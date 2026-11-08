English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hệ thống treo 4 liên kết có gì vượt trội so với nhíp lá truyền thống trên ô tô?

Chủ Nhật, 07:00, 08/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hệ thống treo 4 liên kết mang lại khả năng vận hành êm ái, tăng độ bám đường và cải thiện khả năng vượt địa hình so với nhíp lá truyền thống. Tuy nhiên, chi phí nâng cấp và độ phức tạp trong quá trình lắp đặt là những yếu tố người dùng cần cân nhắc.

Hệ thống treo đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định độ êm ái, khả năng kiểm soát và tính ổn định của ô tô. Trong đó, hệ thống treo 4 liên kết và nhíp lá là hai cấu hình được sử dụng trên nhiều dòng xe, đặc biệt là xe bán tải và SUV có kết cấu khung gầm rời.

Mỗi loại đều có những ưu điểm riêng, tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Nếu nhíp lá nổi bật nhờ kết cấu đơn giản, độ bền cao và khả năng chịu tải tốt, hệ thống treo 4 liên kết lại được đánh giá cao về sự linh hoạt, khả năng kiểm soát bánh xe và độ êm ái khi vận hành.

he thong treo 4 lien ket co gi vuot troi so voi nhip la truyen thong tren o to hinh anh 1
Hệ thống treo đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định độ êm ái, khả năng kiểm soát và tính ổn định của ô tô.

Nhíp lá: Đơn giản, bền bỉ và chịu tải tốt

Nhíp lá là một trong những dạng hệ thống treo lâu đời nhất, xuất hiện từ thời xe ngựa kéo và vẫn được sử dụng trên nhiều mẫu xe hiện đại. Cấu tạo cơ bản gồm nhiều lá thép dài, mỏng được xếp chồng lên nhau, liên kết với khung xe ở hai đầu và với cầu xe tại vị trí trung tâm.

he thong treo 4 lien ket co gi vuot troi so voi nhip la truyen thong tren o to hinh anh 2

Khi bánh xe đi qua ổ gà hoặc những đoạn đường gồ ghề, các lá thép uốn cong để hấp thụ một phần lực tác động, sau đó đàn hồi trở lại vị trí ban đầu. Bộ giảm chấn thường được sử dụng kết hợp nhằm hạn chế dao động và giúp xe ổn định hơn.

Ưu điểm lớn nhất của nhíp lá là khả năng chịu tải cao, kết cấu chắc chắn và chi phí sản xuất tương đối thấp. Đây là lý do hệ thống này vẫn phổ biến trên xe bán tải, xe thương mại và một số mẫu SUV chuyên dụng.

Tuy nhiên, nhíp lá cũng có những hạn chế nhất định. Khi xe không chở hàng, hệ thống treo có thể tạo cảm giác xóc nảy, đặc biệt khi di chuyển trên đường xấu. Ma sát giữa các lá thép cũng ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ những dao động nhỏ, khiến độ êm ái không thực sự nổi bật.

Ngoài ra, kết cấu nhíp lá hạn chế mức độ chuyển động độc lập và khả năng linh hoạt của cầu xe trong một số điều kiện vận hành, đặc biệt khi xe vượt địa hình phức tạp ở tốc độ cao.

Hệ thống treo 4 liên kết cải thiện độ êm ái và khả năng bám đường

Khác với nhíp lá, hệ thống treo 4 liên kết sử dụng bốn thanh liên kết để kết nối cầu xe với khung gầm. Các thanh này có nhiệm vụ kiểm soát vị trí và chuyển động của cầu xe, trong khi lò xo cuộn đảm nhận việc nâng đỡ trọng lượng xe. Bộ giảm chấn giúp kiểm soát dao động của hệ thống treo.

he thong treo 4 lien ket co gi vuot troi so voi nhip la truyen thong tren o to hinh anh 3

Cách bố trí này cho phép tách biệt chức năng định vị cầu xe và nâng đỡ thân xe, qua đó tạo điều kiện tối ưu hóa khả năng vận hành.

Một trong những lợi ích dễ nhận thấy nhất của hệ thống treo 4 liên kết là độ êm ái. So với nhíp lá, cấu hình này có thể hấp thụ các dao động từ mặt đường hiệu quả hơn, giúp xe vận hành dễ chịu ngay cả khi không chở hàng.

Khả năng kiểm soát chuyển động của cầu xe cũng được cải thiện. Khi tăng tốc, vào cua hoặc giảm tốc, hệ thống treo 4 liên kết có thể duy trì vị trí bánh xe phù hợp hơn với mặt đường, góp phần tăng độ bám và sự ổn định trong những tình huống tải trọng thay đổi liên tục.

he thong treo 4 lien ket co gi vuot troi so voi nhip la truyen thong tren o to hinh anh 4

Đối với những mẫu xe thường xuyên di chuyển trên địa hình khó, hệ thống treo 4 liên kết còn mang lại hành trình bánh xe lớn hơn nếu được thiết kế và điều chỉnh phù hợp. Nhờ đó, bánh xe có thể duy trì tiếp xúc với mặt đất tốt hơn khi đi qua các đoạn đường nhiều đá, hố sâu hoặc bề mặt không bằng phẳng.

