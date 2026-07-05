English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Honda CR-V vượt Ford F-150 và Toyota RAV4, trở thành mẫu xe bán chạy nhất nước Mỹ

Chủ Nhật, 07:00, 05/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lần đầu tiên sau nhiều năm, Honda CR-V đã vượt qua Ford F-150 để dẫn đầu doanh số ô tô tại Mỹ trong nửa đầu năm 2026. Thành công của mẫu SUV này không chỉ đến từ sức hút của phiên bản hybrid mà còn nhờ việc các đối thủ lớn gặp khó khăn về nguồn cung.

Honda CR-V lần đầu dẫn đầu doanh số ô tô tại Mỹ

Theo số liệu được Automotive News công bố, Honda CR-V đã bán được 226.114 xe tại thị trường Mỹ trong nửa đầu năm 2026, qua đó trở thành mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường. Xếp ngay sau là Ford F-150 với khoảng 209.311 xe, trong khi Toyota RAV4 chỉ đạt 153.955 xe.

Đây là kết quả đáng chú ý bởi Ford F-150 đã giữ ngôi vương doanh số tại Mỹ trong 15/16 năm gần nhất. Trước đó, Toyota RAV4 là mẫu xe hiếm hoi từng đánh bại F-150, nhưng doanh số của mẫu SUV này đã giảm mạnh trong năm nay. 

honda cr-v vuot ford f-150 va toyota rav4, tro thanh mau xe ban chay nhat nuoc my hinh anh 1

Đối thủ gặp khó, Honda tận dụng cơ hội

Toyota đang trong quá trình chuyển đổi dây chuyền để sản xuất thế hệ RAV4 2026 mới, khiến nguồn cung bị gián đoạn và lượng xe tại đại lý sụt giảm đáng kể. Do đó, doanh số RAV4 đã giảm tới 36% trong 6 tháng đầu năm. Trong khi đó, Ford vẫn chịu ảnh hưởng từ vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà cung cấp nhôm lớn vào cuối năm 2025. Sự cố này khiến sản lượng F-150 bị hạn chế trong nhiều tháng và lượng xe tồn kho không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường. 

honda cr-v vuot ford f-150 va toyota rav4, tro thanh mau xe ban chay nhat nuoc my hinh anh 2

Honda đã tận dụng rất tốt khoảng trống mà hai đối thủ để lại. Phiên bản hybrid của CR-V tiếp tục là động lực tăng trưởng khi chiếm 56% tổng doanh số của mẫu SUV này.  Sự vươn lên của Honda CR-V không chỉ đến từ sức hút của sản phẩm mà còn nhờ các đối thủ gặp nhiều trở ngại về sản xuất.

Honda cũng đã tận dụng triệt để lòng trung thành của khách hàng thuê xe, giữ chân được tới ba phần tư số khách hàng thuê xe quay lại, đồng thời tăng tỷ lệ thuê xe lên 24%. Doanh số bán CR-V tăng vọt 19% trong tháng 5 và 30% trong tháng 6. Các đại lý báo cáo rằng nhu cầu vẫn mạnh mẽ mặc dù lượng hàng tồn kho giảm xuống chỉ còn đủ dùng trong khoảng 15 ngày, buộc Honda phải vận hành sản xuất CR-V ở công suất tối đa.

honda cr-v vuot ford f-150 va toyota rav4, tro thanh mau xe ban chay nhat nuoc my hinh anh 3

Doanh số CR-V tăng 19% trong tháng 5 và tiếp tục tăng 30% trong tháng 6. Nhu cầu lớn khiến lượng xe tồn kho tại đại lý chỉ còn khoảng 15 ngày, buộc Honda phải duy trì hoạt động sản xuất ở mức tối đa để đáp ứng thị trường. 

Cuộc đua doanh số vẫn chưa ngã ngũ

Dù đang dẫn đầu, Honda CR-V vẫn chưa chắc chắn giữ được vị trí số một đến hết năm 2026.

Toyota đang tăng tốc sản xuất RAV4 thế hệ mới nhằm bổ sung nguồn cung cho các đại lý, trong khi Ford cũng kỳ vọng sản lượng F-150 sẽ phục hồi trong nửa cuối năm khi chuỗi cung ứng trở lại bình thường.

Điều đó đồng nghĩa cuộc cạnh tranh cho danh hiệu mẫu xe bán chạy nhất nước Mỹ năm 2026 vẫn còn rất hấp dẫn và Honda sẽ phải tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nếu muốn lần đầu tiên kết thúc năm ở vị trí dẫn đầu. 

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quá hạn bằng lái xe ô tô dưới 1 tháng có phải thi lại hay được miễn sát hạch?
Quá hạn bằng lái xe ô tô dưới 1 tháng có phải thi lại hay được miễn sát hạch?

