Honda N-Van 2026 ra mắt bản turbo cao cấp, bổ sung trang bị an toàn và tiện nghi

Bổ sung bản turbo flagship mạnh mẽ hơn

Điểm nhấn lớn nhất trên Honda N-Van 2026 là sự xuất hiện của phiên bản cao cấp sử dụng động cơ tăng áp. Xe vẫn dùng máy xăng 3 xi-lanh dung tích 660cc đặc trưng của kei car, nhưng ở bản turbo cho công suất tối đa khoảng 63 mã lực, cải thiện đáng kể so với bản hút khí tự nhiên.

Phiên bản này đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT và có tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh (AWD), giúp xe vận hành linh hoạt hơn trong điều kiện đô thị lẫn đường trơn trượt. Đây được xem là bước nâng cấp quan trọng, giúp N-Van không chỉ phục vụ chở hàng mà còn phù hợp cho nhu cầu di chuyển đa dụng, dã ngoại.

Nâng cấp an toàn và công nghệ trên toàn dòng xe

Bên cạnh động cơ, Honda cũng cải tiến đáng kể về trang bị an toàn cho toàn bộ lineup. Hệ thống hỗ trợ lái nâng cao Honda Sensing tiếp tục được duy trì, đồng thời bổ sung thêm nhiều tính năng mới.

Các nâng cấp đáng chú ý gồm cảm biến đỗ xe phía trước trở thành trang bị tiêu chuẩn, hệ thống phanh giảm thiểu va chạm sau tai nạn, cùng tính năng hạn chế tăng tốc ngoài ý muốn trên một số phiên bản. Những cải tiến này giúp mẫu van cỡ nhỏ trở nên an toàn hơn, đặc biệt khi sử dụng trong môi trường đô thị đông đúc.

Nội thất cải tiến, giữ vững tính thực dụng

Khoang cabin của Honda N-Van 2026 được làm mới với cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, thiết kế vô lăng mới và bổ sung cổng kết nối USB-C trên các phiên bản cao.

Dù có nâng cấp, mẫu xe vẫn giữ triết lý thiết kế thực dụng đặc trưng với không gian rộng rãi, cửa trượt tiện lợi và cấu trúc không có trụ B phía bên ghế phụ, giúp việc lên xuống và chất dỡ hàng hóa dễ dàng hơn. Đây tiếp tục là lợi thế lớn của N-Van trong phân khúc xe thương mại cỡ nhỏ.

Tại thị trường Nhật Bản, Honda N-Van 2026 có giá khởi điểm khoảng 1,27 triệu yên (khoảng 210 triệu đồng) và có thể lên tới gần 1,9 triệu yên (khoảng 313 triệu đồng) cho phiên bản cao cấp nhất. Mức giá này giúp xe duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc kei van, đồng thời mang đến nhiều lựa chọn phù hợp từ kinh doanh đến cá nhân.