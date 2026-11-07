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Honda Africa Twin 2027 tăng sức mạnh lên 119 mã lực, lần đầu có radar hỗ trợ lái

Thứ Bảy, 06:00, 07/11/2026
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VOV.VN - Honda Africa Twin Adventure Sports 2027 được nâng cấp động cơ lên 1.131 cc, công suất 119 mã lực và mô-men xoắn 119 Nm. Đáng chú ý, phiên bản cao cấp Honda SENSING RIDE lần đầu tích hợp hệ thống hỗ trợ lái dựa trên radar, đưa mẫu adventure Nhật Bản tiến gần hơn đến xu hướng công nghệ an toàn trên mô tô.

Honda Africa Twin Adventure Sports 2027 nâng cấp động cơ, cải tiến khung gầm

Honda vừa giới thiệu thế hệ mới của dòng CRF1150L Africa Twin Adventure Sports tại triển lãm EICMA 2026 ở Milan (Italia). Mẫu mô tô adventure đầu bảng của hãng Nhật Bản được nâng cấp toàn diện về động cơ, khung gầm, hệ thống treo và công nghệ hỗ trợ người lái.

honda africa twin 2027 tang suc manh len 119 ma luc, lan dau co radar ho tro lai hinh anh 1
Honda Africa Twin Adventure Sports 2027 tiếp tục được định hướng phục vụ những hành trình dài với bình nhiên liệu dung tích 24,2 lít, bánh trước 19 inch và bánh sau 18 inch.

Động cơ hai xi-lanh song song dung tích 1.131 cc thay thế loại 1.084 cc trên thế hệ trước. Khối động cơ mới sản sinh công suất tối đa 119 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 119 Nm tại 5.750 vòng/phút. So với phiên bản 2026, công suất tăng khoảng 16,5%, trong khi mô-men xoắn tăng thêm 7 Nm.

Để đạt được mức hiệu suất mới, Honda đã mở rộng đường kính xi-lanh lên 94 mm, đồng thời điều chỉnh hệ thống nạp, nắp xi-lanh, thời điểm đóng mở van và nhiều chi tiết bên trong động cơ. Tỷ số nén cũng được nâng lên 12,1:1.

honda africa twin 2027 tang suc manh len 119 ma luc, lan dau co radar ho tro lai hinh anh 2

Khách hàng có thể lựa chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số ly hợp kép DCT 6 cấp. Động cơ tiếp tục sử dụng cấu hình trục khuỷu 270 độ đặc trưng của dòng Africa Twin, hướng đến khả năng vận hành linh hoạt trên cả đường nhựa lẫn địa hình phức tạp.

Khung thép và gắp sau bằng nhôm được tinh chỉnh, giúp giảm tổng cộng 1,4 kg trọng lượng. Honda còn bố trí bình nhiên liệu phụ bên dưới yên nhằm hạ thấp trọng tâm, qua đó cải thiện khả năng kiểm soát xe ở tốc độ thấp.

Africa Twin Adventure Sports 2027 trang bị hệ thống treo điện tử Showa

Phiên bản Adventure Sports tiếp tục được định hướng phục vụ những hành trình dài với bình nhiên liệu dung tích 24,2 lít, bánh trước 19 inch và bánh sau 18 inch. Theo Honda, xe có thể đạt phạm vi hoạt động khoảng 480 km sau mỗi lần đổ đầy nhiên liệu.

Hệ thống treo Showa EERA điều khiển điện tử được trang bị tiêu chuẩn, tích hợp công nghệ Honda Skyhook Control giúp tự động điều chỉnh lực giảm chấn theo điều kiện vận hành.

Phía trước là phuộc USD đường kính 49 mm với hành trình 210 mm, trong khi hệ thống treo sau Pro-Link có hành trình 200 mm. Honda bổ sung chế độ Minimum giúp hạ chiều cao yên thêm 5 mm. Chiều cao yên tiêu chuẩn có thể điều chỉnh trong khoảng 830-850 mm.

Hệ thống phanh gồm hai đĩa trước 310 mm kết hợp cùm phanh radial 4 piston và đĩa sau 256 mm. Xe còn được trang bị ABS kết hợp điều khiển điện tử cùng tính năng Vehicle Hold Control hỗ trợ giữ xe khi dừng trên dốc.

honda africa twin 2027 tang suc manh len 119 ma luc, lan dau co radar ho tro lai hinh anh 3

Ngoại hình cũng được tinh chỉnh với cụm đèn LED kép, đèn chiếu sáng khi vào cua, đèn ban ngày và kính chắn gió điều chỉnh điện có hành trình 130 mm.

Khoang lái sử dụng màn hình TFT cảm ứng 7 inch kết hợp màn hình hiển thị thông tin 5,7 inch. Các trang bị tiện nghi gồm Apple CarPlay và Android Auto không dây, cổng USB-C, sưởi tay lái, kiểm soát hành trình, chìa khóa thông minh và giá chở đồ bằng nhôm.

Honda SENSING RIDE đưa Africa Twin tiến vào kỷ nguyên mô tô có radar

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Honda Africa Twin Adventure Sports 2027 là phiên bản cao cấp Honda SENSING RIDE. Đây là mẫu mô tô đầu tiên của Honda được trang bị hệ thống hỗ trợ lái mới sử dụng radar phía trước và phía sau.

honda africa twin 2027 tang suc manh len 119 ma luc, lan dau co radar ho tro lai hinh anh 4

Hệ thống radar milimet có khả năng giám sát các phương tiện xung quanh, từ đó cung cấp cảnh báo và hỗ trợ người lái trong những tình huống giao thông phức tạp.

Các tính năng nổi bật gồm kiểm soát hành trình thích ứng Adaptive Cruise Control với Stop & Go, hỗ trợ duy trì khoảng cách khi chạy theo nhóm, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm phía trước và phía sau, hỗ trợ phanh khẩn cấp cùng chức năng thông tin khoảng cách phía sau.

Đặc biệt, Adaptive Cruise Control với Stop & Go có thể hỗ trợ xe giảm tốc đến khi dừng hoàn toàn trong điều kiện giao thông ùn tắc. Hệ thống được kết hợp với hộp số DCT nhằm giảm thao tác và hạn chế mệt mỏi cho người lái khi di chuyển đường dài.

Honda SENSING RIDE cũng có khả năng cảnh báo phương tiện phía sau thông qua tín hiệu đèn xi-nhan nhấp nháy nhanh khi phát hiện nguy cơ va chạm.

honda africa twin 2027 tang suc manh len 119 ma luc, lan dau co radar ho tro lai hinh anh 5

Phiên bản Adventure Sports Honda SENSING RIDE chỉ được cung cấp với hộp số DCT. Trọng lượng xe ở mức 256 kg, cao hơn phiên bản DCT tiêu chuẩn 1 kg. Trong khi đó, bản hộp số sàn có trọng lượng 245 kg và bản DCT thông thường nặng 255 kg. Honda CRF1150L Africa Twin Adventure Sports 2027 có hai tùy chọn màu sắc gồm Pearl Glare White Tricolour và Mat Ballistic Black Metallic.

Sự xuất hiện của Honda SENSING RIDE cho thấy hãng xe Nhật Bản đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ radar trên mô tô phân khối lớn. Với động cơ mạnh hơn, khung gầm nhẹ hơn và hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến, Africa Twin Adventure Sports thế hệ mới được kỳ vọng sẽ tăng sức cạnh tranh trong phân khúc adventure touring cao cấp. 

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
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