VOV.VN - Người có bằng lái xe ô tô quá hạn dưới 1 tháng có phải thi lại hay không và trường hợp bất khả kháng nào sẽ được cơ quan chức năng đặc cách miễn sát hạch lý thuyết theo quy định mới nhất?

Quá hạn bằng lái xe ô tô dưới 1 tháng có phải thi lại hay được miễn sát hạch?

Quá hạn bằng lái xe ô tô dưới 1 tháng có phải thi lại hay được miễn sát hạch?

VOV.VN - Người có bằng lái xe ô tô quá hạn dưới 1 tháng có phải thi lại hay không và trường hợp bất khả kháng nào sẽ được cơ quan chức năng đặc cách miễn sát hạch lý thuyết theo quy định mới nhất?

Ford Ranger không còn bản số sàn, giá từ 707 triệu đồng
Ford Ranger không còn bản số sàn, giá từ 707 triệu đồng

VOV.VN - Ford Ranger phiên bản mới được nâng cấp lên hộp số tự động 10 cấp kết hợp cùng động cơ dầu 2.0L turbo cải tiến và hệ thống phun nhiên liệu Bosch mới, tối ưu khả năng vận hành, chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng.

Ford Ranger không còn bản số sàn, giá từ 707 triệu đồng

Ford Ranger không còn bản số sàn, giá từ 707 triệu đồng

VOV.VN - Ford Ranger phiên bản mới được nâng cấp lên hộp số tự động 10 cấp kết hợp cùng động cơ dầu 2.0L turbo cải tiến và hệ thống phun nhiên liệu Bosch mới, tối ưu khả năng vận hành, chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng.

Trước ngày 15/8, chở trẻ trên ô tô không có ghế an toàn có bị phạt?
Trước ngày 15/8, chở trẻ trên ô tô không có ghế an toàn có bị phạt?

VOV.VN - Người lái ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi, có chiều cao dưới 1,35m mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp theo quy định sẽ xử phạt cảnh cáo từ ngày 15/8. Tuy nhiên quy định này không áp dụng đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc, trước ngày 15/8 thì vì phạm có bị phạt?

Trước ngày 15/8, chở trẻ trên ô tô không có ghế an toàn có bị phạt?

Trước ngày 15/8, chở trẻ trên ô tô không có ghế an toàn có bị phạt?

VOV.VN - Người lái ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi, có chiều cao dưới 1,35m mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp theo quy định sẽ xử phạt cảnh cáo từ ngày 15/8. Tuy nhiên quy định này không áp dụng đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc, trước ngày 15/8 thì vì phạm có bị phạt?

Thêm 3 trường hợp bị thu hồi bằng lái xe tài xế nhất định phải biết từ 1/7
Thêm 3 trường hợp bị thu hồi bằng lái xe tài xế nhất định phải biết từ 1/7

VOV.VN - Căn cứ điểm e khoản 3 Điều 60 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, được sửa đổi bởi điểm a khoản 12 Điều 7 Luật sửa đổi 10 Luật có liên quan đến an ninh trật tự 2025, từ 1/7, bổ sung 3 trường hợp bị thu hồi bằng lái nếu vi phạm.

Thêm 3 trường hợp bị thu hồi bằng lái xe tài xế nhất định phải biết từ 1/7

Thêm 3 trường hợp bị thu hồi bằng lái xe tài xế nhất định phải biết từ 1/7

VOV.VN - Căn cứ điểm e khoản 3 Điều 60 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, được sửa đổi bởi điểm a khoản 12 Điều 7 Luật sửa đổi 10 Luật có liên quan đến an ninh trật tự 2025, từ 1/7, bổ sung 3 trường hợp bị thu hồi bằng lái nếu vi phạm.

Từ 1/7, chở trẻ trên ô tô không có ghế an toàn bị phạt như thế nào?
Từ 1/7, chở trẻ trên ô tô không có ghế an toàn bị phạt như thế nào?

VOV.VN - Hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên ô tô mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định (trừ ô tô kinh doanh vận tải hành khách) sẽ chỉ bị phạt cảnh cáo từ ngày 15/8. Trước thời điểm này, người vi phạm không bị phạt.

Từ 1/7, chở trẻ trên ô tô không có ghế an toàn bị phạt như thế nào?

Từ 1/7, chở trẻ trên ô tô không có ghế an toàn bị phạt như thế nào?

VOV.VN - Hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên ô tô mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định (trừ ô tô kinh doanh vận tải hành khách) sẽ chỉ bị phạt cảnh cáo từ ngày 15/8. Trước thời điểm này, người vi phạm không bị phạt.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn