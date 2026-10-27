Giảm giá hàng trăm triệu đồng: Cơ hội mua ô tô hay bài toán đẩy hàng tồn kho?

Subaru nhiều tháng nay vẫn dẫn đầu cuộc đua giảm giá xe, Hyundai Santa Fe ưu đãi tới 220 triệu đồng

Trong số các thương hiệu triển khai chương trình ưu đãi tháng 10/2026, Subaru vẫn luôn gây chú ý với mức giảm lên tới 329 triệu đồng dành cho mẫu SUV đô thị Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid sản xuất năm 2024.

Với giá niêm yết 1,268 tỷ đồng, mức giảm này đưa giá bán của Crosstrek Hybrid đời 2024 xuống còn 939 triệu đồng. Đây là một trong những mức giảm trực tiếp lớn nhất được công bố trên thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 10.

Subaru Crosstrek Hybrid đời 2024 được công bố mức giảm 329 triệu đồng trong tháng 10/2026.

Subaru vẫn luôn gây chú ý với mức giảm lên tới 329 triệu đồng dành cho mẫu SUV đô thị Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid sản xuất năm 2024.

Không riêng phiên bản Hybrid, Crosstrek 2.0 i-S EyeSight đời 2024 cũng giảm 289 triệu đồng, từ 1,098 tỷ xuống còn 809 triệu đồng. Trong khi đó, các phiên bản sản xuất năm 2025 có mức giảm “bớt ưu ái” hơn, lần lượt 209 triệu đồng đối với bản động cơ xăng và 269 triệu đồng đối với bản Hybrid.

Mẫu wagon gầm cao Subaru Outback 2.5i-T EyeSight đời 2025 được giảm 144 triệu đồng, đưa giá bán thực tế từ 1,769 tỷ xuống còn 1,625 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý là các mẫu xe được giảm sâu chủ yếu là VIN 2024 và 2025.

Với Hyundai, Santa Fe tiếp tục là mẫu xe có giá trị khuyến mại lớn nhất của thương hiệu Hàn Quốc trong tháng 10, lên tới 220 triệu đồng. Đây cũng là một trong những mức ưu đãi đáng chú ý ở phân khúc SUV cỡ D.

Hyundai Santa Fe có mức ưu đãi cao nhất, lên tới 220 triệu đồng.

Sau Subaru, Hyundai Santa Fe có mức ưu đãi tối đa 220 triệu đồng, tùy phiên bản và điều kiện áp dụng. Stargazer nhận mức ưu đãi tối đa 117 triệu đồng, Accent 89 triệu đồng, Tucson 79 triệu đồng và Grand i10 50 triệu đồng. Các mẫu Palisade và Venue lần lượt có ưu đãi tối đa 68 triệu đồng và 28 triệu đồng.

Riêng Creta, Hyundai Thành Công áp dụng mức ưu đãi từ 79 triệu và tối đa lên tới 84 triệu đồng, Mức ưu đãi trên là giá trị tối đa cộng dồn ưu đãi theo chương trình, nhưng không đồng nghĩa với việc mọi phiên bản đều được giảm trực tiếp số tiền tương ứng.

Xe Nhật, Mỹ cạnh tranh bằng hỗ trợ lệ phí trước bạ

Không tập trung vào những khoản giảm trực tiếp hàng trăm triệu đồng, Honda, Toyota và Ford lựa chọn chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ, tặng bảo hiểm hoặc kết hợp ưu đãi tài chính nhằm giảm chi phí ban đầu cho khách hàng.

Với Honda, chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ được áp dụng từ ngày 01-31/10 đối với BR-V phiên bản G và L. Phiên bản BR-V L còn được tặng một năm bảo hiểm thương hiệu Honda.

Ở dòng SUV đô thị HR-V, bản e:HEV RS được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, trong khi hai phiên bản G và L nhận ưu đãi tiền mặt 50 triệu đồng cùng một năm bảo hiểm.

Theo công bố chính thức của Honda Việt Nam, tổng giá trị khuyến mại tương đương 84 triệu đồng với BR-V L, 63 triệu đồng với BR-V G, 42 triệu đồng với HR-V e:HEV RS và 58–59 triệu đồng với HR-V G, L.

Mẫu ô tô Honda HR-V e:HEV RS được hỗ trợ 50% phí trước bạ trong tháng 10

Khách hàng vay mua BR-V G, BR-V L hoặc HR-V G qua VPBank còn có chương trình lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu, đi kèm điều kiện áp dụng cụ thể.

