Honda CR-V vượt Ford F-150 và Toyota RAV4, trở thành mẫu xe bán chạy nhất nước Mỹ

Honda CR-V lần đầu dẫn đầu doanh số ô tô tại Mỹ

Theo số liệu được Automotive News công bố, Honda CR-V đã bán được 226.114 xe tại thị trường Mỹ trong nửa đầu năm 2026, qua đó trở thành mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường. Xếp ngay sau là Ford F-150 với khoảng 209.311 xe, trong khi Toyota RAV4 chỉ đạt 153.955 xe.

Đây là kết quả đáng chú ý bởi Ford F-150 đã giữ ngôi vương doanh số tại Mỹ trong 15/16 năm gần nhất. Trước đó, Toyota RAV4 là mẫu xe hiếm hoi từng đánh bại F-150, nhưng doanh số của mẫu SUV này đã giảm mạnh trong năm nay.

Đối thủ gặp khó, Honda tận dụng cơ hội

Toyota đang trong quá trình chuyển đổi dây chuyền để sản xuất thế hệ RAV4 2026 mới, khiến nguồn cung bị gián đoạn và lượng xe tại đại lý sụt giảm đáng kể. Do đó, doanh số RAV4 đã giảm tới 36% trong 6 tháng đầu năm. Trong khi đó, Ford vẫn chịu ảnh hưởng từ vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà cung cấp nhôm lớn vào cuối năm 2025. Sự cố này khiến sản lượng F-150 bị hạn chế trong nhiều tháng và lượng xe tồn kho không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường.

Honda đã tận dụng rất tốt khoảng trống mà hai đối thủ để lại. Phiên bản hybrid của CR-V tiếp tục là động lực tăng trưởng khi chiếm 56% tổng doanh số của mẫu SUV này. Sự vươn lên của Honda CR-V không chỉ đến từ sức hút của sản phẩm mà còn nhờ các đối thủ gặp nhiều trở ngại về sản xuất.

Honda cũng đã tận dụng triệt để lòng trung thành của khách hàng thuê xe, giữ chân được tới ba phần tư số khách hàng thuê xe quay lại, đồng thời tăng tỷ lệ thuê xe lên 24%. Doanh số bán CR-V tăng vọt 19% trong tháng 5 và 30% trong tháng 6. Các đại lý báo cáo rằng nhu cầu vẫn mạnh mẽ mặc dù lượng hàng tồn kho giảm xuống chỉ còn đủ dùng trong khoảng 15 ngày, buộc Honda phải vận hành sản xuất CR-V ở công suất tối đa.

Doanh số CR-V tăng 19% trong tháng 5 và tiếp tục tăng 30% trong tháng 6. Nhu cầu lớn khiến lượng xe tồn kho tại đại lý chỉ còn khoảng 15 ngày, buộc Honda phải duy trì hoạt động sản xuất ở mức tối đa để đáp ứng thị trường.

Cuộc đua doanh số vẫn chưa ngã ngũ

Dù đang dẫn đầu, Honda CR-V vẫn chưa chắc chắn giữ được vị trí số một đến hết năm 2026.

Toyota đang tăng tốc sản xuất RAV4 thế hệ mới nhằm bổ sung nguồn cung cho các đại lý, trong khi Ford cũng kỳ vọng sản lượng F-150 sẽ phục hồi trong nửa cuối năm khi chuỗi cung ứng trở lại bình thường.

Điều đó đồng nghĩa cuộc cạnh tranh cho danh hiệu mẫu xe bán chạy nhất nước Mỹ năm 2026 vẫn còn rất hấp dẫn và Honda sẽ phải tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nếu muốn lần đầu tiên kết thúc năm ở vị trí dẫn đầu.