Honda Vario 125 2026 ra mắt với thiết kế thể thao hơn, giá chỉ gần 47 triệu đồng

Honda Vario 125 2026 sở hữu thiết kế mới hiện đại và cá tính hơn

Boon Siew Honda vừa giới thiệu Honda Vario 125 2026 dành cho thị trường Malaysia. Mẫu xe tay ga phổ thông này được nâng cấp đáng kể về ngoại hình nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc xe ga đô thị cỡ nhỏ.

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở phần đầu xe với thiết kế góc cạnh và sắc sảo hơn trước. Cụm đèn pha LED được tạo hình mới, kết hợp cùng đèn định vị, đèn báo rẽ và đèn hậu LED giúp tổng thể chiếc xe trở nên hiện đại và thể thao hơn. Bên cạnh đó, bộ tem mới cùng các phối màu Green, Magenta và Matte Black mang lại diện mạo trẻ trung, hướng tới nhóm khách hàng trẻ tuổi.

Honda cũng nâng cấp tính tiện dụng bằng việc bổ sung cổng sạc USB-C bên trong hộc chứa đồ phía trước. Đây là trang bị ngày càng được người dùng xe máy quan tâm khi nhu cầu sử dụng điện thoại thông minh trong quá trình di chuyển ngày càng phổ biến.

Động cơ eSP 125 cc quen thuộc, tiết kiệm nhiên liệu

Dù thay đổi đáng kể về thiết kế, Honda Vario 125 2026 vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn, dung tích 124,9 cc, làm mát bằng dung dịch, tích hợp công nghệ Enhanced Smart Power (eSP) và hệ thống Idling Stop.

Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 11,5 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,74 Nm tại 5.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số vô cấp CVT, phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị.

Theo Honda, mẫu xe đạt tiêu chuẩn Energy Efficient Vehicle (EEV) của Malaysia, đồng thời nhận chứng nhận an toàn 3 sao từ chương trình đánh giá MyMAP dành cho xe máy.

Nhiều tiện ích thực dụng, giá bán giữ nguyên

Honda Vario 125 2026 được trang bị bánh xe 14 inch với lốp trước kích thước 90/80 và lốp sau 100/80. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau có thể điều chỉnh tải trước.

Khả năng phanh được đảm nhiệm bởi phanh đĩa thủy lực phía trước và phanh tang trống phía sau, kết hợp hệ thống Combined Braking System (CBS) giúp phân bổ lực phanh hiệu quả hơn. Xe còn sở hữu khóa phanh đỗ tiện lợi khi dừng trên địa hình dốc.

Danh sách trang bị đáng chú ý tiếp tục có chìa khóa thông minh Smart Key tích hợp chức năng chống trộm và tìm xe, màn hình LCD kỹ thuật số hiển thị đầy đủ thông tin vận hành, cốp chứa đồ dưới yên dung tích 18 lít cùng bình nhiên liệu 5,5 lít.

Honda Vario 125 2026 có chiều cao yên 769 mm, trọng lượng 112 kg và được bán tại Malaysia với giá đề xuất 7.268 RM (khoảng gần 47 triệu đồng), chưa bao gồm phí đăng ký, bảo hiểm và thuế đường bộ. Mức giá này không thay đổi so với phiên bản trước. Xe sẽ bắt đầu có mặt tại các đại lý Honda ủy quyền trên toàn Malaysia từ ngày 22/6/2026.