chuẩn bị ra mắt thị trường Việt Nam, trong đó phiên bản thuần điện ES 500e đã rò rỉ các thông số kỹ thuật đầu tiên tại Việt Nam trong dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Đây là bước đi chiến lược của hãng khi chuyển dịch dòng sedan biểu tượng này sang cấu hình thuần điện hóa.

Bảo Linh/VOV.VN
Theo Carscoops
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