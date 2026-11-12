Honda đưa công nghệ radar lên xe máy, Africa Twin 2027 có 10 tính năng hỗ trợ lái

Honda Sensing Ride mang loạt công nghệ hỗ trợ lái lên xe máy

Theo thông tin từ Honda, Honda Sensing Ride được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ Honda Sensing vốn đang được ứng dụng trên ô tô, đồng thời bổ sung các tính năng phù hợp với đặc thù vận hành của xe máy.

Honda CRF1150L Africa Twin Adventure Sports 2027 là mẫu xe được áp dụng công nghệ Honda Sensing Ride.

Hệ thống sử dụng hai radar sóng milimet lắp ở phía trước và phía sau để liên tục theo dõi phương tiện xung quanh. Dữ liệu thu thập được sẽ hỗ trợ người lái thông qua các cảnh báo và can thiệp vận hành trong những tình huống cần thiết.

Một trong những tính năng đáng chú ý nhất là Adaptive Cruise Control (ACC) tích hợp Stop & Go. Công nghệ này giúp xe tự động duy trì khoảng cách với phương tiện phía trước, giảm tốc và dừng hẳn khi cần thiết. Khi muốn tiếp tục di chuyển, người lái phải chủ động thao tác.

Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp Group Ride Assist, hỗ trợ duy trì khoảng cách phù hợp giữa các xe khi di chuyển theo đoàn. Đây là tính năng hướng đến những người thường xuyên đi phượt hoặc tham gia các chuyến hành trình cùng nhóm mô tô.

Các công nghệ an toàn khác bao gồm cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo nguy cơ bị phương tiện phía sau đâm vào và thông báo khi có xe tiếp cận nhanh từ phía sau. Hệ thống cũng có chức năng Brake Pulse, sử dụng tín hiệu phanh để cảnh báo các phương tiện xung quanh, cùng Active Speed Limiter giúp hỗ trợ giới hạn tốc độ.

Africa Twin 2027 là mẫu xe đầu tiên được trang bị Honda CRF1150L

Africa Twin Adventure Sports 2027 là mẫu xe đầu tiên được trang bị công nghệ Honda Sensing Ride. Xe sử dụng động cơ hai xi-lanh song song dung tích 1.131cc, cho công suất 119 mã lực và mô-men xoắn 119 Nm.

Mẫu adventure này được trang bị hộp số ly hợp kép DCT 6 cấp, hệ thống treo điện tử Showa EERA và màn hình TFT cảm ứng 7 inch. Đáng chú ý, Honda Sensing Ride chỉ được cung cấp trên phiên bản sử dụng hộp số DCT do hệ thống radar cần phối hợp với khả năng kiểm soát hộp số và truyền động tự động.

Việc đưa công nghệ radar lên xe máy đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển các hệ thống hỗ trợ an toàn của Honda. Hãng dự kiến tiếp tục mở rộng Honda Sensing Ride sang nhiều mẫu xe khác trong tương lai, hướng tới mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến xe máy và ô tô Honda.