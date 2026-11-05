Honda Việt Nam bán ra gần 200.000 xe máy trong tháng 10/2026

Honda Việt Nam (HVN) vừa công bố kết quả kinh doanh của hai mảng xe máy và ô tô trong tháng 10/2026. Trong đó, báo cáo của hãng ghi nhận sự đối lập rõ rệt giữa hai mảng kinh doanh chủ lực, khi lượng tiêu thụ xe máy duy trì đà tăng trưởng dương trong khi doanh số ô tô sụt giảm đáng kể.

Doanh số xe máy của Honda Việt Nam trong tháng 10/2026 và cùng kỳ năm 2025

Cụ thể, số liệu tổng hợp từ hệ thống cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) và HVN cho thấy hãng xe Nhật đã giao thành công 198.366 xe máy đến tay khách hàng trong tháng vừa qua, ghi nhận mức tăng trưởng 5,5% so với cùng kỳ tháng 10/2025.

Theo đó, mỗi ngày trong tháng 10/2026, người tiêu dùng Việt Nam đã mua trung bình gần 6.400 xe máy Honda. Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu của thị trường nội địa, HVN cũng đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu với sản lượng đạt 20.468 xe máy nguyên chiếc trong tháng 10/2026.

Cộng dồn trong năm tài chính 2027 (tính từ tháng 4/2026 đến tháng 3/2027), tổng doanh số mảng xe máy của Honda Việt Nam đạt mức 1.271.454 xe, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm tài chính trước.

Doanh số xe ô tô ủa Honda Việt Nam trong tháng 10/2026 và cùng kỳ năm 2025

Trái ngược với đà tăng của xe hai bánh, mảng kinh doanh ô tô của Honda Việt Nam lại ghi nhận sự sụt giảm doanh số. Cụ thể, HVN chỉ bán ra 1.657 xe trong tháng 10/2026, giảm sâu tới 50% so với cùng kỳ tháng 10 năm 2025.

Lũy kế từ đầu năm tài chính 2027 (từ tháng 4/2026) đến nay, tổng doanh số bán lẻ ô tô của HVN đạt 11.991 xe, ghi nhận mức sụt giảm 20,4% so với cùng kỳ năm tài chính trước đó. Tín hiệu này cho thấy khoảng thời gian cuối năm nay sẽ vô cùng khó khăn để HVN có thể đẩy doanh số tương đương năm ngoái.