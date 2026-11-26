Hãng sản xuất mô tô danh tiếng MV Agusta đang được rao bán, với lời mời chào mua vượt quá 28 triệu Euro (khoảng hơn 795 tỷ đồng) trước ngày 21/12/2026. Việc rao bán này diễn ra sau lời đề nghị ban đầu từ công ty đầu tư Mỹ Sports Bank Capital Partners vào ngày 16/11.

4 ngày sau, MV Agusta công bố quy trình đấu thầu cạnh tranh, khi nhà sản xuất Italia này tiếp tục quá trình tái cấu trúc tài chính. Thỏa thuận được đề xuất bao gồm toàn bộ mảng kinh doanh xe máy, bao gồm nhà máy Varese, thiết bị sản xuất, hàng tồn kho, sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu và các hợp đồng hiện có.

Bên trúng thầu ban đầu sẽ thuê doanh nghiệp với giá 70.000 Euro (khoảng gần 2 tỷ đồng) mỗi tháng, dự kiến ​​thỏa thuận sẽ bắt đầu vào ngày 26/2/2027, tùy thuộc vào sự chấp thuận của tòa án. Việc mua lại phải hoàn tất trước ngày 1/7/2027.

MV Agusta là hãng mô tô danh tiếng của Ý, bắt nguồn từ công ty hàng không do Bá tước Giovanni Agusta thành lập năm 1907 và bước vào mảng xe máy từ năm 1945. Hãng nổi tiếng toàn cầu nhờ thiết kế đậm chất nghệ thuật Ý và thành tích thống trị đường đua Grand Prix.

Đề nghị ban đầu bao gồm 15,356 triệu Euro trả trước và khoản thanh toán có điều kiện bổ sung là 12,644 triệu Euro. Các nhà thầu phải nộp đề nghị không thể hủy bỏ trước 23h59 giờ Trung Âu ngày 21/12, với khoản tiền đặt cọc bảo đảm tối thiểu là 1,5356 triệu Euro.

Giá thầu cao nhất không tự động thắng thầu. MV Agusta cũng sẽ đánh giá năng lực tài chính của các nhà thầu, khả năng khởi động lại sản xuất, cam kết với nhân viên hiện tại và kế hoạch phát triển thương hiệu. MV Agusta đã trở lại sở hữu độc lập vào năm 2025 sau khi KTM bán lại 50,1% cổ phần kiểm soát cho gia đình Sardarov, do những khó khăn tài chính của chính KTM.

Hãng trải qua nhiều lần chuyển giao sở hữu qua các giai đoạn (như Cagiva mua lại năm 1992 và ComSar Invest của Timur Sardarov nắm toàn quyền từ năm 2019) trước khi tiếp tục phát triển các dòng xe hiệu năng cao thế hệ mới. [1]

Quá trình bán lại diễn ra sau đề xuất mua lại của công ty đầu tư Patritalia của Italia, công ty này tuyên bố đã ký một thỏa thuận sơ bộ vào ngày 28/9/2026. Người sáng lập Patritalia, Manuel Ros cho biết, công ty đã đề xuất đầu tư 215 triệu Euro để mua lại và hồi sinh MV Agusta.

Tuy nhiên, thương vụ được cho là đã bị đình trệ sau những lo ngại về các khoản nợ của nhà sản xuất, mà theo ông Ros, đã tăng từ 35 triệu Euro ban đầu lên hơn 130 triệu Euro. Patritalia chưa xác nhận liệu họ có nộp hồ sơ dự thầu mới hay không.

MV Agusta gặt hái hàng loạt chiến thắng tại giải đua Grand Prix với các tay đua huyền thoại như Giacomo Agostini, Mike Hailwood, Carlo Ubbiali hay Leslie Graham. [1, 2]

Việc MV Agusta tìm kiếm chủ sở hữu mới diễn ra sau khi thỏa thuận hợp tác với nhà sản xuất Trung Quốc CFMoto đổ vỡ, được cho là liên quan đến việc mua lại 49% cổ phần. Hãng xe Italia đã bước vào quy trình giải quyết khủng hoảng tài chính thông qua đàm phán vào ngày 5/8/2026 và hoạt động sản xuất tại nhà máy Varese được cho là đã bị tạm ngừng.

MV Agusta có lịch sử tài chính gặp nhiều khó khăn, bao gồm cả việc từng thuộc sở hữu của Proton (Malaysia) trước khi được bán với giá 1 Euro. Theo thông tin mới nhất, MV Agusta được đại diện tại Malaysia bởi AFY Mobility .