Ở nhóm xe Mỹ, Ford áp dụng chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ cho nhiều mẫu xe chủ lực. Territory Trend có giá niêm yết 739 triệu đồng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, trong khi các phiên bản Titanium, Titanium X và Platinum có mức ưu đãi lần lượt 58 triệu, 57 triệu và 57 triệu đồng.

Ford Ranger Wildtrak 3.0L 4x4 được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Everest Platinum 2.0L 4x4 được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, còn các phiên bản Everest Active, Sport và Platinum dẫn động một cầu nhận ưu đãi trực tiếp từ 30–35 triệu đồng.

Đối với xe điện Mustang Mach-E, Ford triển khai gói quà tặng liên quan đến thiết bị sạc tại nhà, bộ sạc cầm tay và quyền lợi sạc công cộng trong 5 năm, thay vì công bố giảm trực tiếp giá xe.

Toyota cũng mở rộng ưu đãi sang nhiều dòng xe, từ sedan Vios, MPV Veloz Cross, Avanza Premio đến các mẫu SUV Yaris Cross, Corolla Cross và Innova Cross.

Trong tháng 10/2026, Toyota Veloz Cross CVT TOP có tổng giá trị ưu đãi là 75 triệu đồng

Đáng chú ý, Veloz Cross CVT TOP có tổng giá trị ưu đãi là 75 triệu đồng, Yaris Cross Hybrid 74 triệu đồng, Avanza Premio CVT 70 triệu đồng và Innova Cross Hybrid 60 triệu đồng. Toyota Vios được hưởng chính sách giảm giá từ 46–54 triệu đồng, tùy phiên bản.

Việc các hãng ưu đãi cho cả xe xăng lẫn Hybrid cho thấy chương trình kích cầu không chỉ tập trung vào những mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống.

Mitsubishi, Mazda và MG đồng loạt ưu đãi hàng chục triệu đồng

Trong tháng 10/2026, Mitsubishi Motors Việt Nam tiếp tục duy trì chính sách khuyến mại trên phần lớn danh mục sản phẩm, gồm SUV, MPV, sedan và xe bán tải.

Đáng chú ý, Mitsubishi Xpander AT VIN 2026 cũng được hưởng tổng ưu đãi khoảng 95 triệu đồng. Trong đó, khoảng 59 triệu đồng là khoản hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ và khoảng 36 triệu đồng là phiếu quà tặng nhiên liệu. Các phiên bản Xpander MT, AT Premium và Xpander Cross có tổng giá trị khuyến mại từ 67–90 triệu đồng.

Với mẫu SUV 7 chỗ Destinator, phiên bản Premium 2026 có giá niêm yết 780 triệu đồng, được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, quy đổi ra tiền mặt khoảng 78 triệu. Trong khi đó, phiên bản Ultimate giá niêm yết 855 triệu đồng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 43 triệu, kềm theo đó là khuyến mại phiếu nhiên liệu trị giá khoảng 25 triệu đồng.

Mẫu SUV 7 chỗ Destinator, phiên bản Premium 2026 có giá niêm yết 780 triệu đồng, được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ

Đối với dòng SUV đô thị Xforce, các phiên bản GLX, Luxury và Ultimate có tổng ưu đãi từ 60–72 triệu đồng. Mitsubishi Attrage nhận ưu đãi tối đa 48,5 triệu đồng, còn mẫu xe bán tải Triton có các gói hỗ trợ từ 46–58 triệu đồng.

Trong đó tổng giá trị ưu đãi của Mitsubishi bao gồm cả chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ và chương trình quà tặng phiếu nhiên liệu, không phải là mức giảm giá trực tiếp được trừ vào giá bán.

Trong khi đó, Mazda tiếp tục áp dụng chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ đối với nhiều mẫu xe. Mazda CX-5 và Mazda2 sedan được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, CX-8 hỗ trợ 50%, còn CX-3 và CX-30 có mức ưu đãi 50 triệu đồng theo thông tin tổng hợp trong tháng 10.

Ở nhóm xe mang thương hiệu MG, mức ưu đãi dao động từ 57 triệu đến 110 triệu đồng, tập trung vào các mẫu xe sản xuất năm 2025. MG G50 phiên bản AT LUX có tổng giá trị ưu đãi cao nhất, 110 triệu đồng. Các mẫu MG ZS và HS được ưu đãi từ 82–96 triệu đồng, tùy phiên bản.

Ô tô Trung Quốc đẩy mạnh ưu đãi nhiên liệu và lãi suất

Không chỉ các thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ, nhiều hãng xe Trung Quốc cũng tham gia cuộc đua kích cầu bằng những chương trình hỗ trợ chi phí sử dụng dài hạn.