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào thiết kế hình học của hệ thống treo, lò xo, bộ giảm chấn và cách thiết lập tổng thể. Hệ thống 4 liên kết không mặc nhiên vượt trội trong mọi điều kiện sử dụng.

Nếu ưu tiên độ êm ái tối đa, hệ thống treo khí nén cũng là một lựa chọn đáng chú ý. Dù vậy, loại treo này có kết cấu phức tạp hơn và thường đòi hỏi chi phí bảo dưỡng cao hơn so với hệ thống treo thông thường.

he thong treo 4 lien ket co gi vuot troi so voi nhip la truyen thong tren o to hinh anh 5

Có nên nâng cấp từ nhíp lá lên hệ thống treo 4 liên kết?

Việc chuyển đổi từ nhíp lá sang hệ thống treo 4 liên kết thường được những người chơi xe địa hình quan tâm, đặc biệt khi muốn cải thiện độ linh hoạt của cầu xe, khả năng kiểm soát thân xe và sự thoải mái khi vận hành.

Dù vậy, đây không phải là nâng cấp đơn giản. Quá trình chuyển đổi có thể đòi hỏi thiết kế lại các điểm liên kết trên khung gầm, gia công giá đỡ, điều chỉnh góc đặt cầu xe và tối ưu hóa hình học hệ thống treo. Chi phí thực hiện vì thế có thể cao hơn đáng kể so với việc thay thế các bộ phận nguyên bản.

Trong khi đó, nhíp lá vẫn là lựa chọn hợp lý đối với những phương tiện thường xuyên chở hàng hoặc cần khả năng chịu tải cao. Việc bảo dưỡng cũng tương đối đơn giản, chủ yếu liên quan đến các bạc cao su, điểm liên kết và bộ giảm chấn.

Nếu hệ thống treo nguyên bản vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng, chủ xe có thể cân nhắc những phương án ít tốn kém hơn như thay bộ giảm chấn phù hợp, kiểm tra hoặc thay thế nhíp lá đã xuống cấp và nâng cấp các thanh cân bằng khi cần thiết.

he thong treo 4 lien ket co gi vuot troi so voi nhip la truyen thong tren o to hinh anh 6

Đối với xe thường xuyên vận hành trên đường công cộng, việc thay đổi kết cấu hệ thống treo cần được thực hiện bởi đơn vị có chuyên môn, đồng thời phải kiểm tra các yêu cầu pháp lý liên quan để bảo đảm an toàn và khả năng lưu hành.

Nhìn chung, hệ thống treo 4 liên kết có lợi thế về độ êm ái, khả năng kiểm soát cầu xe và tiềm năng vượt địa hình, trong khi nhíp lá tiếp tục ghi điểm nhờ độ bền, khả năng chịu tải và chi phí hợp lý. Lựa chọn phù hợp nhất phụ thuộc vào mục đích sử dụng, điều kiện vận hành và ngân sách của chủ xe.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cách xử lý đèn ô tô bị đọng hơi nước đơn giản, ai cũng có thể làm
Cách xử lý đèn ô tô bị đọng hơi nước đơn giản, ai cũng có thể làm

VOV.VN - Hiện tượng hơi nước ngưng tụ bên trong đèn ô tô có thể xuất hiện sau khi rửa xe hoặc khi thời tiết thay đổi. Dù một lớp sương mờ nhẹ thường không đáng lo, tình trạng đọng nước kéo dài có thể ảnh hưởng đến khả năng chiếu sáng và khiến chủ xe tốn hàng nghìn USD để thay thế cụm đèn.

Cách xử lý đèn ô tô bị đọng hơi nước đơn giản, ai cũng có thể làm

Cách xử lý đèn ô tô bị đọng hơi nước đơn giản, ai cũng có thể làm

VOV.VN - Hiện tượng hơi nước ngưng tụ bên trong đèn ô tô có thể xuất hiện sau khi rửa xe hoặc khi thời tiết thay đổi. Dù một lớp sương mờ nhẹ thường không đáng lo, tình trạng đọng nước kéo dài có thể ảnh hưởng đến khả năng chiếu sáng và khiến chủ xe tốn hàng nghìn USD để thay thế cụm đèn.

Loạt ô tô mới sắp ra mắt thị trường Việt Nam: SUV và xe điện chiếm ưu thế
Loạt ô tô mới sắp ra mắt thị trường Việt Nam: SUV và xe điện chiếm ưu thế

VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 11/2026 dự kiến đón thêm nhiều mẫu xe mới, đáng chú ý có Mazda CX-5 thế hệ thứ ba, Volvo ES90, EX90, Subaru Forester Hybrid cùng hai mẫu SUV sử dụng công nghệ điện mở rộng phạm vi hoạt động.

