Honda bất ngờ "khai tử" 3 mẫu xe điện trước ngày sản xuất

Honda dừng phát triển Honda 0 Saloon, 0 SUV và Acura RSX EV

Honda cho biết, hãng sẽ ngừng phát triển và huỷ kế hoạch tung ra thị trường hai mẫu xe điện (EV) thuộc dòng Honda 0 Series gồm 0 Saloon và 0 SUV. Hai mẫu EV này trước đó dự kiến được sản xuất tại Mỹ và chỉ còn vài tháng nữa là bước vào giai đoạn sản xuất thương mại.

Cùng với đó, mẫu Acura RSX chạy điện dành cho thị trường Mỹ cũng bị hủy bỏ. Theo Honda, việc tiếp tục sản xuất và bán ba mẫu xe này trong bối cảnh hiện tại có thể dẫn tới những khoản lỗ dài hạn, do đó hãng quyết định dừng dự án.

Hai mẫu xe Honda 0 Saloon và 0 SUV từng được giới thiệu dưới dạng concept và vẫn xuất hiện trong các kế hoạch phát triển gần đây, thậm chí được trưng bày cùng mẫu Honda 0 Alpha (α) tại Japan Mobility Show 2025. Tuy nhiên sau quyết định mới, tương lai của các mẫu EV thuộc dòng 0 Series vẫn chưa rõ ràng.

Honda điều chỉnh chiến lược EV trước môi trường kinh doanh khó khăn

Honda cho biết quyết định huỷ dự án được đưa ra sau khi đánh giá lại chiến lược điện hoá, trong bối cảnh môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng và hãng dự báo kết quả tài chính hợp nhất có thể ghi nhận thua lỗ trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2026.

Ngoài ra, các yếu tố như thay đổi chính sách môi trường, điều chỉnh ưu đãi xe điện tại Mỹ và sự cạnh tranh ngày càng mạnh từ các nhà sản xuất EV mới cũng tác động lớn đến kế hoạch của Honda.

Tại thị trường châu Á, Honda cũng thừa nhận sức cạnh tranh sản phẩm đã suy giảm khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm nhiều hơn tới các tính năng phần mềm và công nghệ xe định nghĩa bằng phần mềm (SDV) thay vì chỉ các yếu tố phần cứng truyền thống như tiết kiệm nhiên liệu hay không gian nội thất.

Honda sẽ tập trung nhiều hơn vào Hybrid và các thị trường trọng điểm

Sau khi huỷ ba dự án EV nói trên, Honda cho biết hãng sẽ điều chỉnh lại việc phân bổ nguồn lực và tập trung mạnh hơn vào các dòng xe Hybrid thế hệ mới.

Bên cạnh các thị trường chủ lực như Nhật Bản và Mỹ, Honda cũng đặt mục tiêu tăng cường danh mục sản phẩm và khả năng cạnh tranh về chi phí tại Ấn Độ, nơi được kỳ vọng sẽ có sự tăng trưởng mạnh trong tương lai.

Ngoài ra, hãng cũng sẽ đẩy mạnh việc ra mắt các mẫu Hybrid thế hệ mới tại châu Á, đồng thời công bố chiến lược trung và dài hạn mới cho mảng ô tô trong tháng 5 tới.