BYD áp dụng ưu đãi cho nhiều dòng xe như Seal 5, Dolphin, Sealion 6, Sealion 8, Han EV, M6, M9 và Atto 2. Trong đó, BYD Seal 5 Premium VIN 2025 có tổng giá trị ưu đãi 96 triệu đồng, cao hơn mức 46 triệu đồng đối với xe sản xuất năm 2026.

BYD Sealion 6 Premium có ưu đãi 88,7 triệu đồng; Dolphin được hưởng tổng giá trị 55,8 triệu đồng. Mẫu sedan điện Han EV có mức ưu đãi từ 47,6–85,5 triệu đồng tùy năm sản xuất, trong khi Sealion 8 nhận ưu đãi từ 49,8–88,7 triệu đồng.

BYD Sealion 6 Premium có ưu đãi 88,7 triệu đồng

Với Omoda & Jaecoo, chính sách bán hàng lại tập trung vào việc hỗ trợ chi phí nhiên liệu, điện năng và lãi suất vay mua xe.

Jaecoo J5 SHS-H và Omoda C5 SHS-H cùng có giá niêm yết 669 triệu đồng, được hãng áp dụng chương trình hỗ trợ chi phí nhiên liệu lần lượt trong 4 năm và 7 năm, kết hợp ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu.

Ở phân khúc cao hơn, Jaecoo J7 SHS-P Flagship, giá niêm yết 969 triệu đồng, có gói hỗ trợ nhiên liệu trong 7 năm, ưu đãi lãi suất và quà tặng thiết bị.

Xe châu Âu và Suzuki tăng ưu đãi để thu hút khách hàng

Skoda Việt Nam áp dụng chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho Kushaq và Slavia, kết hợp một số quyền lợi về bảo dưỡng, bảo hiểm và gia hạn bảo hành.

Theo chương trình ưu đãi được áp dụng trong tháng 10, giá khởi điểm được công bố của Slavia từ 465 triệu đồng, trong khi Kushaq từ 539 triệu đồng. Các quyền lợi bổ sung có thể khác nhau theo phiên bản và số lượng xe còn tại đại lý.

Suzuki cũng triển khai ưu đãi cho Fronx, XL7 và Jimny. Trong đó, một số phiên bản Fronx sản xuất năm 2025 được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ kèm gói bảo dưỡng nhiều năm. Suzuki XL7 đời 2026 có chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, bảo dưỡng và bảo hiểm vật chất; trong khi Jimny đời 2024 cũng được áp dụng hỗ trợ trước bạ và bảo dưỡng.

Giảm giá hàng trăm triệu đồng: Cơ hội mua xe hay bài toán giải quyết hàng tồn kho?

Bảng tổng ưu đãi của một số mẫu ô tô trong tháng 10/2026

Nhìn vào các chương trình khuyến mại tháng 10/2026 có thể thấy cuộc cạnh tranh trên thị trường ô tô không còn đơn thuần nằm ở mức giá niêm yết.

Các hãng đang triển khai nhiều hình thức kích cầu khác nhau, từ giảm trực tiếp giá bán, hỗ trợ lệ phí trước bạ đến tặng bảo hiểm, phiếu quà tặng nhiên liệu, thiết bị sạc hoặc hỗ trợ lãi suất vay mua xe.

Đáng chú ý, một số mẫu xe có mức giảm sâu nhất lại thuộc năm sản xuất cũ từ 2024 và chính sách này cũng được áp dụng từ nhiều tháng nay. Với người mua, mức chênh lệch hàng trăm triệu đồng có thể là cơ hội tiết kiệm đáng kể, nhưng cũng đặt ra yêu cầu đánh giá kỹ đời xe và khả năng thanh khoản lại trong tương lai.

Ở chiều ngược lại, nhiều dòng xe phổ thông có mức ưu đãi thấp hơn nhưng thuộc năm sản xuất 2026, phù hợp với những khách hàng ưu tiên xe mới và giảm thiểu rủi ro tồn kho dài ngày.

Bước vào những tháng cuối năm, việc hàng loạt thương hiệu đồng loạt tăng ưu đãi cho thấy sức ép cạnh tranh về giá tiếp tục hiện hữu. Tuy nhiên, chưa đủ cơ sở để khẳng định các chương trình giảm giá này hoàn toàn xuất phát từ sức mua suy yếu, bởi còn có thể liên quan đến kế hoạch bán hàng, điều chỉnh danh mục sản phẩm và giải phóng xe tồn kho.