Loạt ô tô mới sắp ra mắt thị trường Việt Nam: SUV và xe điện chiếm ưu thế

Loạt ô tô mới sắp ra mắt thị trường Việt Nam: SUV và xe điện chiếm ưu thế

VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 11/2026 dự kiến đón thêm nhiều mẫu xe mới, đáng chú ý có Mazda CX-5 thế hệ thứ ba, Volvo ES90, EX90, Subaru Forester Hybrid cùng hai mẫu SUV sử dụng công nghệ điện mở rộng phạm vi hoạt động.

Toyota bán hơn 6.300 xe tại Việt Nam trong tháng 10/2026
Toyota bán hơn 6.300 xe tại Việt Nam trong tháng 10/2026

VOV.VN - Trong tháng 10/2026, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) ghi nhận doanh số đạt 6.357 xe (tính cả thương hiệu Lexus). Đáng chú ý, các dòng xe Hybrid Electric tiếp tục là điểm sáng khi tăng trưởng gấp đôi, khẳng định xu hướng tiêu dùng xanh đang được khách hàng Việt ưa chuộng.

Toyota bán hơn 6.300 xe tại Việt Nam trong tháng 10/2026

Toyota bán hơn 6.300 xe tại Việt Nam trong tháng 10/2026

VOV.VN - Trong tháng 10/2026, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) ghi nhận doanh số đạt 6.357 xe (tính cả thương hiệu Lexus). Đáng chú ý, các dòng xe Hybrid Electric tiếp tục là điểm sáng khi tăng trưởng gấp đôi, khẳng định xu hướng tiêu dùng xanh đang được khách hàng Việt ưa chuộng.

Loạt ô tô điện tầm giá 200 triệu đồng tại Việt Nam
Loạt ô tô điện tầm giá 200 triệu đồng tại Việt Nam

VOV.VN - Chỉ từ 188 triệu đồng, người tiêu dùng Việt Nam đã có thể sở hữu một chiếc ô tô điện mới với 4 chỗ ngồi, trang bị tiện nghi cơ bản như: VinFast VF 2/ Minio Green, Wuling Macaron hay Bestune Xiaoma...

Loạt ô tô điện tầm giá 200 triệu đồng tại Việt Nam

Loạt ô tô điện tầm giá 200 triệu đồng tại Việt Nam

VOV.VN - Chỉ từ 188 triệu đồng, người tiêu dùng Việt Nam đã có thể sở hữu một chiếc ô tô điện mới với 4 chỗ ngồi, trang bị tiện nghi cơ bản như: VinFast VF 2/ Minio Green, Wuling Macaron hay Bestune Xiaoma...

Mazda CX-5 thế hệ mới lộ diện tại Việt Nam, chờ ngày ra mắt
Mazda CX-5 thế hệ mới lộ diện tại Việt Nam, chờ ngày ra mắt

VOV.VN - Trong khi Mazda CX-5 thế hệ mới đã xuất hiện trên website chính thức của hãng tại Việt Nam, phiên bản hiện hành vẫn duy trì sức hút nhờ chính sách giảm giá mạnh. Sau 9 tháng năm 2026, mẫu SUV Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu nhóm Crossover cỡ C với gần 12.000 xe bán ra.

Mazda CX-5 thế hệ mới lộ diện tại Việt Nam, chờ ngày ra mắt

Mazda CX-5 thế hệ mới lộ diện tại Việt Nam, chờ ngày ra mắt

VOV.VN - Trong khi Mazda CX-5 thế hệ mới đã xuất hiện trên website chính thức của hãng tại Việt Nam, phiên bản hiện hành vẫn duy trì sức hút nhờ chính sách giảm giá mạnh. Sau 9 tháng năm 2026, mẫu SUV Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu nhóm Crossover cỡ C với gần 12.000 xe bán ra.

Giải mã ý nghĩa tên gọi các dòng xe Lexus
Giải mã ý nghĩa tên gọi các dòng xe Lexus

VOV.VN - Nhiều người, kể cả chủ sở hữu, vẫn chưa biết ý nghĩa thực sự đằng sau ký hiệu chữ RX, NX, UX trên xe Lexus. Mỗi tên gọi đều có ý nghĩa riêng, một số nghe hay hơn những tên khác.

Giải mã ý nghĩa tên gọi các dòng xe Lexus

Giải mã ý nghĩa tên gọi các dòng xe Lexus

VOV.VN - Nhiều người, kể cả chủ sở hữu, vẫn chưa biết ý nghĩa thực sự đằng sau ký hiệu chữ RX, NX, UX trên xe Lexus. Mỗi tên gọi đều có ý nghĩa riêng, một số nghe hay hơn những tên khác.

 
THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn