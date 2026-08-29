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Honda Accord thế hệ mới có thể lột xác với thiết kế fastback và công nghệ giả lập

Thứ Bảy, 06:00, 29/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Honda Accord thế hệ mới được dự đoán sẽ có màn lột xác đáng kể với kiểu dáng fastback thể thao hơn, đồng thời bổ sung hệ thống S+ Shift mô phỏng cảm giác sang số tay cho hệ truyền động Hybrid. Mẫu xe có thể xuất hiện từ năm 2027.

Honda Accord thế hệ mới sẽ thay đổi mạnh về thiết kế

Honda đang chuẩn bị những thay đổi đáng kể cho Accord trong bối cảnh hãng đẩy mạnh xe Hybrid sau khi thu hẹp kế hoạch phát triển một loạt mẫu xe điện. Accord thế hệ tiếp theo được cho là có thể xuất hiện sớm nhất vào năm 2027, trong khi các bản dựng mới từ họa sĩ Theottle hé lộ diện mạo có phần táo bạo hơn đáng kể so với mẫu xe hiện tại. 

Các bản dựng này lấy cảm hứng từ mẫu Honda Hybrid Sedan Prototype mới được giới thiệu, nhưng sử dụng tỷ lệ thân xe của Skoda Superb làm cơ sở. Điểm thay đổi nổi bật nhất nằm ở phần mui xe vuốt dốc về phía sau, biến Accord thành một mẫu sedan mang phong cách fastback hoặc liftback.

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Honda Accord thế hệ mới sẽ có nhiều thay đổi về thiết kế

Phần đầu xe được dự đoán sở hữu diện mạo sắc nét hơn với cụm đèn pha chia tầng, trong khi phía sau có đèn hậu LED kéo dài toàn chiều rộng. Thiết kế tổng thể được điều chỉnh để phù hợp hơn với một mẫu xe thương mại, thay vì giữ những đường nét quá góc cạnh của xe ý tưởng.

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Cụm đèn pha chia tầng trên Honda  Accord thế hệ mới

Honda cũng đã hé lộ định hướng mới dành cho Accord nhân dịp mẫu xe này kỷ niệm 50 năm. Gary Robinson, Phó Chủ tịch phụ trách chiến lược ô tô của Honda, cho biết khách hàng sẽ thấy một chiếc Accord được thiết kế lại đáng kể và mang cảm giác như một mẫu xe hoàn toàn mới. Honda đồng thời muốn tăng cường yếu tố thể thao trên Accord trong tương lai. 

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Accord Hybrid có thể mô phỏng cảm giác sang số tay

Bên cạnh thiết kế, hệ truyền động Hybrid cũng được kỳ vọng trở thành một điểm nhấn của Honda Accord thế hệ mới. Hệ thống Hybrid hiện tại sử dụng động cơ 2.0L kết hợp hai mô-tơ điện, cho công suất tổng cộng 204 mã lực. Phiên bản kế nhiệm được dự đoán sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn khoảng 10% so với hệ thống hiện tại. 

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Đáng chú ý, Honda có thể đưa công nghệ S+ Shift từ Prelude và Civic vào Accord Hybrid. Đây là hệ thống tạo ra cảm giác sang số bằng cách điều chỉnh mô-men xoắn, âm thanh và độ rung, dù xe thực tế không sử dụng hộp số nhiều cấp truyền thống.

Cách tiếp cận này giúp Honda tạo thêm cảm giác tương tác cho người lái trong khi vẫn duy trì những ưu điểm về hiệu suất và mức tiêu thụ nhiên liệu của hệ truyền động Hybrid. S+ Shift đã xuất hiện trên Honda Prelude và một số phiên bản Civic, nơi hệ thống mô phỏng các lần chuyển số để mang lại trải nghiệm lái thể thao hơn. 

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Accord thế hệ mới sẽ tiếp tục cạnh tranh trong phân khúc sedan cỡ trung với những đối thủ quen thuộc như Toyota Camry, Hyundai Sonata và Nissan Altima. Ngoài ra, mẫu xe còn có thể phải đối mặt với một thế hệ đối thủ mới nếu những tin đồn về Ford Mustang Mach-4 và sedan Chevrolet Camaro trở thành hiện thực trước khi thập kỷ này kết thúc. 

Với định hướng thiết kế thể thao hơn, kiểu dáng fastback cùng hệ truyền động Hybrid được nâng cấp, Honda đang tìm cách giúp Accord duy trì sức hút trong bối cảnh sedan ngày càng chịu áp lực từ SUV. Nếu những dự đoán hiện tại chính xác, Accord thế hệ mới có thể trở thành một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của dòng sedan Honda trong những năm tới.

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CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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