Honda CR-V thế hệ mới ra mắt Việt Nam, giá từ 1,109 tỷ đồng

Ngày 25/10, Honda Việt Nam chính thức giới thiệu CR-V thế hệ thứ 6 dành cho thị trường Việt Nam với những nâng cấp đáng kể về cả bên trong lẫn bên ngoài, nhằm tăng sức cạnh tranh với hàng loạt mẫu crossover cỡ C đang bán chạy trên thị trường hiện nay.

Theo đó, Honda CR-V 2023 được thay đổi nhiều ở ngoại thất với phía trước ấn tượng hơn, lưới tản nhiệt cỡ lớn dạng tổ ong, kết hợp với cản trước được sơn đen cùng những đường cắt Chrome cứng cáp. Cùng với đó là cụm đèn LED thanh mảnh và sắc sảo tạo nên phía trước thanh thoát và thể thao hơn so trước đây.

Thân xe cũng được làm lại với các đường gân chạy dọc từ đèn pha dến đèn hậu, bánh mâm hợp kim 18 inch tôn lên phần gầm thoáng đãng. Phía sau của Honda CR-V mới sở hữu nhiều đường nét quen thuộc nhưng trở nên thế thao hơn, cụm đèn hậu vẫn có dạng dọc truyền thống nhưng đã có kiểu hiển thị hiện đại và tinh tế.

Với kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 4.691 mm x 1.866 mm x 1.681/1.691 mm (tùy phiên bản), Honda CR-V 2023 đã tăng chiều dài thêm 68 mm, chiều rộng thêm 11 mm so với thế hệ trước, góp phần mở rộng không gian nội thất của CR-V hoàn toàn mới.

Không gian nội thất của Honda CR-V mới có cả kết cấu 7 chỗ (trên các phiên bản động cơ xăng) và 5 chỗ (trên phiên bản động cơ Hybrid), cùng với đó là không gian rộng rãi khi các bộ phận đã được tối ưu hơn. Xẻ sở hữu nhiều tiên ích hiện đại bên trong như: Màn hình hiển thị kính chắn gió HUD, sạc điện thoại không dây, ghế chỉnh điện 8 hướng cùng tính năng nhớ 2 vị trí cho ghế lái, màn hình giải trí 9 inch với kết nối không dây, cửa sổ trời toàn cảnh cho 2 phiên bản cao nhất, đề nổ từ xa...

Honda CR-V thế hệ thứ 6 sở hữu 2 tùy chọn động cơ. Trong đó, phiên bản xăng 1.5L VTEC TURBO vẫn như trước đây, sản sinh công suất cực đại lên đến 188 Hp (140 kW) ở vòng tua 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại lên đến 240 Nm tại dải vòng tua 1.700 - 5.000 vòng/phút, cùng hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh AWD.

Xe cũng được bổ sung động cơ Hybrid thân thiện với môi trường với 2 mô tơ kết hợp với động cơ đốt trong 2.0L, có thể sản sinh công suất cực đại lần lượt là 146 Hp (109 kW) ở vòng tua 6.100 vòng/phút và 181 Hp (135 kW) ở vòng tua 4.500 vòng/phút, cả động cơ đốt trong và mô tơ Hybrid cùng kết hợp sẽ sản sinh công suất cực đại lên tới 204 Hp (152 kW). Phiên bản này sở hữu hộp số E-CVT gồm một mô tơ phát điện với vòng quay 19.000 vòng/phút để sạc điện cho pin khi cần thiết và hỗ trợ vận hành mô tơ kéo.

Tương tự thế hệ trước, tất cả các phiên bản của Honda CR-V đều được trang bị Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING nhưng được nâng cấp với camera góc rộng hơn, radar và bộ xử lý chính xác, nhanh nhạy hơn. Cùng với đó, xe được trang bị một số tính năng an toàn khác như: Cảnh báo áp suất lốp (TPMS), hệ thống cánh báo chống buồn ngủ (DAM), camera 360 độ, 8 túi khí...Xe cũng đã đạt chứng nhận An toàn 5 sao bởi Chương trình đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á (ASEAN NCAP).

Honda CR-V thế hệ mới được bán ra với 4 phiên bản: G, L, L AWD và e:HEV RS với giá bán lần lượt 1,109, 1,159, 1,31 và 1,259 tỷ đồng. Trong đó, riêng phiên bản e:HEV RS được nhập khẩu từ Thái Lan trong khi 3 phiên bản còn lại sẽ được lắp ráp trong nước.