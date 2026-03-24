中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Honda N-Van 2026 ra mắt bản turbo cao cấp, bổ sung trang bị an toàn và tiện nghi

Thứ Ba, 06:00, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mẫu kei van đô thị Honda N‑Van bước sang năm 2026 với nâng cấp đáng chú ý khi lần đầu có bản turbo cao cấp, đồng thời bổ sung hàng loạt công nghệ an toàn và tiện nghi trên toàn dải sản phẩm.

Bổ sung bản turbo flagship mạnh mẽ hơn

Điểm nhấn lớn nhất trên Honda N-Van 2026 là sự xuất hiện của phiên bản cao cấp sử dụng động cơ tăng áp. Xe vẫn dùng máy xăng 3 xi-lanh dung tích 660cc đặc trưng của kei car, nhưng ở bản turbo cho công suất tối đa khoảng 63 mã lực, cải thiện đáng kể so với bản hút khí tự nhiên.

Phiên bản này đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT và có tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh (AWD), giúp xe vận hành linh hoạt hơn trong điều kiện đô thị lẫn đường trơn trượt. Đây được xem là bước nâng cấp quan trọng, giúp N-Van không chỉ phục vụ chở hàng mà còn phù hợp cho nhu cầu di chuyển đa dụng, dã ngoại.

Nâng cấp an toàn và công nghệ trên toàn dòng xe

Bên cạnh động cơ, Honda cũng cải tiến đáng kể về trang bị an toàn cho toàn bộ lineup. Hệ thống hỗ trợ lái nâng cao Honda Sensing tiếp tục được duy trì, đồng thời bổ sung thêm nhiều tính năng mới.

Các nâng cấp đáng chú ý gồm cảm biến đỗ xe phía trước trở thành trang bị tiêu chuẩn, hệ thống phanh giảm thiểu va chạm sau tai nạn, cùng tính năng hạn chế tăng tốc ngoài ý muốn trên một số phiên bản. Những cải tiến này giúp mẫu van cỡ nhỏ trở nên an toàn hơn, đặc biệt khi sử dụng trong môi trường đô thị đông đúc.

Nội thất cải tiến, giữ vững tính thực dụng

Khoang cabin của Honda N-Van 2026 được làm mới với cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, thiết kế vô lăng mới và bổ sung cổng kết nối USB-C trên các phiên bản cao.

Dù có nâng cấp, mẫu xe vẫn giữ triết lý thiết kế thực dụng đặc trưng với không gian rộng rãi, cửa trượt tiện lợi và cấu trúc không có trụ B phía bên ghế phụ, giúp việc lên xuống và chất dỡ hàng hóa dễ dàng hơn. Đây tiếp tục là lợi thế lớn của N-Van trong phân khúc xe thương mại cỡ nhỏ.

Tại thị trường Nhật Bản, Honda N-Van 2026 có giá khởi điểm khoảng 1,27 triệu yên (khoảng 210 triệu đồng) và có thể lên tới gần 1,9 triệu yên (khoảng 313 triệu đồng) cho phiên bản cao cấp nhất. Mức giá này giúp xe duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc kei van, đồng thời mang đến nhiều lựa chọn phù hợp từ kinh doanh đến cá nhân.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Honda Civic Type R độ Liberty Walk gây chú ý với bodykit giá tới 447 triệu đồng
Honda Civic Type R độ Liberty Walk gây chú ý với bodykit giá tới 447 triệu đồng

VOV.VN - Bản độ Honda Civic Type R từ hãng Liberty Walk tiếp tục gây tranh cãi với phong cách widebody hầm hố, đi kèm mức giá lên tới gần 17.000 USD (khoảng 447 triệu đồng) nhưng vẫn “mềm” hơn nhiều đối thủ trong giới tuning.

Honda Civic Type R độ Liberty Walk gây chú ý với bodykit giá tới 447 triệu đồng

Honda Civic Type R độ Liberty Walk gây chú ý với bodykit giá tới 447 triệu đồng

VOV.VN - Bản độ Honda Civic Type R từ hãng Liberty Walk tiếp tục gây tranh cãi với phong cách widebody hầm hố, đi kèm mức giá lên tới gần 17.000 USD (khoảng 447 triệu đồng) nhưng vẫn “mềm” hơn nhiều đối thủ trong giới tuning.

Doanh số xe điện toàn cầu chững lại năm 2026, tín hiệu cảnh báo cho ngành ô tô
Doanh số xe điện toàn cầu chững lại năm 2026, tín hiệu cảnh báo cho ngành ô tô

VOV.VN - Thị trường xe điện toàn cầu đang cho thấy dấu hiệu chững lại trong năm 2026 khi doanh số xe điện giảm và tăng trưởng chậm lại ở nhiều khu vực lớn, đặc biệt là Trung Quốc và Bắc Mỹ, dù châu Âu vẫn duy trì đà tăng.

Doanh số xe điện toàn cầu chững lại năm 2026, tín hiệu cảnh báo cho ngành ô tô

Doanh số xe điện toàn cầu chững lại năm 2026, tín hiệu cảnh báo cho ngành ô tô

VOV.VN - Thị trường xe điện toàn cầu đang cho thấy dấu hiệu chững lại trong năm 2026 khi doanh số xe điện giảm và tăng trưởng chậm lại ở nhiều khu vực lớn, đặc biệt là Trung Quốc và Bắc Mỹ, dù châu Âu vẫn duy trì đà tăng.

Pin thể rắn Donut Lab gây chú ý khi chỉ mất 2,3% năng lượng sau 10 ngày thử nghiệm
Pin thể rắn Donut Lab gây chú ý khi chỉ mất 2,3% năng lượng sau 10 ngày thử nghiệm

VOV.VN - Công ty Donut Lab của Phần Lan vừa công bố kết quả thử nghiệm mới cho pin thể rắn Donut Lab dành cho xe điện. Theo dữ liệu đo độc lập, pin của hãng chỉ mất 2,3% năng lượng sau 10 ngày không sử dụng, nhằm phản bác nghi ngờ cho rằng công nghệ này thực chất chỉ là siêu tụ điện.

Pin thể rắn Donut Lab gây chú ý khi chỉ mất 2,3% năng lượng sau 10 ngày thử nghiệm

Pin thể rắn Donut Lab gây chú ý khi chỉ mất 2,3% năng lượng sau 10 ngày thử nghiệm

VOV.VN - Công ty Donut Lab của Phần Lan vừa công bố kết quả thử nghiệm mới cho pin thể rắn Donut Lab dành cho xe điện. Theo dữ liệu đo độc lập, pin của hãng chỉ mất 2,3% năng lượng sau 10 ngày không sử dụng, nhằm phản bác nghi ngờ cho rằng công nghệ này thực chất chỉ là siêu tụ điện.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
Ô tô
Xe máy
Tư vấn