Hệ thống treo 4 liên kết có gì vượt trội so với nhíp lá truyền thống trên ô tô?

Hệ thống treo đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định độ êm ái, khả năng kiểm soát và tính ổn định của ô tô. Trong đó, hệ thống treo 4 liên kết và nhíp lá là hai cấu hình được sử dụng trên nhiều dòng xe, đặc biệt là xe bán tải và SUV có kết cấu khung gầm rời.

Mỗi loại đều có những ưu điểm riêng, tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Nếu nhíp lá nổi bật nhờ kết cấu đơn giản, độ bền cao và khả năng chịu tải tốt, hệ thống treo 4 liên kết lại được đánh giá cao về sự linh hoạt, khả năng kiểm soát bánh xe và độ êm ái khi vận hành.

Hệ thống treo đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định độ êm ái, khả năng kiểm soát và tính ổn định của ô tô.

Nhíp lá: Đơn giản, bền bỉ và chịu tải tốt

Nhíp lá là một trong những dạng hệ thống treo lâu đời nhất, xuất hiện từ thời xe ngựa kéo và vẫn được sử dụng trên nhiều mẫu xe hiện đại. Cấu tạo cơ bản gồm nhiều lá thép dài, mỏng được xếp chồng lên nhau, liên kết với khung xe ở hai đầu và với cầu xe tại vị trí trung tâm.

Khi bánh xe đi qua ổ gà hoặc những đoạn đường gồ ghề, các lá thép uốn cong để hấp thụ một phần lực tác động, sau đó đàn hồi trở lại vị trí ban đầu. Bộ giảm chấn thường được sử dụng kết hợp nhằm hạn chế dao động và giúp xe ổn định hơn.

Ưu điểm lớn nhất của nhíp lá là khả năng chịu tải cao, kết cấu chắc chắn và chi phí sản xuất tương đối thấp. Đây là lý do hệ thống này vẫn phổ biến trên xe bán tải, xe thương mại và một số mẫu SUV chuyên dụng.

Tuy nhiên, nhíp lá cũng có những hạn chế nhất định. Khi xe không chở hàng, hệ thống treo có thể tạo cảm giác xóc nảy, đặc biệt khi di chuyển trên đường xấu. Ma sát giữa các lá thép cũng ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ những dao động nhỏ, khiến độ êm ái không thực sự nổi bật.

Ngoài ra, kết cấu nhíp lá hạn chế mức độ chuyển động độc lập và khả năng linh hoạt của cầu xe trong một số điều kiện vận hành, đặc biệt khi xe vượt địa hình phức tạp ở tốc độ cao.

Hệ thống treo 4 liên kết cải thiện độ êm ái và khả năng bám đường

Khác với nhíp lá, hệ thống treo 4 liên kết sử dụng bốn thanh liên kết để kết nối cầu xe với khung gầm. Các thanh này có nhiệm vụ kiểm soát vị trí và chuyển động của cầu xe, trong khi lò xo cuộn đảm nhận việc nâng đỡ trọng lượng xe. Bộ giảm chấn giúp kiểm soát dao động của hệ thống treo.

Cách bố trí này cho phép tách biệt chức năng định vị cầu xe và nâng đỡ thân xe, qua đó tạo điều kiện tối ưu hóa khả năng vận hành.

Một trong những lợi ích dễ nhận thấy nhất của hệ thống treo 4 liên kết là độ êm ái. So với nhíp lá, cấu hình này có thể hấp thụ các dao động từ mặt đường hiệu quả hơn, giúp xe vận hành dễ chịu ngay cả khi không chở hàng.

Khả năng kiểm soát chuyển động của cầu xe cũng được cải thiện. Khi tăng tốc, vào cua hoặc giảm tốc, hệ thống treo 4 liên kết có thể duy trì vị trí bánh xe phù hợp hơn với mặt đường, góp phần tăng độ bám và sự ổn định trong những tình huống tải trọng thay đổi liên tục.

Đối với những mẫu xe thường xuyên di chuyển trên địa hình khó, hệ thống treo 4 liên kết còn mang lại hành trình bánh xe lớn hơn nếu được thiết kế và điều chỉnh phù hợp. Nhờ đó, bánh xe có thể duy trì tiếp xúc với mặt đất tốt hơn khi đi qua các đoạn đường nhiều đá, hố sâu hoặc bề mặt không bằng phẳng.

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào thiết kế hình học của hệ thống treo, lò xo, bộ giảm chấn và cách thiết lập tổng thể. Hệ thống 4 liên kết không mặc nhiên vượt trội trong mọi điều kiện sử dụng.

Nếu ưu tiên độ êm ái tối đa, hệ thống treo khí nén cũng là một lựa chọn đáng chú ý. Dù vậy, loại treo này có kết cấu phức tạp hơn và thường đòi hỏi chi phí bảo dưỡng cao hơn so với hệ thống treo thông thường.

Có nên nâng cấp từ nhíp lá lên hệ thống treo 4 liên kết?

Việc chuyển đổi từ nhíp lá sang hệ thống treo 4 liên kết thường được những người chơi xe địa hình quan tâm, đặc biệt khi muốn cải thiện độ linh hoạt của cầu xe, khả năng kiểm soát thân xe và sự thoải mái khi vận hành.

Dù vậy, đây không phải là nâng cấp đơn giản. Quá trình chuyển đổi có thể đòi hỏi thiết kế lại các điểm liên kết trên khung gầm, gia công giá đỡ, điều chỉnh góc đặt cầu xe và tối ưu hóa hình học hệ thống treo. Chi phí thực hiện vì thế có thể cao hơn đáng kể so với việc thay thế các bộ phận nguyên bản.

Trong khi đó, nhíp lá vẫn là lựa chọn hợp lý đối với những phương tiện thường xuyên chở hàng hoặc cần khả năng chịu tải cao. Việc bảo dưỡng cũng tương đối đơn giản, chủ yếu liên quan đến các bạc cao su, điểm liên kết và bộ giảm chấn.

Nếu hệ thống treo nguyên bản vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng, chủ xe có thể cân nhắc những phương án ít tốn kém hơn như thay bộ giảm chấn phù hợp, kiểm tra hoặc thay thế nhíp lá đã xuống cấp và nâng cấp các thanh cân bằng khi cần thiết.

Đối với xe thường xuyên vận hành trên đường công cộng, việc thay đổi kết cấu hệ thống treo cần được thực hiện bởi đơn vị có chuyên môn, đồng thời phải kiểm tra các yêu cầu pháp lý liên quan để bảo đảm an toàn và khả năng lưu hành.

Nhìn chung, hệ thống treo 4 liên kết có lợi thế về độ êm ái, khả năng kiểm soát cầu xe và tiềm năng vượt địa hình, trong khi nhíp lá tiếp tục ghi điểm nhờ độ bền, khả năng chịu tải và chi phí hợp lý. Lựa chọn phù hợp nhất phụ thuộc vào mục đích sử dụng, điều kiện vận hành và ngân sách của chủ xe.